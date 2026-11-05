Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον Ναν: «Έπαιξε καταπληκτικά, όλοι ξέρουν την ποιότητα που έχει»

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σημαντική νίκη μέσα στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112 στην παράταση, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του, δίνοντας έμφαση στην απόδοση του Κέντρικ Ναν. Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε επίσης την ποιότητα που υπάρχει στο «τριφύλλι» τη φετινή σεζόν, ενώ επισήμανε σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Η μεγάλη νίκη στη Μαδρίτη

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποσπάσει ένα επικό διπλό στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στην παράταση με τελικό σκορ 115-112. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη για την 10η αγωνιστική της Euroleague, χαρακτηρίστηκε από υψηλό ρυθμό και ένταση, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σχολίασε πως η Ρεάλ έπαιξε καταπληκτικά και πως για να φτάσει ένα παιχνίδι στην παράταση, χρειάζονται πολλά. Τόνισε την ανάγκη οι παίκτες να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν για 40-45 λεπτά, προσθέτοντας ότι η ομάδα του είχε τη συγκέντρωση που απαιτούνταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι.

Η εμφάνιση του Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «ο Ναν έπαιξε καταπληκτικά». Ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε συνολικά 33 πόντους, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα που διαθέτει και την ικανότητά του να επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη του αγώνα.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η απόδοσή του στην τέταρτη περίοδο, όπου σημείωσε 23 πόντους, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε πως όλοι γνωρίζουν την ποιότητα που έχει ο Ναν, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν είναι εύκολο για τον παίκτη μετά τον τραυματισμό του και πως όλοι πρέπει να επιδείξουν υπομονή μαζί του.

Η ποιότητα της ομάδας και η ανάγκη για υπομονή

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην εν γένει ποιότητα του ρόστερ του Παναθηναϊκού. «Πρέπει όλοι να καταλάβουμε την ποιότητα που υπάρχει μέσα στην ομάδα», δήλωσε ο προπονητής, τονίζοντας ότι άπαντες πρέπει να συνειδητοποιήσουν το επίπεδο των παικτών που απαρτίζουν το «τριφύλλι» τη φετινή σεζόν.

Η αναφορά του στην υπομονή με τον Κέντρικ Ναν μετά τον τραυματισμό του, επεκτάθηκε και στην ομάδα, υποδηλώνοντας την ανάγκη για στήριξη και κατανόηση προς τους αθλητές, καθώς προσαρμόζονται και επανέρχονται σε πλήρη φόρμα.

Επίθεση και αμυντική λειτουργία

Αναλύοντας την εικόνα του Παναθηναϊκού στον αγώνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιθετική λειτουργία της ομάδας. «Παίξαμε καταπληκτικά στην επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα των παικτών του στο σκοράρισμα και τη δημιουργία φάσεων.

Ωστόσο, ο έμπειρος προπονητής στάθηκε και σε ένα σημείο που χρήζει βελτίωσης. Επισήμανε την ανάγκη να φτιαχτεί και το αμυντικό κομμάτι, δηλώνοντας ότι «πρέπει να φτάσουμε λίγο και το αμυντικό μας κομμάτι». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη διαρκή προσπάθεια για ισορροπία μεταξύ επίθεσης και άμυνας, προκειμένου η ομάδα να επιτύχει τους στόχους της.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit