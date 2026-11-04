Κόντης: «Δεν υπάρχουν κομβικά παιχνίδια, έχουμε έρθει με νοοτροπία νίκης»

Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας, Χρήστος Κόντης, παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Ο αγώνας, που θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, αποτελεί μέρος της προσπάθειας του ΟΦΗ να προκριθεί στα νοκ άουτ του Europa League. Παρά τις δύο προηγούμενες ήττες από Ρεν και Λεβερκούζεν, η ομάδα διατηρεί τον στόχο της πρόκρισης, με τον Κόντη να δηλώνει ότι η αποστολή έχει έρθει με νοοτροπία νίκης.

Η φιλοσοφία του προπονητή ενόψει του αγώνα

Ο Χρήστος Κόντης υπογράμμισε πως για τον ίδιο «δεν υπάρχουν κομβικά παιχνίδια», καθώς όλα θεωρούνται σημαντικά. Ο προπονητής τόνισε ότι η επερχόμενη αναμέτρηση είναι μια ευκαιρία για την ομάδα να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Η προετοιμασία έχει γίνει κατάλληλα, με σκοπό την αντιμετώπιση μιας καλής ομάδας όπως η Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο τεχνικός των Κρητικών εξήγησε ότι η ομάδα έχει ταξιδέψει στη Ρουμανία με ξεκάθαρη νοοτροπία νίκης. Επεσήμανε πως οι παίκτες γνωρίζουν τις δυνατότητες του ΟΦΗ και έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία. Πλέον, όπως ανέφερε, έχουν κατανοήσει τι χρειάζεται για να δείξουν χαρακτήρα και προσωπικότητα, προκειμένου να διεκδικήσουν ό,τι τους αναλογεί στη διοργάνωση.

Ο αντίκτυπος της απουσίας φιλάθλων

Ερωτηθείς για το πώς μπορεί να επηρεάσει τις δύο ομάδες η απουσία φιλάθλων από το γήπεδο, ο Χρήστος Κόντης αναγνώρισε ότι είναι ένα στοιχείο που επηρεάζει και τους δύο συλλόγους. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η επίδραση είναι μεγαλύτερη για την γηπεδούχο ομάδα. Ο προπονητής σημείωσε ότι είναι ευχάριστο να αγωνίζεσαι σε ένα γεμάτο γήπεδο, με τις φωνές των οπαδών να πορώνουν και να ξυπνούν τους παίκτες.

Παρόλα αυτά, ο Κόντης υπογράμμισε ότι αυτές είναι οι δεδομένες συνθήκες της αναμέτρησης. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος δεν θα παίξει ρόλο στον αγώνα. Το καθοριστικό στοιχείο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι το πόσο συγκεντρωμένες θα είναι οι δύο ομάδες για να επιτύχουν τους στόχους τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Μαθήματα από προηγούμενες αναμετρήσεις και η σημασία της συγκέντρωσης

Ο τεχνικός του ΟΦΗ αναφέρθηκε στα μαθήματα που προσφέρουν τα παιχνίδια, τονίζοντας ότι οι αναμετρήσεις κάνουν τους παίκτες σοφότερους και τους προσφέρουν εμπειρίες. Ωστόσο, επισήμανε την ανάγκη να κατανοήσουν όλοι ότι σε αυτό το επίπεδο του Europa League, τα λάθη δεν συγχωρούνται. Έφερε ως παραδείγματα τις προηγούμενες αναμετρήσεις με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και τη Ρεν, όπου χάθηκαν ένας ή τρεις βαθμοί στο τέλος λόγω λαθών.

Ο Κόντης τόνισε τη μεγάλη σημασία της συγκέντρωσης καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Υπενθύμισε ότι ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ισραήλ, μια εξαιρετική ομάδα που γνωρίζει τι θέλει στο γήπεδο και είναι πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια. Προέβλεψε ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, καθώς θα έχει έντονο τακτικό ενδιαφέρον. Ο προπονητής επανέλαβε ότι κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικά στοιχεία και οι αντίπαλοι, όπως η Ρεν, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Χάποελ Μπερ Σεβά, είναι διαφορετικές ομάδες.

Η τακτική προσέγγιση του ΟΦΗ απέναντι στη Χαποέλ Μπερ Σεβά

Αναλύοντας την αντίπαλο, ο Χρήστος Κόντης περιέγραψε τη Χαποέλ Μπερ Σεβά ως μια πολύ επιθετική ομάδα, στην οποία αρέσει να παίζει με ένταση και να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Όταν δεν κατέχει την μπάλα, η ισραηλινή ομάδα πιέζει ψηλά, δημιουργώντας προβλήματα στους αντιπάλους της. Αυτή η προσέγγιση της Χαποέλ δημιουργεί σκέψεις στην τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ.

Παρόλα αυτά, ο Κόντης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι παίκτες του ΟΦΗ θα πραγματοποιήσουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Τόνισε ότι η ομάδα θα αγωνιστεί δίχως φόβο και με αυτοπεποίθηση, ακολουθώντας τον δικό της τρόπο παιχνιδιού. Ο προπονητής εξέφρασε την ελπίδα για ένα θετικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση της Ρουμανίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta