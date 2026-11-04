Παγκόσμιο ρεκόρ αποβολών σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Βραζιλία

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ποδοσφαιρικό αγώνα κάτω των 20 ετών στη Βραζιλία, όπου ο διαιτητής αναγκάστηκε να επιδείξει 53 κόκκινες κάρτες. Το γεγονός αυτό καταγράφηκε ως παγκόσμιο ρεκόρ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση σε μαζικές αποβολές. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη μεταξύ των ομάδων Ουμπερλάντια και Μαμορέ, σημαδεύτηκε από εκτεταμένες συμπλοκές και ένταση.

Επεισόδια που οδήγησαν στο ρεκόρ

Η κορύφωση της έντασης σημειώθηκε στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν η ομάδα της Μαμορέ πέτυχε γκολ, εξασφαλίζοντας τη νίκη με τελικό σκορ 3-1. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το τέρμα, ένας ποδοσφαιριστής της Μαμορέ φέρεται να προέβη σε «προκλητικές και εμπρηστικές χειρονομίες» προς τον πάγκο της Ουμπερλάντια. Σύμφωνα με την έκθεση του διαιτητή, ο παίκτης χρησιμοποίησε υβριστικές εκφράσεις, λέγοντας: «Άντε γαμ@@@@! Ρούφα το! Άντε γαμ@@@@!».

Αυτή η ενέργεια πυροδότησε άμεσα την αντίδραση της αντίπαλης ομάδας. Ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου της Ουμπερλάντια εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και έσπρωξε έναν ποδοσφαιριστή της Μαμορέ. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφορμή για μια «γενικευμένη συμπλοκή» μεταξύ των δύο ομάδων, με παίκτες, προπονητές και παράγοντες να εμπλέκονται σε εκτεταμένα επεισόδια.

Ο αριθμός των αποβολών

Ως αποτέλεσμα των σοβαρών επεισοδίων, ο διαιτητής του αγώνα, Φερνάντο Πάτρικ Μοντεστό, προχώρησε σε μαζικές αποβολές. Συνολικά, 53 άτομα τιμωρήθηκαν με κόκκινη κάρτα. Από αυτούς, οι 43 ήταν ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην αναμέτρηση. Επιπλέον, αποβλήθηκαν οκτώ μέλη των προπονητικών επιτελείων των δύο συλλόγων, καθώς και δύο παράγοντες.

Η επίδοση αυτή καταγράφηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guiness, αναδεικνύοντας τον αγώνα ανάμεσα στην Ουμπερλάντια και τη Μαμορέ ως τον πιο «πολυσύχναστο» σε κόκκινες κάρτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε σημειωθεί το 2011 στην Αργεντινή, αφορούσε 36 αποβολές σε έναν αγώνα.

Η έκθεση του διαιτητή

Η επίσημη έκθεση του διαιτητή Φερνάντο Πάτρικ Μοντεστό, η οποία δημοσιεύθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της πολιτείας Μίνας Ζεράις (Federação Mineira de Futebol), περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα. Σύμφωνα με την έκθεση, σχεδόν όλες οι κόκκινες κάρτες δόθηκαν στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, αμέσως μετά την επίτευξη του νικητήριου γκολ από τη Μαμορέ.

Οι αποβολές αφορούσαν άτομα που τιμωρήθηκαν για «χτυπήματα και επιθέσεις εναντίον των αντιπάλων τους με γροθιές και κλοτσιές». Ο διαιτητής σημείωσε επίσης στην έκθεσή του ότι δεν ήταν σε θέση να επιδείξει σωματικά τις κόκκινες κάρτες σε κάθε περίπτωση, «λόγω της αναταραχής που επικρατούσε» στον αγωνιστικό χώρο εκείνη τη στιγμή.

Προβλήματα πριν τον αγώνα και καταγγελίες

Τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν μόνο στα επεισόδια που οδήγησαν στις μαζικές αποβολές. Πριν καν ξεκινήσει η αναμέτρηση της Κυριακής, είχε κατατεθεί αναφορά στην αστυνομία. Η αναφορά αυτή αφορούσε φερόμενες απειλές άσκησης βίας εναντίον του διαιτητή του αγώνα. Το περιστατικό με τις απειλές είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έναρξης του αγώνα κατά 40 λεπτά, υποδεικνύοντας ένα κλίμα έντασης που προϋπήρχε της σέντρας.

Με πληροφορίες από: Athletiko