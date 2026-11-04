Η Χάποελ Ιερουσαλήμ νίκησε τον Άρη με 84-73, πρώτη ήττα για τους Θεσσαλονικείς στο EuroCup

Ο Άρης γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup, καθώς ηττήθηκε από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με σκορ 84-73. Ο αγώνας διεξήχθη στη Σερβία, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Οι «κίτρινοι» πάλεψαν, αλλά δεν κατάφεραν να φύγουν με το «διπλό» από το Βελιγράδι, επιτρέποντας στους Ισραηλινούς να παραμείνουν αήττητοι στην διοργάνωση.

Η αρχή του αγώνα και η ανατροπή του Άρη

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης βρήκε τον Άρη «μουδιασμένο» και άστοχο, με 0/4 δίποντα και 0/2 τρίποντα στο πρώτο τετράλεπτο, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στο σκορ με 0-8 στο 4ο λεπτό. Ωστόσο, ο Λιντέλ και ο Μήτρου-Λονγκ με δύο συνεχόμενα τρίποντα κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, φέρνοντας το σκορ στο 12-8 στο 5ο λεπτό. Η άμυνα του Άρη βελτιώθηκε αισθητά στη συνέχεια, ενώ η ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75μ. διατηρήθηκε.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ ευστόχησε σε δύο σερί τρίποντα, ισοφαρίζοντας σε 16-16 στο 9ο λεπτό. Ο Μόργκαν ήταν αυτός που έδωσε το προβάδισμα στον Άρη στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, διαμορφώνοντας το 18-19 στο 10ο λεπτό. Στην αρχή της δεύτερης περιόδου, οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ, με το ταμπλό να δείχνει 20-21 στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το προβάδισμα των «κιτρίνων» και η αντίδραση της Χάποελ

Με τον Μόργκαν να κάνει τη διαφορά, ο Άρης κατάφερε να αποκτήσει «αέρα» έξι πόντων, φτάνοντας το σκορ στο 22-28 στο 14ο λεπτό, χάρη στην εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας στο μπροστινό μέρος του παρκέ. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχισε να παίζει καλή άμυνα, διατηρώντας τη διαφορά, με τον Ντιμιτρίεβιτς να διαμορφώνει το 28-36 στο 17ο λεπτό. Ο Ντιμιτρίεβιτς συνέχισε να σκοράρει, ενώ ο Μπιρτς ακολούθησε και ο Άρης κρατούσε τον έλεγχο, φτάνοντας το σκορ στο 30-38 στο 18ο λεπτό.

Προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς βελτίωσε την εικόνα του και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με -5, καθώς το σκορ διαμορφώθηκε σε 35-40 στο 20ο λεπτό. Ο Λόφτον και ο Σμιθ συνέβαλαν στη μείωση του σκορ για τη Χάποελ, με τον Μπιρτς να κλείνει το πρώτο μέρος για τον Άρη.

Η ανατροπή των Ισραηλινών και η μάχη του τρίτου δεκαλέπτου

Μετά την ανάπαυλα, η Χάποελ Ιερουσαλήμ εκμεταλλεύτηκε τη βιασύνη και τις λάθος επιλογές του Άρη στην επίθεση. Ο Σέικ Μίλτον έγινε παράγοντας στην επίθεση της Χάποελ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα στο 42-42 στο 22ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του αγώνα, με τον Λόφτον να «φωνάζει παρών» και το προβάδισμα να αλλάζει χέρια, φτάνοντας το σκορ στο 49-42 στο 24ο λεπτό.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ σκόραρε μετά από ώρα, με τον Άρη να μειώνει τη διαφορά σε 53-47 στο 26ο λεπτό. Ο Πουλιανίτης ήρθε από τον πάγκο, η άμυνα του Άρη ανέβασε στροφές και η διαφορά μειώθηκε περαιτέρω, με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 57-56.

Το κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο και οι κορυφαίοι παίκτες

Ο Μίλτον κράτησε τη Χάποελ σε θέση οδηγού στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, διαμορφώνοντας το 60-57 στο 31ο λεπτό. Ο Άρης δεν έχασε την επαφή του με το σκορ χάρη στον Λιντέλ, ο οποίος έφερε το παιχνίδι στο 64-63 στο 33ο λεπτό. Ο Μίλτον έδωσε ανάσα στη Χάποελ, με τον Άρη να μειώνει με τον Μήτρου-Λονγκ στο 70-67 στο 35ο λεπτό. Ο Σμιθ φώναξε παρών σε κρίσιμο σημείο, συμβάλλοντας στην επικράτηση της Χάποελ.

Για τους νικητές, ο Κένι Λόφτον αναδείχθηκε σημείο αναφοράς με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, έχοντας σημαντική βοήθεια από τον Σέικ Μίλτον με 19 πόντους και τον Λορέντζο Μπράουν με 11 πόντους. Από την πλευρά του Άρη, ο Άνταμ Μοκόκα ήταν ο πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, ενώ ο Ι Τζέι Λιντέλ ξεχώρισε με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ, αν και οι επιδόσεις τους δεν ήταν αρκετές για τη νίκη.

Τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Άρης

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πλήρωσε τα λάθη που έκανε, κυρίως στο τελευταίο δεκάλεπτο, γεγονός που την εμπόδισε να φύγει με το «διπλό» από τη Σερβία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Άρης αντιμετώπισε και απρόοπτα, καθώς έχασε τον Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος αποβλήθηκε, ενώ ο Μόργκαν τραυματίστηκε. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ εκμεταλλεύτηκε τη βιασύνη και τις λάθος επιλογές των Θεσσαλονικέων στην επίθεση, ιδιαίτερα μετά την ανάπαυλα, για να πάρει πίσω το προβάδισμά της και να διατηρήσει το αήττητο της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko