Ο Προμηθέας νίκησε την Οπάβα με «έκρηξη» στο τέταρτο δεκάλεπτο

Ο Προμηθέας Πάτρας έδειξε άμεσα σημάδια ανάκαμψης μετά τον πρόσφατο διασυρμό από το Μαρούσι, καταφέρνοντας να επικρατήσει στην έδρα του της τσεχικής Οπάβα. Η νίκη αυτή, με τελικό σκορ 112-92, ήρθε στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των ομίλων του FIBA Europe Cup και ήταν αποτέλεσμα μιας εκπληκτικής εμφάνισης στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η άμεση αντίδραση των Πατρινών

Οι Πατρινοί, μετά την ήττα τους από το Μαρούσι, βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν δυναμικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που χαρακτηρίζεται ως σαφώς πιο αδύναμος. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στην έδρα του Προμηθέα, ήταν κρίσιμη για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Μιχελάκου κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να πάρει μια σημαντική νίκη, η οποία της επιτρέπει να «ανέβει» στο 3-2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup. Αντίθετα, η τσεχική Οπάβα παρέμεινε με μόλις μία νίκη και τέσσερις ήττες, στο 1-4.

Η «έκρηξη» του τέταρτου δεκαλέπτου

Το κλειδί της επικράτησης του Προμηθέα ήταν το απίθανο τέταρτο δεκάλεπτο που πραγματοποίησαν οι παίκτες του. Σε αυτό το διάστημα, οι Πατρινοί ήταν απίστευτα παραγωγικοί επιθετικά, σημειώνοντας 33 πόντους.

Παράλληλα, η άμυνα του Προμηθέα λειτούργησε υποδειγματικά, επιτρέποντας στην Οπάβα να σκοράρει μόλις εννέα πόντους στο ίδιο διάστημα. Αυτή η διαφορά των 24 πόντων σε ένα μόνο δεκάλεπτο ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος των 112-92.

Οι κορυφαίοι της αναμέτρησης

Στην αναμέτρηση ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες του Προμηθέα, με τον Γουίλιαμς να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ της ομάδας και του αγώνα. Ο εκπληκτικός Γουίλιαμς σημείωσε 26 πόντους, συνέλεξε δύο ριμπάουντ και μοίρασε πέντε τελικές πάσες, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην επίθεση.

Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την επιθετική λειτουργία της πατρινής ομάδας, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη του υψηλού σκορ και στην επικράτηση επί της Οπάβα.

Η εμφάνιση καριέρας του Νίκου Δίπλαρου

Ωστόσο, ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Νίκος Δίπλαρος, ο οποίος πραγματοποίησε μια εμφάνιση καριέρας. Ο Έλληνας παίκτης ήταν «διπλός», καθώς πέτυχε 20 πόντους και μοίρασε 14 ασίστ, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό double-double.

Πέρα από τους πόντους και τις ασίστ, ο Δίπλαρος συνέλεξε και τρία ριμπάουντ, συμπληρώνοντας μια απίθανη στατιστική. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την οργάνωση του παιχνιδιού του Προμηθέα και την εκμετάλλευση των επιθετικών ευκαιριών.

Η «τριάδα-φωτιά» και η βαθμολογική θέση

Την «τριάδα-φωτιά» των κορυφαίων παικτών του Προμηθέα συμπλήρωσε ο Κουλμπόκα. Ο Κουλμπόκα συνεισέφερε με 18 πόντους και κατέβασε επτά ριμπάουντ, προσθέτοντας ακόμα μία σημαντική μονάδα στην παραγωγικότητα της ομάδας.

Μετά από αυτή τη νίκη, ο Προμηθέας «ανέβηκε» στο 3-2 στον όμιλο του FIBA Europe Cup, ενισχύοντας τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Οπάβα, από την πλευρά της, παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία με ρεκόρ 1-4, έχοντας δυσκολότερο έργο στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko