Η ΑΕΚ προηγείται της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 1-0 στην αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, που διεξάγεται στην «Allwyn Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας. Το εντυπωσιακό γκολ για την Ένωση σημείωσε ο Κοϊτά, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Η «βασίλισσα» της διοργάνωσης, Ρεάλ, είχε νωρίτερα ένα ακυρωθέν γκολ του Μπέλιγχαμ λόγω οφσάιντ, ενώ ασκεί μεγάλη πίεση για την ισοφάριση.

Το γκολ του Κοϊτά και το προβάδισμα της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ με ένα εντυπωσιακό τέρμα του Κοϊτά, φέρνοντας το 1-0 υπέρ της Ένωσης. Ο παίκτης της ΑΕΚ βγήκε με ταχύτητα στην επίθεση, λαμβάνοντας την μπάλα από τον Γιόβιτς στα δεξιά. Εκεί, ο Κοϊτά «χόρεψε» τον Κουκουρέγια με τις κινήσεις του και στη συνέχεια, με ένα σουτ «κεραυνό», νίκησε τον τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης, Κουρτουά.

Το γκολ αυτό έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ στο 100ό της ματς από την επιστροφή της στο «σπίτι» της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη κόντρα στη «βασίλισσα» και να κρατήσει το ευρωπαϊκό εντός έδρας αήττητό της κόντρα στους «μερένγκες».

Ακυρωθέν γκολ για τη Ρεάλ και η πίεση των «μερένγκες»

Νωρίτερα στην αναμέτρηση, η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε δίχτυα με τον Μπέλιγχαμ, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Η φάση που οδήγησε στο ακυρωθέν γκολ είχε ξεκινήσει από σουτ του Βινίσιους, δείχνοντας τις επιθετικές διαθέσεις της «βασίλισσας» του Champions League.

Μετά το προβάδισμα της ΑΕΚ, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κλείσει την Ένωση στα καρέ της και ασκεί μεγάλη πίεση για την ισοφάριση. Οι «μερένγκες» επιδιώκουν το 4/4 στη League Phase της διοργάνωσης, γεγονός που εντείνει την προσπάθειά τους για την ανατροπή του σκορ.

Ευκαιρίες και δυνατές μονομαχίες

Σε μια από τις επιθετικές προσπάθειες της Ρεάλ, υπήρξε μια καλή φάση από δεξιά με γύρισμα της μπάλας, αλλά το σουτ του Μπέλιγχαμ ήταν τραγικό και δεν απείλησε την εστία της ΑΕΚ. Από την πλευρά της, η ΑΕΚ είχε τις δικές της στιγμές για να διευρύνει το προβάδισμα.

Ο Γκατσίνοβιτς γύρισε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή της Ρεάλ, με τον Γιόβιτς να ξεμαρκαριστεί με τέλειο τρόπο και να κάνει ένα χαμηλό σουτ, το οποίο όμως ο Κουρτουά έδιωξε με τα πόδια. Επίσης, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάγερ, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα κατέληξε πάνω στον Κουρτουά.

Αμυντικές επεμβάσεις και φάσεις

Στις δυνατές μονομαχίες του αγώνα, ξεχώρισε ένα τρομερό τάκλιν του Μάγερ στον Μπέλιγχαμ, τη στιγμή που ο παίκτης της Ρεάλ είχε «οπλίσει» στα όρια της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Η φάση αυτή προήλθε από λάθος του Κάιρινεν, αναδεικνύοντας την ένταση του παιχνιδιού.

Ακόμη, καταγράφηκε ένα φάουλ του Καμαβινγκά που ήταν για κάρτα, ωστόσο ο διαιτητής δεν έβγαλε την κίτρινη κάρτα. Οι παίκτες της ΑΕΚ συνέχισαν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες, με τον Γιόβιτς να παίρνει την μπάλα περίπου στον χώρο του κέντρου, να γυρίζει το σώμα του και να φτάνει λίγο πριν τη μεγάλη περιοχή της Ρεάλ από θέση αριστερά.

Συνέχεια επιθετικών προσπαθειών της ΑΕΚ

Από εκεί, ο Γιόβιτς έκανε κάθετη στον Μάγερ, ο Κροάτης γύρισε στο σημείο του πέναλτι και ο Γκατσίνοβιτς, με διπλή προσπάθεια, έπιασε το σουτ. Ωστόσο, ο Κουρτουά κατάφερε και πάλι να διώξει την μπάλα με τα πόδια, διατηρώντας το σκορ στο 1-0.

Η Ένωση συνεχίζει να δέχεται μεγάλη πίεση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δείχνει να αντέχει, προσπαθώντας να διαφυλάξει το πολύτιμο προβάδισμα που της δίνει το γκολ του Κοϊτά σε αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis