Χάρης Δούκας στον Βοτανικό: Δοκιμάζει καθίσματα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό συνεχίζει να παίρνει μορφή, με τις προετοιμασίες για την τελική του διαμόρφωση να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο εργοτάξιο, όπου είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τα υποψήφια καθίσματα που προορίζονται για τη νέα έδρα των «Πράσινων».

Η επίσκεψη του Δημάρχου

Ο Χάρης Δούκας μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψή του μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από αυτές τις αναρτήσεις, παρουσίασε διάφορους χώρους του γηπέδου, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή, δίνοντας μια εικόνα της προόδου των εργασιών.

Στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε, ο Δήμαρχος ξεναγεί τους ακολούθους του, προσφέροντας μια εικονική περιήγηση. Συγκεκριμένα, παρουσίασε την αίθουσα Τύπου, έναν από τους σημαντικούς χώρους του σταδίου, καθώς και τον διάδρομο που συνδέει τα αποδυτήρια των ποδοσφαιριστών με τον αγωνιστικό χώρο.

Δοκιμές για τα νέα καθίσματα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Χάρης Δούκας επισκέφθηκε επίσης το σημείο όπου έχουν τοποθετηθεί δοκιμαστικά καθίσματα. Όπως εξήγησε ο ίδιος, στο εργοτάξιο έχουν ήδη φτάσει διαφορετικά σχέδια και τύποι καθισμάτων.

Αυτά τα καθίσματα βρίσκονται εκεί προκειμένου να αξιολογηθούν διεξοδικά. Στόχος είναι να επιλεγούν εκείνα που θα τοποθετηθούν τελικά στις εξέδρες του νέου γηπέδου. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας δοκιμών και αξιολόγησης, θα πραγματοποιηθεί η τελική παραγγελία των καθισμάτων.

Ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχουν εκπονήσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Δήμος Αθηναίων, οι εργασίες για την κατασκευή του γηπέδου αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2027. Αυτό το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι το «Τριφύλλι» θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη νέα του έδρα από την αγωνιστική περίοδο 2027-28.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr