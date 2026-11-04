Τα ζευγάρια των ημιτελικών του League Cup «Νίκος Σαμαράς» διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των προημιτελικών

Με την ολοκλήρωση των προημιτελικών αγώνων του League Cup «Νίκος Σαμαράς», διαμορφώθηκαν πλέον τα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στην ημιτελική φάση του θεσμού. Τέσσερις ομάδες κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους, μετά από συναρπαστικές αναμετρήσεις που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων του βόλεϊ. Ο Ολυμπιακός, ο ΟΦΗ, ο Παναθηναϊκός και ο Μίλωνας είναι οι ομάδες που συνθέτουν την τελική τετράδα και θα διεκδικήσουν μια θέση στον μεγάλο τελικό, με την αγωνία να κορυφώνεται για την ανάδειξη του φετινού κυπελλούχου.

Η άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού επί του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου

Το πρώτο από τα τέσσερα πολυπόθητα εισιτήρια για την ημιτελική φάση του League Cup «Νίκος Σαμαράς» εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά αντιμετώπισε τον ΝΟΠΕ Ρεθύμνου σε μια αναμέτρηση όπου κατάφερε να επιβληθεί με ένα εμφατικό και καθαρό σκορ 3-0 σετ. Η νίκη αυτή όχι μόνο έδωσε στον Ολυμπιακό το δικαίωμα να συνεχίσει την πορεία του στον θεσμό, αλλά επιβεβαίωσε και την καλή του αγωνιστική κατάσταση.

Η αναμέτρηση έληξε χωρίς απώλεια σετ για τους «ερυθρόλευκους», δείχνοντας την αποφασιστικότητα και την ανωτερότητα της ομάδας από την αρχή του αγώνα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έδειξαν τις προθέσεις τους, οδηγώντας τον αγώνα σε μια άνετη επικράτηση και εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στην τελική τετράδα.

Ο ΟΦΗ συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του χωρίς απώλεια σετ

Τις εξαιρετικές του εμφανίσεις συνέχισε και ο ΟΦΗ, ο οποίος κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ. Η ομάδα της Κρήτης αντιμετώπισε την Καλαμάτα 80 και έδειξε την αγωνιστική της ανωτερότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η επικράτηση του ΟΦΗ ήταν εμφατική, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται υπέρ του με 3-0 σετ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του συνόλου.

Η σταθερή απόδοση του ΟΦΗ τον οδήγησε με αξιώσεις στην τελική τετράδα του League Cup «Νίκος Σαμαράς», επιβεβαιώνοντας την καλή του αγωνιστική κατάσταση και την προετοιμασία του. Η πρόκριση αυτή αποτελεί συνέχεια μιας σειράς επιτυχημένων εμφανίσεων για την κρητική ομάδα, η οποία πλέον ετοιμάζεται για τις κρίσιμες ημιτελικές αναμετρήσεις.

Η μεγάλη ανατροπή του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και συναρπαστικά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής με ανατροπή στο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο «Τρεμπλούχος Ελλάδας» Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 σετ, μετά από έναν αγώνα με έντονο συναγωνισμό, πλούσιο θέαμα και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και την ψυχολογία των ομάδων.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού έδειξε χαρακτήρα, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, ανατρέποντας την αρχική κατάσταση και εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού. Η νίκη αυτή έφερε τον Παναθηναϊκό στην τελική τετράδα του League Cup «Νίκος Σαμαράς», συνεχίζοντας την πορεία του με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Μίλωνας έκλεισε την αυλαία των προημιτελικών με νίκη

Την αυλαία των προημιτελικών αγώνων του League Cup «Νίκος Σαμαράς» έκλεισε ο Μίλωνας, ο οποίος επικράτησε της Κηφισιάς σε μια αναμέτρηση που ολοκλήρωσε τη φάση των «8». Ο Μίλωνας κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-0 σετ, εξασφαλίζοντας και αυτός την πρόκρισή του στους ημιτελικούς με καθαρό τρόπο. Στην αναμέτρηση αυτή, ο Ερνάντεζ αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) του αγώνα, ξεχωρίζοντας με την εξαιρετική του απόδοση και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επικράτηση της ομάδας του.

Η επικράτηση του Μίλωνα ολοκλήρωσε το παζλ της τελικής τετράδας, με τις τέσσερις ομάδες να είναι πλέον έτοιμες για τις κρίσιμες αναμετρήσεις των ημιτελικών. Η ομάδα του Μίλωνα έδειξε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, κερδίζοντας μια θέση στην επόμενη φάση του League Cup «Νίκος Σαμαράς» και δηλώνοντας παρούσα στη διεκδίκηση του τίτλου.

Με πληροφορίες από: Athletiko