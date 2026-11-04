Η ΑΕΚ νίκησε στην Ουγγαρία, ο Σάκοτα παρακολούθησε το ματς με τη Ρεάλ από το πούλμαν και ευχαρίστησε τους οπαδούς

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, βρέθηκε στην Ουγγαρία για τον αγώνα της μπασκετικής ομάδας στο Basketball Champions League, ωστόσο η προσοχή του μοιράστηκε και στην ποδοσφαιρική «μάχη» της Ένωσης με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σάκοτα παρακολούθησε το σημαντικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι από το πούλμαν, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα καλύτερα λόγια για τους φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν στην Ουγγαρία.

Η νίκη της ΑΕΚ στο BCL και η στήριξη των φιλάθλων

Η μπασκετική ΑΕΚ, γνωστή και ως «Βασίλισσα», κατάφερε να αποσπάσει μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη στην Ουγγαρία, επικρατώντας της Σζομπατέλι με σκορ 72-66 στο BCL. Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί ένα σημαντικό «διπλό» για την ομάδα, η οποία έδειξε αντίδραση και αγωνιστικότητα μακριά από την έδρα της.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντράγκαν Σάκοτα θέλησε να ευχαριστήσει θερμά τον κόσμο της ομάδας για την αδιάκοπη στήριξή του. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Ευχαριστούμε τον κόσμο μας, για τη στήριξή του. Πάντα στους αγώνες του εξωτερικού είναι κοντά μας και πραγματικά μάς δίνουν έξτρα δύναμη για ν’ ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες. Και ειδικά εφέτος, που δεν υπάρχει στιγμή, προπόνηση, αγώνας που να μην έχουμε προβλήματα. Που να μην έχουμε νέα προβλήματα…».

Το ιστορικό ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και η θυσία των οπαδών

Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε ιδιαίτερα στον επιπρόσθετο λόγο για τον οποίο ήθελε να ευχαριστήσει τους οπαδούς. Ενώ η μπασκετική ομάδα αγωνιζόταν στην Ουγγαρία, η ποδοσφαιρική ΑΕΚ έδινε έναν «ιστορικό αγώνα» στο Champions League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό σήμαινε ότι οι φίλαθλοι είχαν κάθε λόγο είτε να βρίσκονται στην «Αγιά Σοφιά» για να παρακολουθήσουν το ποδοσφαιρικό παιχνίδι, είτε να το δουν από την τηλεόραση.

Παρόλα αυτά, πολλοί επέλεξαν να ταξιδέψουν στην Ουγγαρία για να στηρίξουν την μπασκετική ομάδα, γεγονός που ο Ντράγκαν Σάκοτα εκτίμησε ιδιαίτερα. Ο ίδιος, από την πλευρά του, παρακολούθησε τη «μάχη» της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης από το πούλμαν, κατά την επιστροφή της αποστολής από το γήπεδο στο ξενοδοχείο.

Ο κόσμος της ΑΕΚ ως κινητήριος δύναμη

Ο Ντράγκαν Σάκοτα υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας των φιλάθλων, χαρακτηρίζοντάς τους ως την κύρια πηγή δύναμης για την ομάδα. «Θα πω για άλλη μία φορά, ότι ο κόσμος μας, τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας είναι η δύναμή μας. Μαζί μ’ αυτόν αγγίζουμε ή κατακτάμε τους στόχους μας. Ξέρουμε, ότι θα είναι πάντα κοντά μας…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η υποστήριξη του κοινού στις προσπάθειες της ΑΕΚ, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς διοργανώσεις. Η αφοσίωση των οπαδών, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές ή όταν υπάρχουν παράλληλες αθλητικές υποχρεώσεις, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ψυχολογία και την απόδοση των αθλητών.

Συγχαρητήρια και ευχές στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ

Με την ευκαιρία των δηλώσεών του, ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν παρέλειψε να συγχαρεί και την ποδοσφαιρική ΑΕΚ για την εμφάνισή της στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. «Μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη συνέχεια και στο Τσάμπιονς Λιγκ και στις εγχώριες διοργανώσεις…», δήλωσε, εκφράζοντας τις καλύτερες ευχές του για το μέλλον της ομάδας.

Ο ίδιος και η αποστολή της μπασκετικής ΑΕΚ παρακολούθησαν το δεύτερο ημίχρονο του ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο Σάκοτα εξέπρασε τη στενοχώρια του για το «άδικο αποτέλεσμα», τονίζοντας ότι η ποδοσφαιρική ομάδα «αξίζαμε τη νίκη!». Τα συγχαρητήρια απευθύνθηκαν τόσο στον προπονητή όσο και στους παίκτες της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ για τη «μεγάλη εμφάνιση» που πραγματοποίησαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta