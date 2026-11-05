Ο θάνατος της 24χρονης στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης από ραβδομυόλυση

Τραγική κατάληξη είχε η συμμετοχή της 24χρονης Ρέιτσελ Άπα στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, καθώς η νεαρή αθλήτρια έχασε τη ζωή της την Κυριακή. Η Άπα κατέρρευσε κοντά στο 24ο μίλι της διαδρομής, ενώ συμμετείχε για πρώτη φορά σε μαραθώνιο, έχοντας υπάρξει αθλήτρια σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε ραβδομυόλυση.

Τι είναι η ραβδομυόλυση

Η ραβδομυόλυση, γνωστή και ως rhabdo, αποτελεί μια σπάνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από την καταστροφή των μυϊκών ιστών. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος μεγάλες και τοξικές ποσότητες πρωτεϊνών και ηλεκτρολυτών.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει οξεία νεφρική βλάβη, ένα ενδεχόμενο που καταγράφεται έως και στο 50% των περιστατικών. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, υπάρχει η πιθανότητα να προκληθεί νεφρική ανεπάρκεια.

Αίτια και συχνότητα εμφάνισης

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 26.000 άνθρωποι εμφανίζουν ραβδομυόλυση κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνισή της είναι ποικίλες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η υπερβολική σωματική καταπόνηση, οι σοβαροί μυϊκοί τραυματισμοί, η αφυδάτωση και η υπερθέρμανση του οργανισμού. Επίσης, η λήψη ορισμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων μπορεί να συμβάλει στην εκδήλωση της πάθησης.

Περιστατικά στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα μιας μελέτης του 2026, η οποία εξέτασε νοσοκομειακά αρχεία για περιστατικά που καταγράφηκαν αμέσως μετά τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης. Η μελέτη κάλυψε την περίοδο από το 2017 έως το 2023.

Συνολικά εντοπίστηκαν 39 περιπτώσεις ραβδομυόλυσης μετά τον αγώνα. Από αυτές, οι 24 σημειώθηκαν το 2022, χρονιά κατά την οποία καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη διοργάνωση.

Συμπτώματα και αντιμετώπιση

Τα συμπτώματα της ραβδομυόλυσης απαιτούν άμεση αντιμετώπιση σε νοσοκομείο. Αυτά περιλαμβάνουν μυϊκό πόνο, αδυναμία και πρήξιμο, καθώς και σκουρόχρωμα ούρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να παρατηρηθεί μειωμένη παραγωγή ούρων, ναυτία και λιποθυμικά επεισόδια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς αναρρώνουν με τη χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών. Ωστόσο, μια μελέτη που εξέτασε δρομείς οι οποίοι εμφάνισαν ραβδομυόλυση έδειξε ότι τα σπάνια περιστατικά οξείας νεφρικής ανεπάρκειας φαίνεται να προκύπτουν από τον συνδυασμό πολλών επιβαρυντικών παραγόντων. Οι ερευγητές περιγράφουν αυτή τη συνθήκη ως μια «τέλεια καταιγίδα», στην οποία μπορεί να συμβάλουν η έντονη σωματική καταπόνηση και πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου, όπως η θερμική καταπόνηση ή η ταυτόχρονη παρουσία ιογενούς ή βακτηριακής λοίμωξης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr