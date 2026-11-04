Η ξεχωριστή γιορτή του Αλέσιο Λίσι για τα 41α γενέθλιά του

Αξέχαστα θα μείνουν τα 41α γενέθλια για τον Αλέσιο Λίσι, τον Ιταλό τεχνικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να τα περάσει μαζί με στελέχη, συνεργάτες και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Η ημέρα του 41χρονου προπονητή σημαδεύτηκε από δύο ιδιαίτερες εκπλήξεις που του επιφύλαξαν τα μέλη της ομάδας, προσφέροντάς του στιγμές χαράς και γέλιου τόσο εκτός όσο και εντός αγωνιστικού χώρου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με μια γλυκιά χειρονομία και ολοκληρώθηκαν με ένα παραδοσιακό καλωσόρισμα στην προπόνηση, αναδεικνύοντας το κλίμα οικειότητας και καλής διάθεσης που επικρατεί στον σύλλογο.

Μια έκπληξη με τούρτα από τους συνεργάτες

Η πρώτη έκπληξη για τον Αλέσιο Λίσι οργανώθηκε με προσοχή και αγάπη από τον αθλητικό διευθυντή των «ασπρόμαυρων», Λέο Μάτος, και τα μέλη του προπονητικού επιτελείου. Ο Λέο Μάτος έκανε μια εμφάνιση που προκάλεσε χαμόγελα, κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων, ενώ μαζί του ήταν και οι υπόλοιποι στενοί συνεργάτες του Ιταλού τεχνικού, όλοι έτοιμοι να γιορτάσουν αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Σε μια ζεστή και εγκάρδια ατμόσφαιρα, όλοι μαζί τραγούδησαν το κλασικό και αναγνωρίσιμο τραγούδι των γενεθλίων, «Happy Birthday», τιμώντας τον προπονητή τους. Ο Αλέσιο Λίσι, φανερά συγκινημένος από την πρωτοβουλία και την αγάπη των συνεργατών του, τους ευχαρίστησε θερμά για την ιδιαίτερη χειρονομία που του έκαναν. Στη συνέχεια, έσβησε το κεράκι στην τούρτα, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη των εορτασμών για τα 41α γενέθλιά του με τον πιο γλυκό τρόπο.

Το εορταστικό «τούνελ» στην προπόνηση

Οι εκπλήξεις για τον Ιταλό τεχνικό δεν σταμάτησαν στην αίθουσα συσκέψεων ή στα γραφεία, αλλά συνεχίστηκαν και στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας. Οι ποδοσφαιριστές του 41χρονου πλέον προπονητή του επιφύλαξαν μία ακόμη έκπληξη, ευχόμενοι του με έναν διαφορετικό και πιο δυναμικό τρόπο, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης και της κουλτούρας της ομάδας.

Ο Αλέσιο Λίσι, όπως και κάθε μέλος της ομάδας που έχει γενέθλια, δεν γλίτωσε από το καθιερωμένο εορταστικό «τούνελ». Πρόκειται για ένα έθιμο που συνηθίζεται σε τέτοιες ευχάριστες περιπτώσεις, όπου οι παίκτες σχηματίζουν έναν διάδρομο, και ο εορτάζων περνάει ανάμεσά τους, δεχόμενος φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Αυτή η διαδικασία αποτελεί έναν τρόπο να εκφράσουν οι παίκτες τις ευχές τους και να ενισχύσουν το ομαδικό πνεύμα, προσφέροντας παράλληλα στιγμές χαράς και διασκέδασης.

Η δημοσίευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η ξεχωριστή στιγμή του εορταστικού «τούνελ» απαθανατίστηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσιεύτηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους επίσημους λογαριασμούς της. Αυτή η ενέργεια έδωσε τη δυνατότητα στους φιλάθλους και το ευρύ κοινό να παρακολουθήσουν τις στιγμές χαράς και οικειότητας που επικράτησαν στην ομάδα, αναδεικνύοντας το θετικό κλίμα που υπάρχει στο εσωτερικό του συλλόγου. Το βίντεο αυτό συνοδεύτηκε από μία χαρακτηριστική λεζάντα που αποτυπώνει με ακρίβεια το πνεύμα της ημέρας και την ιδιαιτερότητα του εθίμου.

Συγκεκριμένα, η λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση ανέφερε: «No tunnel, no birthday. ????????», υπογραμμίζοντας με χιουμοριστικό τρόπο την παράδοση και τη σημασία του «τούνελ» για τις εορταστικές εκδηλώσεις εντός της ομάδας. Μέσα από αυτές τις δύο ξεχωριστές εκπλήξεις, τα 41α γενέθλια του Αλέσιο Λίσι θα μείνουν αξέχαστα τόσο στον ίδιο, ως μια απόδειξη της εκτίμησης των συνεργατών και των παικτών του, όσο και σε όσους συμμετείχαν στους εορτασμούς, ενισχύοντας τους δεσμούς και την ενότητα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko