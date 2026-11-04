Λόβρο Μάγερ: «Υπερήφανοι για την εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ, μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε»

Υπερήφανος για την εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά στενοχωρημένος από το αποτέλεσμα, δήλωσε ο Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης μέσος μίλησε στην εκπομπή «Athletiko by Night» μετά το τέλος του αγώνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, υπογραμμίζοντας τα κέρδη της ομάδας από τέτοιες αναμετρήσεις.

Οι δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα

Ο Λόβρο Μάγερ, ο μέσος της ΑΕΚ, παραχώρησε συνέντευξη στη Βάσω Πρεβεζιάνου και την εκπομπή «Athletiko by Night» αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο αγώνας αυτός αποτελούσε μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, όπου η ΑΕΚ αντιμετώπισε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.

Στις δηλώσεις του, ο Κροάτης ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στην υπερπροσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την εμφάνιση της ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό για την ελληνική ομάδα.

Υπερηφάνεια παρά την ήττα

Ο Μάγερ τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα είναι «υπερήφανη για την εμφάνιση» που πραγματοποίησε απέναντι στην ισχυρή Ρεάλ Μαδρίτης. Αν και η ήττα προκάλεσε στενοχώρια, ο ίδιος υπογράμμισε ότι μέσα από τέτοια παιχνίδια, η ΑΕΚ έχει πολλά να κερδίσει και να διδαχθεί.

Σύμφωνα με τον Κροάτη μέσο, η αναμέτρηση με έναν αντίπαλο τέτοιου επιπέδου προσφέρει σημαντικά διδάγματα και εμπειρίες. Η εμφάνιση της ομάδας, παρά την ήττα, θεωρείται θετικό στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η αντίδραση της ομάδας στο γήπεδο

Ο Λόβρο Μάγερ αναφέρθηκε επίσης στην αντίδραση της ομάδας μετά από δύο προηγούμενους αγώνες που δεν είχαν εξελιχθεί θετικά. Όπως δήλωσε, «έπειτα από δύο αγώνες που δεν πήγαμε καλά, σήμερα απέναντι σε έναν αντίπαλο τέτοιου επιπέδου κρατάμε την εμφάνιση και την αντίδραση στο γήπεδο».

Αυτή η αντίδραση και η απόδοση της ΑΕΚ στον αγώνα του Champions League αποτελούν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τον Κροάτη μέσο. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και ανταγωνιστικότητα, στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Το μήνυμα για το ελληνικό πρωτάθλημα

Ο Μάγερ δεν παρέλειψε να στείλει και ένα μήνυμα σχετικά με τις υποχρεώσεις της ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τόνισε την ανάγκη η ομάδα να διατηρήσει το ίδιο υψηλό επίπεδο απόδοσης και στους εγχώριους αγώνες, όπως αυτό που επέδειξε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Πρέπει να δείξουμε το ίδιο πρόσωπο και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η σταθερότητα στην απόδοση και η διατήρηση της αγωνιστικής εικόνας θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη των στόχων της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.

Η αυτοπεποίθηση της ΑΕΚ

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Λόβρο Μάγερ εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες της ΑΕΚ. Υπογράμμισε ότι η ομάδα έχει αποδείξει πως μπορεί να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε αντίπαλο, ανεξαρτήτως του επιπέδου του.

«Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε αντίπαλο», ανέφερε ο Κροάτης μέσος, εκφράζοντας την αυτοπεποίθηση που διακατέχει την ομάδα. Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε κάθε πρόκληση, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko