Η ΑΕΚ πάλεψε αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη με γκολ στο 93'

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν δραματικό αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Allwyn Arena, όπου ηττήθηκε με σκορ 2-3. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε δύο φορές, με γκολ των Κοϊτά και Πήλιου, η «Βασίλισσα» κατάφερε να απαντήσει με τους Μπέλινγκχαμ και Μπαπέ, πριν ο Βαλβέρδε σημειώσει το νικητήριο τέρμα στο 93ο λεπτό. Η Ένωση κατέθεσε ψυχή στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει την ισοπαλία που άξιζε, ενώ ο Κοϊτά αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα και προβάδισμα για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε στο παιχνίδι με τρομερή ενέργεια και πάθος, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Γκατσίνοβιτς απείλησε την εστία της Ρεάλ με ένα σουτ που απέκρουσε ο Κουρτουά. Λίγο αργότερα, στο 12ο λεπτό, οι εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας πήραν φωτιά, καθώς η Ένωση άνοιξε το σκορ.

Ο Γκατσίνοβιτς έφυγε στην μετάβαση, πάσαρε στον Γιόβιτς, ο οποίος με τη σειρά του έδωσε την μπάλα στον Κοϊτά. Ο Μαυριτανός εξτρέμ, με μια εξαιρετική ενέργεια μπροστά από τον Κουκουρέγια, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ με το αριστερό, καρφώνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά για το 1-0. Η Ρεάλ φάνηκε σαστισμένη από την εξέλιξη.

Η απάντηση της Ρεάλ και οι ανατροπές

Μετά το γκολ της ΑΕΚ, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την κατοχή της μπάλας και άρχισε να ασκεί πίεση στο μισό των κιτρινόμαυρων. Η ΑΕΚ, ωστόσο, είχε φοβερές αλληλοκαλύψεις, κλείνοντας άψογα τους χώρους και μην επιτρέποντας στους «Μερένχες» να απειλήσουν άμεσα. Μάλιστα, η Ένωση είχε μια ακόμα καλή στιγμή για δεύτερο γκολ στο 17ο λεπτό, όταν ο Γκατσίνοβιτς πάσαρε στον Γιόβιτς, αλλά το σουτ του Σέρβου φορ βρήκε σε ετοιμότητα τον Κουρτουά. Η πρώτη τελική της Ρεάλ ήρθε στο 21ο λεπτό με ένα σουτ του Μπαπέ που έφυγε ψηλά άουτ.

Όσο περνούσαν τα λεπτά, οι Μαδριλένοι άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό. Στο 28ο λεπτό, το πλασέ του Μπέλινγκχαμ μετά από σουτ του Βινίσιους κατέληξε στα δίχτυα, αλλά το γκολ σωστά δεν μέτρησε ως οφσάιντ. Η πίεση της Ρεάλ έφερε την ισοφάριση στο 32ο λεπτό με ένα γκολ του Μπέλινγκχαμ. Παρά την ισοφάριση, η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να προηγηθεί ξανά με τον Πήλιο, δείχνοντας ψυχή στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης απάντησε εκ νέου με τον Μπαπέ, ισοφαρίζοντας για δεύτερη φορά.

Η δραματική εξέλιξη και η «μαχαιριά» του 93ου λεπτού

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν γκολ και να διεκδικούν τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η ΑΕΚ, παρά την τρομακτική ποιότητα των αντιπάλων της, στάθηκε όρθια για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, δείχνοντας εξαιρετική μαχητικότητα και αποφασιστικότητα.

Ωστόσο, ένα λάθος στο 93ο λεπτό και ένα «μαγικό» γκολ του Βαλβέρδε, στέρησαν από την Ένωση την πολύτιμη ισοπαλία που άξιζε. Ο Βαλβέρδε ολοκλήρωσε την ανατροπή για τη Ρεάλ, δίνοντάς της τη νίκη με 2-3. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο Κοϊτά αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία.

Οι αρχικές επιλογές των προπονητών

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, προχώρησε σε εκπλήξεις στην ενδεκάδα, αφήνοντας στον πάγκο τους Μαρίν και Βάργκα. Η αρχική σύνθεση της Ένωσης περιλάμβανε τον Μπρινιόλι στο τέρμα, τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην τετράδα της άμυνας. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής αγωνίστηκαν οι Κάιρινεν και Αριάγκα, ενώ ο Μάγερ βρέθηκε αριστερά, ο Κοϊτά δεξιά και ο Γκατσίνοβιτς πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκίνησε με τον Κουρτουά στην εστία. Η αμυντική τετράδα αποτελούνταν από τους Κουκουρέγια, Ρούντιγκερ, Μιλιτάο και Ντάμφρις. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής αγωνίστηκαν ο Καμαβινγκά με τον Μπερνάρντο Σίλβα, ενώ οι Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ και Ντιομαντέ σχημάτισαν την τριάδα πίσω από τον Μπαπέ, ο οποίος ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta