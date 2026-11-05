Ο Τάσος Δουβίκας πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή νίκη της Κόμο

Ο Τάσος Δουβίκας πραγματοποίησε μια εξαιρετικά εντυπωσιακή εμφάνιση με τη φανέλα της Κόμο, οδηγώντας την ιταλική ομάδα σε μια σημαντική νίκη απέναντι στη Λανς, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας χατ τρικ και μοιράζοντας μία ασίστ μέσα σε μόλις 61 λεπτά αγωνιστικής δράσης.

Η κυριαρχία του 27χρονου φορ

Ο 27χρονος φορ έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα. Η επιθετική του δράση συνεχίστηκε αμείωτη, καθώς βρήκε δίχτυα ξανά στο 32ο λεπτό, ολοκληρώνοντας το προσωπικό του χατ τρικ στο 57ο λεπτό. Πέρα από τα τρία τέρματα, ο Δουβίκας είχε και δημιουργικό ρόλο, μοιράζοντας μια ασίστ στον Παζ στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η παρουσία του στο γήπεδο ήταν καθοριστική για την Κόμο, καθώς μέσα στα 61 λεπτά που αγωνίστηκε, πριν αποχωρήσει από το ματς, κατάφερε να κάνει ό,τι ήθελε, εκτοξεύοντας την απόδοση της ιταλικής ομάδας και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίτευξη της νίκης.

Τα επιτεύγματα και οι αριθμοί

Με τα τρία γκολ που σημείωσε απέναντι στη Λανς, ο Τάσος Δουβίκας έφτασε συνολικά τα 11 τέρματα σε 14 εμφανίσεις με τη φανέλα της Κόμο. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητά του και την προσαρμογή του στην ομάδα. Παράλληλα, ο Έλληνας διεθνής έχει πλέον φτάσει τα έξι γκολ στη φετινή διοργάνωση του Champions League, δείχνοντας την ικανότητά του να διακρίνεται και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν την εξαιρετική του φόρμα και την καθοριστική του συμβολή στην πορεία της Κόμο, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην ευρωπαϊκή της περιπέτεια. Η παρουσία του αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την ιταλική ομάδα.

Οι δηλώσεις του Έλληνα διεθνή μετά τον αγώνα

Παρά την προσωπική του επιτυχία με το χατ τρικ, ο Τάσος Δουβίκας εμφανίστηκε προσγειωμένος στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο διεθνής επιθετικός έδωσε μεγαλύτερη σημασία στη νίκη της ομάδας του παρά στα δικά του επιτεύγματα. «Μια υπέροχη βραδιά για εμάς, είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη και τα τρία γκολ μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Είμαι χαρούμενος, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και στον επόμενο αγώνα». Ο Δουβίκας εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς τους συμπαίκτες του, δηλώνοντας: «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εκεί, είμαι χαρούμενος που οι συμπαίκτες μου με βοηθούν τόσο πολύ, είναι σπουδαία νέα».

Η φιλοσοφία της Κόμο και η «δίψα» για νίκες

Ο Τάσος Δουβίκας αναφέρθηκε και στη συνολική απόδοση της ομάδας του και τη φιλοσοφία που ακολουθούν. «Είναι η πρώτη μου χρονιά στο Champions League, αλλά νομίζω ότι όλη η ομάδα έπαιξε καλά σε κάθε αγώνα», είπε. Πρόσθεσε ότι η Κόμο «πάντα δημιουργεί ευκαιρίες και κυριαρχεί στο γήπεδο», εκφράζοντας την έκπληξή του για το πώς αυτό είναι δυνατόν στην πρώτη τους χρονιά στη διοργάνωση.

Ο Έλληνας φορ υπογράμμισε τη νοοτροπία της ομάδας, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι η νοοτροπία της ομάδας είναι εκεί, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την κατοχή, να προχωρήσουμε και να επιτεθούμε γρήγορα». Επίσης, σημείωσε ότι «σήμερα δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και αυτό είναι το στυλ που θέλουμε να υιοθετήσουμε».

Ο Δουβίκας περιέγραψε την ομάδα ως «πραγματικά πεινασμένη», εξηγώντας ότι «όταν κερδίζεις, πάντα θέλεις περισσότερα». Τέλος, ανέφερε ότι η Κόμο έχει πλέον «έξι συνεχόμενες νίκες και πεινάμε για περισσότερα παιχνίδια».

Επόμενος στόχος η Ίντερ

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Τάσος Δουβίκας αναφέρθηκε και στον επόμενο αγώνα της Κόμο, ο οποίος είναι εναντίον της Ίντερ. Παρόλα αυτά, διατήρησε μια προσγειωμένη στάση, δηλώνοντας: «Θα απολαύσουμε το βράδυ και μετά θα το σκεφτούμε».

Με πληροφορίες από: Athletiko