Η αποβολή του Κοϊτά και οι πιθανές αγωνιστικές στην ΑΕΚ

Η ήττα της ΑΕΚ από τη Ρεάλ Μαδρίτης άφησε στην ομάδα μια επιπλέον εκκρεμότητα ενόψει της συνέχειας στο Champions League. Ο λόγος είναι η αποβολή του Αμπουμπακαρί Κοϊτά μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα. Η κόκκινη κάρτα στον Μαυριτανό εξτρέμ δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα για την Ένωση, η οποία πλέον αναμένει την πειθαρχική απόφαση για το διάστημα της απουσίας του ποδοσφαιριστή.

Το περιστατικό της αποβολής

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αποβλήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του Ιταλού διαιτητή Μαουρίτσιο Μαριάνι. Ο Μαυριτανός εξτρέμ διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή.

Ενώ απομακρυνόταν από τον αγωνιστικό χώρο, το τηλεοπτικό πλάνο κατέγραψε τον Κοϊτά να απευθύνει τη φράση «f@c@ off» στον Μαριάνι. Ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, ο διαιτητής τού έδειξε την κόκκινη κάρτα, θέτοντας τον ποδοσφαιριστή εκτός των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στη διοργάνωση.

Ο πειθαρχικός κανονισμός της UEFA

Ο Πειθαρχικός Κανονισμός της UEFA, και συγκεκριμένα το άρθρο 15, παράγραφος 1β, προβλέπει συγκεκριμένες ποινές για τέτοιου είδους παραβάσεις. Για προσβολή ή χρήση υβριστικής γλώσσας προς αξιωματούχο αγώνα, η βασική ποινή είναι δύο αγωνιστικές. Αντίθετα, για επανειλημμένες διαμαρτυρίες προβλέπεται ποινή μίας αγωνιστικής.

Επομένως, ο χαρακτηρισμός της παράβασης από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο είναι καθοριστικός για το ύψος της ποινής. Η αποβολή επιφέρει αυτόματο αποκλεισμό από το αμέσως επόμενο παιχνίδι της διοργάνωσης, εκτός εάν το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο αποφασίσει διαφορετικά. Με τα ισχύοντα δεδομένα, ο Κοϊτά θα χάσει την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο.

Το εύρος της πιθανής ποινής

Στην περίπτωση που επιβληθεί ποινή δύο αγωνιστικών για εξύβριση, αυτή η ποινή αφορά συνολικά δύο παιχνίδια, και όχι τρία. Η αυτόματη αγωνιστική που επιφέρει η κόκκινη κάρτα συνυπολογίζεται ήδη στην τιμωρία των δύο αγωνιστικών. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης θα εκτίσει τη συνολική ποινή εντός δύο αγώνων.

Ωστόσο, οι δύο αγωνιστικές δεν αποτελούν ακόμη οριστική απόφαση, ούτε υποχρεωτικά το ανώτατο όριο της ποινής. Το άρθρο 15, παράγραφος 3, του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA επιτρέπει τη μείωση ή την αύξηση της ποινής. Αυτό εξαρτάται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις της κάθε υπόθεσης, δίνοντας στο πειθαρχικό όργανο τη δυνατότητα να λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα.

Η αναμονή της ΑΕΚ για την απόφαση

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναμονή της σχετικής απόφασης της UEFA. Η ομάδα θα γνωρίζει το ακριβές διάστημα απουσίας του ποδοσφαιριστή όταν εκδοθεί η επίσημη απόφαση. Μέχρι τότε, η Ένωση θα πρέπει να προετοιμαστεί για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της στο Champions League χωρίς τον Μαυριτανό εξτρέμ, τουλάχιστον για τον αγώνα με την Κόμο.

Η εξέλιξη της υπόθεσης και το τελικό ύψος της ποινής θα καθορίσουν το πώς θα επηρεαστεί η ομάδα στις επόμενες αναμετρήσεις της στη διοργάνωση, καθώς η παρουσία του Κοϊτά είναι σημαντική για το αγωνιστικό της πλάνο.

Με πληροφορίες από: Athletiko