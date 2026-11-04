Η allwyn Marathon EXPO άνοιξε τις πύλες της για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας 2026

Με την επίσημη έναρξη της allwyn Marathon EXPO, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2026 εισήλθε στην τελική του ευθεία, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον μεγάλο αγώνα. Οι πόρτες της έκθεσης άνοιξαν το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην εγκατάσταση του Τάε Κβο Ντο, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδικασιών για τους χιλιάδες δρομείς. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου, όπου οι περσινοί νικητές Παναγιώτης Καραΐσκος και Ματίνα Νούλα, καθώς και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, μοιράστηκαν τις προσδοκίες τους.

Η έναρξη της allwyn Marathon EXPO και οι εγγραφές

Το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, η εγκατάσταση του Τάε Κβο Ντο υποδέχθηκε το κοινό για την επίσημη έναρξη της allwyn Marathon EXPO, η οποία αποτελεί τον προθάλαμο του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας 2026. Οι δρομείς που θα συμμετάσχουν στον ιστορικό αγώνα είχαν πλέον τη δυνατότητα να επισκεφθούν το Κέντρο Εγγραφών, όπου ξεκίνησε η διαδικασία παραλαβής των αριθμών συμμετοχής τους.

Η έκθεση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη των τελευταίων προετοιμασιών για τη διοργάνωση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις τυπικές διαδικασίες πριν από την ημέρα του αγώνα. Η ατμόσφαιρα ήταν ήδη εορταστική, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο έχει ξεκινήσει.

Η συνέντευξη Τύπου και οι πρωταγωνιστές

Αμέσως μετά το άνοιγμα της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, στην οποία συμμετείχαν σημαντικά πρόσωπα της διοργάνωσης. Στο πάνελ βρέθηκαν οι περσινοί νικητές του αγώνα, ο Παναγιώτης Καραΐσκος και η Ματίνα Νούλα, οι οποίοι εξέφρασαν τις σκέψεις τους λίγο πριν από τον φετινό αγώνα.

Μαζί τους ήταν και ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, Δημήτρης Χαλβατζάρας, ο οποίος αναφέρθηκε λεπτομερώς στην προετοιμασία της διοργάνωσης και στις τεχνικές πτυχές της διαδρομής. Τον λόγο πήρε επίσης η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του αγώνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο ρόλος της World Athletics και η διεθνής προοπτική

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, τόνισε το ιδιαίτερο βάρος και τη διεθνή προοπτική που έχει πλέον ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας. Όπως ανέφερε, ο 43ος Μαραθώνιος, που θα διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου, καλείται να επιβεβαιώσει για άλλη μια χρονιά το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

Η World Athletics, αναγνωρίζοντας το υψηλό αυτό επίπεδο και το ιστορικό βάρος της αυθεντικής διαδρομής, ανέθεσε στον ΣΕΓΑΣ το δύσκολο έργο της απόλυτης προσαρμογής. Στόχος είναι, μέσω μιας πορείας διαρκών αξιολογήσεων έως το 2030, να διοργανωθεί το πρώτο αυτόνομο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου. Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει τη σημασία της Αθήνας ως κοιτίδας του μαραθωνίου δρόμου.

Συμμετοχές και το μήνυμα της ειρήνης

Φέτος, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας φιλοξενεί 20 ελίτ αθλητές και αθλήτριες στη μαραθώνια διαδρομή, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο κύρος στον αγώνα. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει συνολικά 85.000 συμμετέχοντες σε όλα τα δρομικά αγωνίσματα, με την Ομοσπονδία να αισθάνεται υπερήφανη αλλά και υπεύθυνη για την ασφαλή και άρτια διεξαγωγή τους.

Η Σοφία Σακοράφα υπογράμμισε επίσης ότι ο στόχος του ΣΕΓΑΣ δεν είναι απλά η διοργάνωση ενός άρτιου δρομικού αγώνα, αλλά ο απόλυτος σεβασμός στην ιστορικότητα του γεγονότος και στο μήνυμα της ειρήνης που αποπνέει. Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στον αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη, ενώ ο τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο χαρακτηρίζεται ως μια ονειρική στιγμή για τους αθλητές.

Οι στόχοι της Ματίνας Νούλα

Η Ματίνα Νούλα, η οποία έχει αναδειχθεί δύο φορές νικήτρια του αγώνα, μοιράστηκε τους προσωπικούς της στόχους για τη φετινή διοργάνωση. Εξέφρασε τη χαρά της που είναι υγιής και ανέφερε ότι η προετοιμασία της έχει κυλήσει ομαλά, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Ο βασικός της στόχος είναι να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, πιστεύοντας ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα θα έρθει ως φυσική συνέπεια. Η παρουσία ελίτ αθλητών από το εξωτερικό θεωρείται μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς, όπως δήλωσε, πιστεύει ότι θα δούμε ωραίους χρόνους στον φετινό Μαραθώνιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta