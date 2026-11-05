Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια Νέα Φιλαδέλφεια που «σείστηκε»

Η ΑΕΚ βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε από την κατάθεση ψυχής και πάθους των παικτών της. Παρά το γεγονός ότι η Ένωση κοίταξε στα μάτια τη «Βασίλισσα» και βρέθηκε δύο φορές σε θέση οδηγού, γνώρισε τελικά την ήττα στο φινάλε με σκληρό τρόπο. Ο αγώνας διεξήχθη σε μια Νέα Φιλαδέλφεια που ξεχείλιζε από ενέργεια, όπως περιγράφει ο Δημήτρης Βέργος.

Αγωνιστική προσπάθεια και διπλό προβάδισμα

Για να αντιμετωπίσει κανείς ομάδες της ποιότητας της Ρεάλ Μαδρίτης, απαιτείται έξυπνο παιχνίδι, κατάθεση ψυχής και πάθους, καθώς και η κατανάλωση όλων των αποθεμάτων ενέργειας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά στο να σταθεί όρθια απέναντι στους Μερένχες, επιδεικνύοντας απόλυτη προσήλωση, φοβερές εντάσεις και ένα μυαλωμένο παιχνίδι τόσο στην άμυνα όσο και στις αντεπιθέσεις.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς κατάφεραν να βάλουν την ΑΕΚ δύο φορές σε θέση οδηγού. Ήδη από το πρώτο 20λεπτο, οι κιτρινόμαυροι είχαν μπει με θάρρος και αυτοπεποίθηση, σκοράροντας με τη σουτάρα του Κοϊτά. Είχαν επίσης άλλες δύο μεγάλες στιγμές με τους Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς, ενώ περιόρισαν τους Μαδριλένους σε μία μόνο τελική προσπάθεια, με ένα απογοητευτικό τελείωμα του Μπαπέ.

Η κλάση της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τη διαφορά

Παρά την εξαιρετική εμφάνιση της ΑΕΚ, η απίστευτη ποιότητα των άσων της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτή που τελικά έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι. Η κλάση τους μίλησε με το τακουνάκι του απίθανου Μπέλινγκχαμ, ο οποίος ισοφάρισε το σκορ. Ακολούθησε ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο συνεργασίας που οδήγησε στη νέα ισοφάριση από τον Μπαπέ, λίγα λεπτά μετά το 2-1 της ΑΕΚ από τον Πήλιο.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Βαλβέρδε έστειλε την μπάλα συστημένη στα δίχτυα με μία σουτάρα. Η Ένωση, αν δεν είχε δεχτεί άμεσα το γκολ της ισοφάρισης μετά το δικό της προβάδισμα, πιθανότατα θα είχε καταφέρει να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. Ωστόσο, τελικά έφυγε με την πικρή γεύση της ήττας στο 92ο λεπτό, σε μια αναμέτρηση όπου στάθηκε επάξια απέναντι στη Ρεάλ.

Η μαγεία της Νέας Φιλαδέλφειας

Στην κατάθεση ψυχής των παικτών της ΑΕΚ προστέθηκε και η συμβολή του γηπέδου, το οποίο «έπαιξε μπάλα» μαζί τους. Αυτό το δήλωσε με απόλυτη ειλικρίνεια ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά το τέλος του αγώνα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Η ενέργεια που ξεκινούσε από τις εξέδρες μεταφερόταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και, σε συνδυασμό με το πάθος των παικτών, γινόταν πράξη αυτό που είχε ζητήσει ο προπονητής Νίκολιτς την παραμονή του αγώνα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε καλέσει τους παίκτες του να προκαλέσουν τη μαγεία αυτού του γηπέδου και να βάλουν «φωτιά» στις κερκίδες. Ήδη πριν από τη σέντρα, όταν το γήπεδο «σείστηκε» στον ύμνο της ΑΕΚ, ήταν φανερό ότι η Νέα Φιλαδέλφεια θα έσπρωχνε τις έντεκα κιτρινόμαυρες φανέλες. Η υποστήριξη των φιλάθλων δεν σταμάτησε ούτε λεπτό καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Ζοσέ Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν περιορίστηκε μόνο στην αποθέωση της ατμόσφαιρας που δημιούργησαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ. Μίλησε επίσης με άκρως κολακευτικά λόγια για τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς. Ο «Special One» φάνηκε να έχει εκπλαγεί από τον τρόπο παιχνιδιού που επέδειξε η ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο, αναγνωρίζοντας την τακτική προσέγγιση και την απόδοση της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Μουρίνιο υπογράμμισαν την ποιότητα της αναμέτρησης και την αξία της προσπάθειας της ΑΕΚ, η οποία, παρά την ήττα, κατάφερε να εντυπωσιάσει έναν από τους πιο αναγνωρισμένους προπονητές στον κόσμο. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής εικόνας του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta