Τάσος Δουβίκας: Με δύο γκολ και μία ασίστ οδήγησε την Κόμο στο 3-0 και στην κορυφή των σκόρερ του champions league

Ο Τάσος Δουβίκας πρωταγωνίστησε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κόμο με τη Λανς, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε δύο γκολ και μία ασίστ, οδηγώντας την ιταλική ομάδα σε προβάδισμα 3-0. Με την εντυπωσιακή του εμφάνιση, ο Δουβίκας ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η καθοριστική παρουσία στην αρχική ενδεκάδα

Ο Τάσος Δουβίκας βρέθηκε για άλλη μια φορά στην αρχική ενδεκάδα της Κόμο, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Η αναμέτρηση διεξήχθη εκτός έδρας, με αντίπαλο τη Λανς, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η παρουσία του Έλληνα επιθετικού ήταν καθοριστική από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Ήδη από το πρώτο μέρος, ο Δουβίκας ήταν ασταμάτητος, συνεισφέροντας ενεργά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Η επίδοσή του περιλάμβανε δύο τέρματα και μία ασίστ, διαμορφώνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα για την Κόμο.

Δύο τέρματα που έδωσαν προβάδισμα στην Κόμο

Το πρώτο προσωπικό του γκολ ήρθε νωρίς, στο έβδομο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση ξεκίνησε με σέντρα του Μίγια, την οποία υποδέχθηκε με κεφαλιά ο Περόνε. Ο 27χρονος επιθετικός, Τάσος Δουβίκας, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με προβολή την έστειλε στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ.

Ο Δουβίκας δεν σταμάτησε εκεί. Στο 32ο λεπτό, βρήκε ξανά δίχτυα, διπλασιάζοντας τα προσωπικά του τέρματα στον αγώνα. Από γύρισμα του Βαλέ, ο Έλληνας επιθετικός πλάσαρε με επιτυχία σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το 0-2 υπέρ των Ιταλών.

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο Τάσος Δουβίκας έφτασε τα πέντε γκολ συνολικά στη διοργάνωση του Champions League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Η ασίστ που ολοκλήρωσε το «πακέτο» και η κορυφή των σκόρερ

Η εντυπωσιακή του εμφάνιση δεν περιορίστηκε μόνο στην επίτευξη τερμάτων. Οκτώ λεπτά μετά το δεύτερο γκολ του, ο Τάσος Δουβίκας μοίρασε και μία ασίστ. Συγκεκριμένα, πέντε λεπτά πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, ο Έλληνας επιθετικός τροφοδότησε τον Νίκο Πας.

Ο Νίκο Πας, με ένα τρομερό τελείωμα, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για την Κόμο. Η συνδυαστική του προσφορά, με δύο γκολ και μία ασίστ, ήταν καθοριστική για το προσωρινό προβάδισμα της ιταλικής ομάδας.

Ως αποτέλεσμα της διπλής του επιτυχίας στα γκολ, ο Δουβίκας ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ του Champions League. Πλέον, βρίσκεται ισόβαθμος στην πρώτη θέση με τον Τρεσόλντι της Μπριζ, έχοντας αμφότεροι πέντε τέρματα στη διοργάνωση.

Συνολική συνεισφορά και επιδόσεις με την Κόμο

Η συνεχής του παρουσία στην αρχική ενδεκάδα και η αποτελεσματικότητά του υπογραμμίζουν τον σημαντικό του ρόλο στην ιταλική ομάδα. Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του.

Με τα δύο γκολ που σημείωσε κόντρα στη Λανς, ο Έλληνας επιθετικός έφτασε συνολικά τα 10 γκολ σε 14 εμφανίσεις με τη φανέλα της Κόμο. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει τη σταθερότητα και την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα σε διαφορετικές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko