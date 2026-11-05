Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί από την εθνική Πορτογαλίας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από το διεθνές ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια «χρυσή» διαδρομή που κράτησε περισσότερες από δύο δεκαετίες. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα social media, αφήνοντας έκπληκτους τους φίλους του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Ο σπουδαίος Πορτογάλος επιθετικός έκανε γνωστό ότι δεν θα φορέσει ποτέ ξανά το εθνόσημο της χώρας του.

Η ανακοίνωση και το μήνυμα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέλεξε τα social media για να γνωστοποιήσει την απόφασή του, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με ένα βίντεο. Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανέφερε χαρακτηριστικά «Η Πορτογαλία θα είναι πάντα μέσα μου» (Portugal will always be with me).

Με αυτό τον τρόπο, θέλησε να δείξει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της χώρας του και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του Λιονέλ Μέσι με την εθνική του ομάδα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για δύο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Μια καριέρα γεμάτη ρεκόρ

Η πορεία του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλίας υπήρξε εντυπωσιακή και γεμάτη επιτεύγματα. Κατέγραψε συνολικά 234 συμμετοχές, αριθμός που τον καθιστά έναν από τους πιο πολυπαιγμένους ποδοσφαιριστές σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, σημείωσε 146 γκολ, επίδοση που τον αναδεικνύει ως τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας και έναν από τους κορυφαίους σκόρερ σε επίπεδο εθνικών συγκροτημάτων παγκοσμίως.

Η «χρυσή» αυτή διαδρομή, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2003, άλλαξε για πάντα τη ζωή του ίδιου, αλλά και την ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα περιμένει τις κλήσεις του Ζόρζε Ζεσούς για τα επερχόμενα ματς του Νοεμβρίου στο Nations League, καθώς η απόφασή του είναι οριστική.

Οι μεγάλες επιτυχίες και οι τίτλοι

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική ομάδα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο οδήγησε την Πορτογαλία σε σημαντικές διακρίσεις. Κορυφαία στιγμή στην καριέρα του με το εθνόσημο ήταν η κατάκτηση του Euro το 2016, ένας τίτλος που αποτέλεσε τον πρώτο στην ιστορία της χώρας. Ο ίδιος θεωρείται ο άνθρωπος που χάρισε στην Πορτογαλία αυτόν τον ιστορικό τίτλο.

Στην τροπαιοθήκη της εθνικής ομάδας, με την καθοριστική συμβολή του, προστέθηκαν επίσης δύο κύπελλα Nations League, το 2019 και το 2025. Αυτές οι επιτυχίες υπογραμμίζουν την τεράστια επιρροή και την ηγετική του παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Η παράδοση της φανέλας και οι σκέψεις του

Στο μήνυμά του προς όλους τους Πορτογάλους, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε: «Έφτασε η μέρα να παραδώσω τη φανέλα με το νούμερο 7 της εθνικής ομάδας, της ομάδας όλων μας. Ποτέ δεν ένιωσα ότι αυτή η φανέλα ανήκε αποκλειστικά σε μένα. Όμως, για 23 χρόνια είχα το προνόμιο και την ευθύνη να τη φοράω, να την υπερασπίζομαι και να την κουβαλάω μαζί μου στα γήπεδα όλου του κόσμου. Σήμερα έφτασε η στιγμή να την παραδώσω στις επόμενες γενιές».

Ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη, καθώς «υπάρχουν αποφάσεις που δεν τις παίρνεις μόνο με το μυαλό, αλλά και με την καρδιά». Αναλογιζόμενος την πορεία του, ανέφερε: «Όταν κοιτάζω πίσω και σκέφτομαι όλα όσα έζησα με την εθνική ομάδα, δεν βλέπω μόνο αγώνες, γκολ, ρεκόρ ή τρόπαια. Βλέπω ανθρώπους. Βλέπω μετανάστες που, για 90 λεπτά, ένιωθαν την Πορτογαλία λίγο πιο κοντά τους. Βλέπω εκατομμύρια Πορτογάλους που δεν γνώρισα ποτέ προσωπικά, αλλά που έγιναν μέρος της ζωής μου. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι οι άνθρωποι».

Η δίψα για νίκη και η αυτοκριτική

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο περιέγραψε τη φιλοσοφία του κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην εθνική ομάδα. «Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου στην εθνική ομάδα, προσπαθούσα να ξεπερνώ τα όριά μου. Ήθελα να κερδίζω, ήθελα να είμαι ο καλύτερος, ήθελα να γράψω ιστορία. Ήμουν πάντα απαιτητικός με τον εαυτό μου. Πάντα ήθελα περισσότερα, πάντα πίστευα ότι μπορούσαμε να φτάσουμε ακόμα πιο μακριά. Και έδωσα ό,τι είχα για αυτή τη φανέλα».

Αναφέρθηκε επίσης στις εμπειρίες του, τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές: «Υπήρξαν τέλεια απογεύματα και βράδια, υπήρξαν νίκες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Υπήρξαν και ήττες που ακόμα και σήμερα δυσκολεύομαι να θυμηθώ. Έκανα κι εγώ λάθη, υπέφερα κι εγώ». Με την αποχώρησή του, κλείνει ένα κεφάλαιο στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας πίσω του μια ανεπανάληπτη κληρονομιά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit