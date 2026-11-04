Αποτελέσματα Champions League: Νίκη ανατροπής για Φενερμπαχτσέ, ήττα για ΑΕΚ

Η 4η αγωνιστική του Champions League επεφύλασσε έντονες συγκινήσεις, με τη Φενερμπαχτσέ να πετυχαίνει μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Λίβερπουλ, κερδίζοντας με σκορ 3-2. Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με το ίδιο σκορ από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, χάνοντας ένα πολύτιμο αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Η θριαμβευτική ανατροπή της Φενερμπαχτσέ

Η Φενερμπαχτσέ κατάφερε να επικρατήσει της Λίβερπουλ με 3-2 σε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές για την 4η αγωνιστική του Champions League. Ο Μουρίκι αναδείχθηκε ο «χρυσός» σκόρερ της αναμέτρησης, χαρίζοντας στην τουρκική ομάδα μια τεράστια νίκη εντός έδρας. Η Λίβερπουλ, η οποία χαρακτηρίστηκε ως προβληματική φέτος, έκανε την πρώτη της γκέλα στη League Phase της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Λίβερπουλ να ανοίγει το σκορ στο 25ο λεπτό με τον Ενιόνι. Ωστόσο, η απάντηση της Φενερμπαχτσέ ήρθε άμεσα, μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, με τον Γκρίνγουντ να ισοφαρίζει σε 1-1, σκορ που διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η εξέλιξη του σκορ στην Τουρκία

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λίβερπουλ πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Ίσακ στο 69ο λεπτό, κάνοντας το 2-1. Παρά το νέο μειονέκτημα, οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Ο Μπράουν ισοφάρισε σε 2-2 στο 73ο λεπτό, δίνοντας νέα πνοή στην ομάδα του. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 79ο λεπτό, ο Μουρίκι, μετά από ασίστ του Μπράουν, διαμόρφωσε το τελικό 3-2, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Φενερμπαχτσέ στη διοργάνωση, η οποία της επέτρεψε να φτάσει τους 5 βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, η Λίβερπουλ βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς, καταγράφοντας την πρώτη της απώλεια βαθμών στη φετινή League Phase του Champions League.

Η δραματική ήττα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Στο άλλο σημαντικό παιχνίδι της βραδιάς, η ΑΕΚ βρέθηκε κοντά σε μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 3-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έδειξαν μαχητικότητα, κοιτώντας στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης και προηγούμενοι δύο φορές στο σκορ.

Το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν συναρπαστικό, με την Ένωση να αγγίζει ένα πολύτιμο αποτέλεσμα. Ωστόσο, μια «οβίδα» του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις ήταν αυτή που έκρινε την αναμέτρηση, στερώντας από την ΑΕΚ έναν βαθμό που θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για τη συνέχεια της πορείας της στη διοργάνωση.

Βαθμολογικές επιπτώσεις για την Ένωση

Η ήττα αυτή είχε άμεσες βαθμολογικές επιπτώσεις για την ΑΕΚ. Η Ένωση υποχώρησε προσωρινά τρεις θέσεις στη βαθμολογία του Champions League, πέφτοντας στην 30η θέση. Παρόλα αυτά, η πρώτη 24άδα παραμένει εντός εμβέλειας για την ελληνική ομάδα, διατηρώντας τις ελπίδες της για πρόκριση.

Ωστόσο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η απόσταση από τις προνομιούχες θέσεις να μεγαλώσει περαιτέρω, ειδικά μετά την ολοκλήρωση των βραδινών παιχνιδιών της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου. Η ΑΕΚ καλείται να ανασυνταχθεί ενόψει των επόμενων αγώνων της στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta