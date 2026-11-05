Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το νέο ΣΕΦ: «Θα είναι ό,τι πιο μοντέρνο»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε εκτενώς στις εντυπώσεις του για το νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας. Οι δηλώσεις του έγιναν ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, για την 10η αγωνιστική της EuroLeague. Ο έμπειρος τεχνικός εξέφρασε την ανυπομονησία του για τη στιγμή που η ομάδα του θα αγωνιστεί στο ανακαινισμένο γήπεδο.

Η media day και ο επερχόμενος αγώνας

Η media day του Ολυμπιακού πραγματοποιήθηκε ενόψει της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα, έναν αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τις 6 Νοεμβρίου, στις 21:15. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν την σερβική ομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, θίγοντας διάφορα θέματα που αφορούν την ομάδα. Μεταξύ των θεμάτων αυτών, ξεχώρισαν οι δηλώσεις του σχετικά με το ΣΕΦ, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης και αναμένεται να αποτελέσει το νέο «σπίτι» των Πειραιωτών.

Οι πρώτες εντυπώσεις από το ανακαινισμένο ΣΕΦ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοιράστηκε τις πρώτες του εντυπώσεις από το νέο ΣΕΦ, δηλώνοντας πως αυτό που είδε «χθες» – δηλαδή την προηγούμενη ημέρα από τη media day – και οι μακέτες που του έχουν παρουσιαστεί, είναι «κάτι καταπληκτικό». Ο προπονητής του Ολυμπιακού έκανε ειδική μνεία στα σχέδια και στον μοντερνισμό που θα χαρακτηρίζει το ανακαινισμένο γήπεδο, υπογραμμίζοντας τον ενθουσιασμό του.

Ο ίδιος τόνισε ότι ανυπομονεί για την ολοκλήρωση των εργασιών και τη στιγμή που η ομάδα του θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στον ανανεωμένο χώρο. Η προσμονή αυτή είναι έκδηλη στις δηλώσεις του, καθώς το νέο ΣΕΦ αναμένεται να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία τόσο για τους αθλητές όσο και για τους φιλάθλους.

Τεχνολογικές και αρχιτεκτονικές καινοτομίες

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, το ανακαινισμένο ΣΕΦ θα ενσωματώσει σημαντικές αρχιτεκτονικές και τεχνολογικές καινοτομίες. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το γήπεδο θα αποκτήσει «1-2 διαζώματα προς τα κάτω», μια αλλαγή που αναμένεται να βελτιώσει την χωροταξική διάταξη και την ατμόσφαιρα. Επιπλέον, ο έμπειρος τεχνικός υπογράμμισε πως από τεχνολογικής άποψης, το νέο ΣΕΦ «θα είναι ό,τι πιο μοντέρνο».

Ο προπονητής περιέγραψε ότι στο ήδη υπάρχον «πολύ όμορφο κέλυφος» του σταδίου, θα δημιουργηθεί μια «καθαρά μπασκετική αρένα». Αυτή η αρένα θα χαρακτηρίζεται από «πολύ καλή οπτική από παντού», εξασφαλίζοντας ότι οι θεατές θα έχουν άριστη θέαση του αγώνα από κάθε σημείο. Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία «σουιτών», προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ανέσεις.

Η σημασία του έργου για τον Ολυμπιακό

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να αγωνιστεί η ομάδα του στο νέο ΣΕΦ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πραγματικά ανυπομονώ να παίξουμε εκεί». Αν και δεν γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών, ευχήθηκε να γίνει «το συντομότερο» δυνατό. Η σημασία που αποδίδει ο προπονητής σε αυτό το έργο είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Στις δηλώσεις του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνέκρινε την αξία του νέου ΣΕΦ με την κατάκτηση ενός τίτλου. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως το έργο είναι «πιο σημαντικό από ένα ματς» και πως έχει αξία «όσο σημαντικός και ένας μεγάλος τίτλος». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανακαίνιση του γηπέδου για το μέλλον και την πορεία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta