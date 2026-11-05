Η Κόμο του Δουβίκα και οι μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Champions League

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας σημείωσε μια ιστορική νίκη στο Champions League, επικρατώντας της Λανς με το εντυπωσιακό σκορ 9-1. Αυτή η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase, έφερε στο προσκήνιο τον Έλληνα διεθνή Τάσο Δουβίκα, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ. Η συγκεκριμένη επικράτηση προστίθεται πλέον στη λίστα των μεγαλύτερων νικών στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου έχουν καταγραφεί βραδιές με ασύλληπτα σκορ και τεράστιες διαφορές τερμάτων.

Η θριαμβευτική επικράτηση της Κόμο

Η αναμέτρηση της Κόμο με τη Λανς επιβεβαίωσε την τάση για πολλά γκολ και μεγάλες διαφορές τερμάτων που συχνά παρατηρούνται στο Champions League. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας διέλυσε τους αντιπάλους της με εννέα γκολ, ενώ η Λανς κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα μόνο μία φορά, με τον Αγκριλάρ.

Ο Τάσος Δουβίκας αναδείχθηκε πρωταγωνιστής για την Κόμο, σημειώνοντας τρία τέρματα. Επιπλέον, ο Έλληνας διεθνής παίκτης έδωσε και την ασίστ στον Νίκο Πας για το γκολ που διαμόρφωσε το 0-3. Στους σκόρερ της Κόμο προστέθηκαν επίσης οι Ντα Κούνια, Κέμφ, Λιμπεράλι, Μπατούρινα και Παπατσιόλι, οι οποίοι συνέβαλαν όλοι σε αυτό το τρομακτικό σκορ.

Η πρώτη οκτάρα της Λίβερπουλ

Πριν από την πρόσφατη νίκη της Κόμο, η Λίβερπουλ είχε γράψει ιστορία στις 6 Νοεμβρίου του 2007. Σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Άνφιλντ, οι «reds» έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Champions League που σημείωσε οκτώ γκολ, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 8-0.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο Μπεναγιούν σημείωσε χατ τρικ, ενώ οι Κράουτς, Μπάμπελ και Τζέραρντ συνέβαλαν επίσης στο εντυπωσιακό τελικό σκορ. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο εβδομάδες πριν από αυτό το ματς, η Λίβερπουλ είχε ηττηθεί από την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη με 2-1.

Το ρεκόρ του Ρονάλντο με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Μία ακόμη ιστορική νίκη με μεγάλη διαφορά τερμάτων καταγράφηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε τη Μάλμε στο Μπερναμπέου με σκορ 8-0. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνου του αγώνα, σκοράροντας τέσσερις φορές.

Με τα τέσσερα αυτά γκολ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε συνολικά τα 11 γκολ στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Στην ίδια αναμέτρηση, ο Καρίμ Μπενζεμά πέτυχε χατ τρικ, ενώ ο Κόβασιτς είχε διαμορφώσει το σκορ σε 7-0, συμπληρώνοντας την εντυπωσιακή επίδοση της ισπανικής ομάδας.

Οι εντυπωσιακές «επτάρες» στην ιστορία της διοργάνωσης

Πέρα από τις νίκες με διαφορά οκτώ ή εννέα τερμάτων, η ιστορία του Champions League είναι γεμάτη και από εντυπωσιακές επικρατήσεις με σκορ 7-0. Το 2003, η Γιουβέντους επικράτησε του Ολυμπιακού στο Τορίνο με αυτό το σκορ, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2007, η Άρσεναλ σημείωσε την ίδια επίδοση απέναντι στη Σλάβια Πράγας.

Το 2010, η Μαρσέιγ συνέτριψε εκτός έδρας τη Ζίλινα με 7-0, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2011, η Βαλένθια επικράτησε της Γκενκ με το ίδιο σκορ. Το 2012, η Μπάγερν Μονάχου υπέταξε τη Βασιλεία με 7-0, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «επτάρες» συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια. Το 2014, η Σαχτάρ Ντόνετσκ έριξε επτάρα στην ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ μέσα στη Λευκορωσία, ενώ το 2015, η Μπάγερν επανέλαβε το ίδιο επίτευγμα, αυτή τη φορά απέναντι στη Σαχτάρ. Το 2016, η Μπαρτσελόνα συνέτριψε τη Σέλτικ με 7-0.

Τέλος, το 2017, η Λίβερπουλ είχε δύο εντυπωσιακές νίκες με 7-0. Αρχικά, διέλυσε τη Μάριμπορ εκτός έδρας και αργότερα, μέσα στην ίδια χρονιά, επικράτησε με το ίδιο σκορ της Σπαρτάκ Μόσχας, ολοκληρώνοντας μια σειρά από αναμετρήσεις που έχουν μείνει στην ιστορία για την επιθετική τους κυριαρχία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta