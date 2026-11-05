Ο Τάσος Μπακασέτας επιστρέφει στην εθνική ομάδα για τους αγώνες με Ολλανδία και Σερβία

Ο Τάσος Μπακασέτας επιστρέφει στην αποστολή της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον συμπεριέλαβε στις κλήσεις για τα προσεχή παιχνίδια. Ο έμπειρος μέσος θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες με την Ολλανδία και τη Σερβία, σηματοδοτώντας την επανένταξή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Η επιστροφή του έρχεται μετά από περίοδο απουσίας από τις προηγούμενες κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η επανένταξη του αρχηγού στην αποστολή

Ο Τάσος Μπακασέτας, ένας από τους πλέον έμπειρους και σημαντικούς ποδοσφαιριστές της Ελλάδας, θα ενισχύσει ξανά την Εθνική ομάδα. Η παρουσία του στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιβεβαιώνει την επιστροφή του σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και τη σημασία του για το συγκρότημα. Ο μέσος αναμένεται να προσφέρει την εμπειρία και την ποιότητά του στα επερχόμενα παιχνίδια, στα οποία η Εθνική έχει να αντιμετωπίσει δύο δυνατούς αντιπάλους.

Η πρώτη αναμέτρηση για την οποία ο Μπακασέτας θα είναι διαθέσιμος είναι αυτή κόντρα στην Ολλανδία. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Άμστερνταμ, στις 13 Νοεμβρίου, αποτελώντας μια σημαντική δοκιμασία για την ελληνική ομάδα. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 16 Νοεμβρίου, η Εθνική θα αγωνιστεί εντός έδρας, υποδεχόμενη τη Σερβία στην πόλη του Βόλου. Και στις δύο αυτές αναμετρήσεις, ο Μπακασέτας θα βρίσκεται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Οι λόγοι της προηγούμενης απουσίας

Η επιστροφή του Τάσου Μπακασέτα στην Εθνική ομάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο παίκτης είχε απουσιάσει από τις προηγούμενες κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτή η απουσία είχε προκύψει λόγω ενός μεγάλου διαστήματος απραξίας που αντιμετώπιζε ο έμπειρος μέσος. Η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού είχε οδηγήσει τότε τον ομοσπονδιακό τεχνικό να μην τον συμπεριλάβει στις επιλογές του.

Η κατάσταση, ωστόσο, έχει πλέον αλλάξει. Ο Μπακασέτας έχει επανέλθει σε πλήρη αγωνιστική δράση και έχει βρει τον ρυθμό που απαιτείται για να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Η βελτιωμένη του κατάσταση αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την επανένταξή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ενισχύοντας τις επιλογές του προπονητή ενόψει των διεθνών υποχρεώσεων.

Η τρέχουσα αγωνιστική φόρμα με τον ΑΠΟΕΛ

Η τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση του «Μπάκα» με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, της κυπριακής ομάδας στην οποία αγωνίζεται πλέον, είναι εξαιρετική. Ο ποδοσφαιριστής έχει επιδείξει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που ήταν καθοριστικά για την επιστροφή του στην Εθνική. Η παρουσία του στον ΑΠΟΕΛ έχει συνοδευτεί από σημαντικές επιδόσεις, οι οποίες δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ειδικότερα, ο Τάσος Μπακασέτας έχει πετύχει τέσσερα γκολ με την ομάδα του, αποδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα και την επιθετική του συμβολή. Πέρα από τα γκολ, ο μέσος ήταν πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή ανατροπή που πέτυχε ο ΑΠΟΕΛ επί της Ομόνοιας Αραδίππου. Αυτές οι εμφανίσεις επιβεβαιώνουν ότι ο παίκτης βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα και είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική ομάδα.

Η μακρά πορεία του στην εθνική ομάδα

Ο Τάσος Μπακασέτας αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και έμπειρους παίκτες της Εθνικής ομάδας, φέροντας μάλιστα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η πορεία του με το εθνόσημο ξεκίνησε το 2016, όταν έλαβε την πρώτη του κλήση. Από τότε, έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, συμμετέχοντας σε πλήθος σημαντικών αναμετρήσεων.

Συνολικά, ο Μπακασέτας έχει καταγράψει 82 συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, αριθμός που υποδηλώνει τη μακροβιότητα και τη συνέπειά του. Στις εμφανίσεις αυτές, έχει σημειώσει 19 γκολ, επιβεβαιώνοντας την αξία του και την ικανότητά του να συμβάλλει και στο επιθετικό κομμάτι. Η επιστροφή του αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω δυναμική και ηγετικότητα στο κέντρο της ελληνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko