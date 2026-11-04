Ηρακλής-ΑΕΚ Λάρνακας 81-64: Ο Ντιαρά έκανε τη διαφορά

Ο Ηρακλής επικράτησε της ΑΕΚ Λάρνακας με σκορ 81-64, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του FIBA Europe Cup. Η νίκη αυτή διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες του «γηραιού» για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πρωταγωνιστής για την ελληνική ομάδα αναδείχθηκε ο Χασάν Ντιαρά, ο οποίος με την εξαιρετική του εμφάνιση οδήγησε τον Ηρακλή στην επικράτηση.

Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και οι διακριθέντες

Ο Χασάν Ντιαρά ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του Ηρακλή, προσφέροντας 19 πόντους και 10 ασίστ, μια επίδοση που τον καθιστά «όλα τα λεφτά» για την ελληνική ομάδα. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα και την τελική επικράτηση.

Στο πλευρό του Ντιαρά, και άλλοι παίκτες του Ηρακλή είχαν σημαντική συμβολή στο σκοράρισμα. Ο Τζέικομπ Χάτσον σημείωσε 13 πόντους, ενώ ο Κλίβελαντ Μέλβιν πρόσθεσε άλλους 12. Από 11 πόντους πέτυχαν ο Ντοντρέζ Στάιλς και ο Κόουλ Σίλας, συμπληρώνοντας την επιθετική παραγωγή του «γηραιού».

Από την πλευρά της ΑΕΚ Λάρνακας, ο Μάιλς Τέιτ ξεχώρισε με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη κοντά στο σκορ. Ο Τζέσε Χαντ και ο Άντονι Ντούρχαμ σημείωσαν από 13 πόντους ο καθένας, συμπληρώνοντας τους βασικούς σκόρερ των Κυπρίων. Με αυτή τη νίκη, ο Ηρακλής μετράει πλέον 3 νίκες και 2 ήττες, φτάνοντας τους Κύπριους που έχουν το ίδιο ρεκόρ στη διοργάνωση.

Το αιφνιδιαστικό ξεκίνημα των Κυπρίων

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ηρακλή να αιφνιδιάζεται από την ΑΕΚ Λάρνακας. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν με διαφορά 8 πόντων, φτάνοντας το σκορ στο 15-23 στο 8:20 του πρώτου δεκαλέπτου. Αυτό το αρχικό προβάδισμα των Κυπρίων έθεσε σε εγρήγορση την ελληνική ομάδα.

Οι «φωνές» του προπονητή του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, φαίνεται πως έπιασαν τόπο, καθώς η ομάδα κατάφερε να περιορίσει κάπως τη διαφορά. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ηρακλή να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 21-23, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης παρά το αρχικό σοκ.

Η ανατροπή και η κυριαρχία του «γηραιού»

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το σκηνικό του αγώνα άλλαξε ριζικά. Οι Κύπριοι, οι οποίοι είχαν βρει λύσεις στο σκοράρισμα με τον Μάιλς Τέιτ, που είχε 13 πόντους στο πρώτο 20λεπτο, και τον Αϊζάια Μούσιους, ο οποίος είχε 7 πόντους στο πρώτο μέρος, δέχθηκαν μεγάλη πίεση από τον Ηρακλή. Αυτή η πίεση οδήγησε σε ένα επιμέρους σκορ 10-0 για τον «γηραιό» μέσα σε τρία λεπτά, με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να περάσει μπροστά με 25-23 στο 11:40.

Η αμυντική πίεση του Ηρακλή είχε ως συνέπεια οι παίκτες του Χριστόφορου Λειβαδιώτη να υποπέσουν σε πολλά άστοχα σουτ από την περιφέρεια, με μόλις 2/9 τρίποντα και ποσοστό 22.22% στο πρώτο 20λεπτο. Επιπλέον, η ΑΕΚ Λάρνακας αντιμετώπισε μεγάλο έλλειμμα στη δημιουργία, καταγράφοντας μόλις 4 ασίστ έναντι 10 λαθών.

Την ίδια στιγμή, ο Ηρακλής παρουσίασε εξαιρετική επιθετική αποτελεσματικότητα. Ο Χασάν Ντιαρά και ο Τζέικομπ Χάτσον είχαν από 13 πόντους ο καθένας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Ντοντρέζ Στάιλς είχε προσθέσει άλλους 8. Η ελληνική ομάδα σούταρε με 41.67% στα τρίποντα (5/12) και είχε 12 ασίστ έναντι 8 λαθών. Αυτή η ανωτερότητα επέτρεψε στον Ηρακλή να ανοίξει τη διαφορά στο 41-32 στο 17:30 και να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 14 πόντων, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 48-34 στο 20'.

Διατήρηση της διαφοράς και τελική επικράτηση

Το σκηνικό του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ηρακλή να διατηρεί τον έλεγχο και να αυξάνει τη διαφορά. Με τους Ντιαρά και Χάτσον να συνεχίζουν τις καλές τους εμφανίσεις, ο «γηραιός» βρέθηκε στο +17 (60-43) στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ Λάρνακας δεν κατάφερε να βρει το βάθος και την ποιότητα που απαιτούνταν για να ανταποκριθεί στην πίεση της ελληνικής ομάδας.

Η διαφορά συντηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με το σκορ να είναι 62-45 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων, κυρίως με καλάθια από τους Τέιτ και Ντούρχαμ, η ΑΕΚ Λάρνακας κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 10 πόντους (65-55) στο 33:30.

Ωστόσο, οι Κύπριοι δεν είχαν την απαιτούμενη ενέργεια και ποιότητα για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση. Ο Ζόραν Λούκιτς και οι παίκτες του Ηρακλή δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους αντιπάλους τους να πιστέψουν ότι μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από την αναμέτρηση, διασφαλίζοντας έτσι την τελική επικράτηση με 81-64.

Με πληροφορίες από: Gazzetta