Το WEC ολοκληρώνεται στη Μόντσα με τρεις τίτλους να παραμένουν ανοιχτοί

Η θρυλική πίστα της Μόντσα στην Ιταλία θα φιλοξενήσει την τελική αναμέτρηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) για τη σεζόν του 2026. Το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου, οι «6 Ώρες Μόντσα» θα αποτελέσουν το μεγάλο φινάλε, όπου τρεις τίτλοι παραμένουν ανοιχτοί και αναμένεται να κριθούν σε έναν αγώνα που μπορεί να καθορίσει την έκβαση ολόκληρης της χρονιάς.

Η μάχη των Hypercar και η κυριαρχία της Toyota

Η Toyota έχει ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών, μετά την εντυπωσιακή της επίδοση στη βροχερή Βαρκελώνη, όπου πέτυχε 1-2. Ωστόσο, η μεταξύ των δύο πληρωμάτων της μάχη για τον τίτλο οδηγών στην κατηγορία Hypercar παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλών απαιτήσεων για την τελευταία αναμέτρηση της σεζόν.

Στη βαθμολογία των οδηγών, το πλήρωμα του #8 Toyota, αποτελούμενο από τους Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα, προηγείται με 114 βαθμούς. Έχουν διαφορά 17 βαθμών από τους Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Νικ ντε Βρις, οι οποίοι αγωνίζονται με το #7 Toyota. Το #8 έχει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα, καθώς μια θέση στην πρώτη πεντάδα είναι αρκετή για να εξασφαλίσει τον τίτλο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του έτερου Toyota.

Ελεύθερος αγώνας και το «αντίο» του Μάικ Κόνγουεϊ

Παρά τη βαθμολογική διαφορά και την κρισιμότητα του αγώνα, ο Καμούι Κομπαγιάσι έχει δηλώσει ρητά ότι δεν θα υπάρξουν εντολές ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι έξι οδηγοί θα έχουν την ελευθερία να διεκδικήσουν την κορυφή, προσφέροντας μια συναρπαστική μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή. Η απόφαση αυτή αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό εντός της ίδιας ομάδας.

Για τον Μάικ Κόνγουεϊ, ο αγώνας στη Μόντσα θα έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς θα αποτελέσει τον τελευταίο επαγγελματικό αγώνα της καριέρας του. Η αποχώρησή του προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην τελική αναμέτρηση, καθώς θα επιδιώξει να κλείσει την καριέρα του με μια νίκη ή έναν τίτλο.

Η διεκδίκηση στην κατηγορία LMGT3

Εκτός από τα Hypercar, η αγωνία κορυφώνεται και στην κατηγορία LMGT3, όπου τέσσερα πληρώματα παραμένουν στη διεκδίκηση των τίτλων οδηγών και ομάδων. Η βαθμολογία είναι ιδιαίτερα κοντινή, υποσχόμενη έναν απρόβλεπτο αγώνα μέχρι τέλους.

Η Corvette #33 της TF Sport βρίσκεται στην πρώτη θέση με 92 βαθμούς. Ακολουθεί η Porsche #92 της Manthey με 74 βαθμούς, η οποία διατήρησε ζωντανή τη μάχη χάρη στη νίκη της στη Βαρκελώνη. Την τετράδα των διεκδικητών συμπληρώνουν η δεύτερη Corvette #34 με 70 βαθμούς και η BMW #69 της Team WRT με 66 βαθμούς. Η μάχη για την κορυφή στην LMGT3 είναι πλήρως ανοιχτή, με κάθε στρατηγική απόφαση να μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Άλλα μέτωπα και η μάχη των κατασκευαστών

Πέρα από τους τίτλους των οδηγών, υπάρχει και ένα ακόμη σημαντικό μέτωπο στη Μόντσα. Οι ομάδες BMW, Ferrari και Cadillac διεκδικούν τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Αυτή η παράλληλη μάχη προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ανταγωνισμού στον τελικό αγώνα, καθώς κάθε θέση έχει βαθμολογική σημασία και μπορεί να επηρεάσει την τελική κατάταξη των ομάδων.

Ο «ναός της ταχύτητας» υποδέχεται το WEC

Το WEC επιστρέφει στον περίφημο «Ναό της Ταχύτητας», την πίστα της Μόντσα, για πρώτη φορά από το 2023. Η Μόντσα αποτελεί μια από τις πιο ιστορικές και απαιτητικές πίστες στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με μήκος 5,793 χιλιόμετρα και 11 στροφές, η διαδρομή της χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες ευθείες της, οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη υψηλών τελικών ταχυτήτων, δοκιμάζοντας τα όρια των αυτοκινήτων και των οδηγών.

Συνολικά 35 αυτοκίνητα θα παραταχθούν στην εκκίνηση για την τελευταία αναμέτρηση της σεζόν, έτοιμα να προσφέρουν ένα συναρπαστικό θέαμα και να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα του 2026. Κάθε ομάδα και κάθε οδηγός θα επιδιώξει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό σε αυτή την ιστορική πίστα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta