Εξελίξεις στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Προφυλακίστηκε η Μανησιώτη, απολογείται σήμερα παράγοντας διαιτησίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και την υπεξαίρεση περίπου 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί μέσω φιλανθρωπικών εράνων για την ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σήμερα, Τετάρτη (4/11), το ενδιαφέρον των δικαστικών αρχών στη Θεσσαλονίκη στρέφεται στο σκέλος που αφορά στον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, καθώς αναμένεται να απολογηθεί ένας παράγοντας διαιτησίας.

Οι εξελίξεις είναι συνεχείς, με την 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφο του ιδρυτή της ΜΚΟ, να έχει κριθεί προφυλακιστέα μετά την απολογία της, ενώ αύριο, Πέμπτη (5/11), πρόκειται να απολογηθεί ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της οργάνωσης.

Η προφυλάκιση της Βασιλικής Μανησιώτη

Οι χθεσινές εξελίξεις ήταν καθοριστικές για την πορεία της υπόθεσης, καθώς η Βασιλική Μανησιώτη κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Κατά την απολογία της, η 35χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες που της αποδίδονται, αμφισβητώντας παράλληλα το συνολικό ύψος της υπεξαίρεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το ποσό που δεν κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, σε αντίθεση με τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Μάλιστα, φέρεται να απέδωσε τη διάθεση των χρημάτων στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, υποστηρίζοντας ότι εκείνος τα ξόδεψε στον τζόγο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εθισμού.

Η απολογία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη

Η αυριανή απολογία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανακριτική διαδικασία. Ο 37χρονος ιδρυτής της οργάνωσης καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω της ΜΚΟ, καθώς και για τη διαδρομή των ποσών που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν κατέληξαν ποτέ στις οικογένειες των παιδιών.

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος, ο οποίος εκπροσωπεί τόσο τον Φιρινίδη όσο και τη σύντροφό του, Βασιλική Μανησιώτη, έχει αναφέρει ότι ο 37χρονος πρόκειται να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Ωστόσο, έχει επισημάνει ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το πραγματικό ύψος των χρημάτων που δεν έφτασαν στις οικογένειες.

Στοιχηματική δραστηριότητα και έρευνες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη στοιχηματική δραστηριότητα του Κωνσταντίνου Φιρινίδη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, ενώ οι εισπράξεις του από αυτές τις συναλλαγές ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν απαντήσεις για τις αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της οργάνωσης, τις συναλλαγές με στοιχηματικές εταιρείες και το ακριβές ποσό που τελικά δεν αποδόθηκε στους δικαιούχους.

Με πληροφορίες από: enikos.gr