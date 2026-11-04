Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την επόμενη αναμέτρηση στο BCL

Η ΑΕΚ στρέφει πλέον το βλέμμα της στις επικείμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της στο Basketball Champions League (BCL), μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εκτός έδρας αγώνα της στη φάση των ομίλων. Η «Ένωση» αντιμετώπισε την ομάδα της Φάλκο στην Ουγγαρία, σε μία αναμέτρηση που αποδείχθηκε απαιτητική. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η ομάδα κατάφερε να εξασφαλίσει τη νίκη και να επιστρέψει στις επιτυχίες, παίρνοντας το αποτέλεσμα που επιθυμούσε.

Η αναμέτρηση στην Ουγγαρία

Στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του BCL, η ΑΕΚ πραγματοποίησε το πρώτο της ταξίδι εκτός έδρας για να αντιμετωπίσει τη Φάλκο. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στην Ουγγαρία και αποτέλεσε μια σημαντική δοκιμασία για τους «κιτρινόμαυρους». Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δύσκολη κατάσταση στο παρκέ.

Παρά τις προκλήσεις και την αντίσταση που συνάντησε από την αντίπαλη ομάδα, η ΑΕΚ επέδειξε την απαραίτητη αποφασιστικότητα. Στο τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες του Σάκοτα κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια, να επικρατήσουν και να σημειώσουν μια νίκη που τους επέτρεψε να επιστρέψουν στις επιτυχίες στον θεσμό. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν κρίσιμο για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Στροφή στις επόμενες υποχρεώσεις

Μετά την επιτυχημένη εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Φάλκο, η ΑΕΚ αφήνει πίσω της το συγκεκριμένο παιχνίδι και στρέφει πλήρως την προσοχή της στις επόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Η ομάδα επικεντρώνεται πλέον στη συνέχεια της πορείας της στο Basketball Champions League, καθώς ο ανταγωνισμός παραμένει υψηλός και κάθε παιχνίδι έχει τη δική του σημασία για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι «κιτρινόμαυροι» προετοιμάζονται εντατικά για τις προσεχείς αναμετρήσεις, με στόχο να διατηρήσουν τον ρυθμό τους και να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις. Η προσοχή της τεχνικής ηγεσίας και των παικτών είναι στραμμένη στο πώς θα διαχειριστούν τις επόμενες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στον απαιτητικό όμιλο του BCL.

Η επερχόμενη αναμέτρηση με τη Φάλκο

Το πρόγραμμα του Basketball Champions League φέρνει ξανά αντιμέτωπες την ΑΕΚ και τη Φάλκο. Αυτή τη φορά, η αναμέτρηση θα διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους, με την ΑΕΚ να υποδέχεται την ουγγρική ομάδα στην έδρα της. Το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο να λάβει χώρα στη Sunel Arena, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους της «Ένωσης» να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 18 Νοεμβρίου και θα ξεκινήσει στις 19:00. Πρόκειται για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του BCL, ένα παιχνίδι που θεωρείται σημαντικό για την περαιτέρω πορεία και κατάταξη των δύο ομάδων στον όμιλο. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να σημειώσει μια ακόμα νίκη απέναντι στην ίδια αντίπαλο.

Οι επόμενοι στόχοι των κιτρινόμαυρων

Μετά την επιστροφή στις νίκες στην Ουγγαρία, η ΑΕΚ έχει πλέον μπροστά της την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση της στον όμιλο του BCL. Η επερχόμενη αναμέτρηση με τη Φάλκο στη Sunel Arena αποτελεί ένα κομβικό σημείο για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς μια νέα επιτυχία θα τους επιτρέψει να παγιώσουν το θετικό τους ξεκίνημα και να κοιτάξουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία τις επόμενες προκλήσεις.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, έχοντας πάρει αυτό που ήθελε από το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, επικεντρώνεται τώρα στο να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εντός έδρας αναμέτρηση. Η προσοχή είναι στραμμένη στην προετοιμασία για την 4η αγωνιστική, με σκοπό να συνεχιστεί η θετική πορεία και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko