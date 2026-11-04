Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στο BCL, με τον Μάκη Αγγελόπουλο να συγχαίρει παίκτες και προπονητή

Η ΑΕΚ σημείωσε μια σημαντική νίκη στο Basketball Champions League, επικρατώντας της Φάλκο μέσα στην Ουγγαρία. Αυτό το αποτέλεσμα επαναφέρει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δυναμικά στο «κόλπο» για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο. Την αναμέτρηση παρακολούθησε δια ζώσης ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος συνεχάρη προσωπικά τους παίκτες και τον προπονητή.

Η επιστροφή της ΑΕΚ στις νίκες

Η «Ένωση» κατάφερε να επιστρέψει στις νικηφόρες εμφανίσεις στο BCL, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη επί ουγγρικού εδάφους. Η επικράτηση επί της Φάλκο ήταν κομβικής σημασίας για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, καθώς της δίνει νέα ώθηση για τη συνέχεια των υποχρεώσεών της.

Οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν ιδιαίτερο χαρακτήρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, καταφέρνοντας να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στα τελευταία λεπτά. Η αποφασιστικότητα και η αγωνιστικότητα των παικτών ήταν εμφανής, οδηγώντας στην πολυπόθητη επικράτηση μακριά από την έδρα τους.

Η σημασία του «διπλού» για τον όμιλο

Η νίκη της ΑΕΚ στην Ουγγαρία δεν ήταν απλώς μια επιστροφή στις επιτυχίες, αλλά ένα αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα στον όμιλο του BCL. Με αυτό το «διπλό», η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται και πάλι σε πλεονεκτική θέση, διεκδικώντας ενεργά την πρώτη θέση.

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο αποτελεί βασικό στόχο για την ΑΕΚ, καθώς εξασφαλίζει καλύτερες προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση για τους επόμενους αγώνες.

Η παρουσία του Μάκη Αγγελόπουλου

Ο Μάκης Αγγελόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ, επέλεξε να βρεθεί στην Ουγγαρία για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του. Η παρουσία του στο Σζομπαθέλι είχε ως στόχο να στηρίξει δια ζώσης τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Η άμεση στήριξη από την διοίκηση είναι πάντα σημαντική για τους αθλητές, ειδικά σε εκτός έδρας αγώνες με υψηλό διακύβευμα. Ο κ. Αγγελόπουλος παρακολούθησε όλη την εξέλιξη του παιχνιδιού, βιώνοντας από κοντά την αγωνία και εν τέλει τη χαρά της νίκας.

Συγχαρητήρια σε Σάκοτα και παίκτες

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και την επικράτηση της ΑΕΚ επί ουγγρικού εδάφους, ο Μάκης Αγγελόπουλος βρέθηκε έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας. Εκεί, είχε την ευκαιρία να συγχαρεί προσωπικά τον προπονητή, Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς και όλους τους παίκτες για την απόδοσή τους.

Τα συγχαρητήρια του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ΑΕΚ αποτελούν αναγνώριση της προσπάθειας και του χαρακτήρα που επέδειξαν οι «κιτρινόμαυροι». Η κίνησή του να βρεθεί κοντά στην ομάδα αμέσως μετά τον αγώνα υπογραμμίζει την αφοσίωσή του και την υποστήριξή του προς το σύνολο.

Με πληροφορίες από: Athletiko