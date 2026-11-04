Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Μανώλη Σάλιακα ενόψει ΠΑΟΚ

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Ρεν. Το πρόβλημα υγείας του διεθνή μπακ προέκυψε σε μια κρίσιμη στιγμή για τους «ερυθρόλευκους», καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για το σημαντικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (08/11) και η ετοιμότητα του Σάλιακα αποτελεί πλέον ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Ο αγώνας του Europa League και ο απρόοπτος τραυματισμός

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε εκτός έδρας το απόγευμα της Τετάρτης (04/11) για να αντιμετωπίσει τη Ρεν, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Κατά τη διάρκεια αυτής της ευρωπαϊκής αναμέτρησης, η οποία ήταν σημαντική για την πορεία της ομάδας, προέκυψε ένα απρόοπτο και δυσάρεστο γεγονός για τον σύλλογο του Πειραιά.

Το δυσάρεστο αυτό γεγονός αφορά τον τραυματισμό ενός εκ των βασικών ποδοσφαιριστών, του Μανώλη Σάλιακα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση ανησυχία στον προπονητή Ιμανόλ Αλγουαθίλ και το τεχνικό επιτελείο, καθώς ο τραυματισμός του παίκτη έρχεται σε μια περίοδο όπου η ομάδα έχει μπροστά της κρίσιμες αναμετρήσεις, με πρώτη αυτή ενόψει ΠΑΟΚ.

Οι ενοχλήσεις στη μέση και η αναγκαστική αλλαγή

Ο Μανώλης Σάλιακας ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στη μέση κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με τη Ρεν. Οι ενοχλήσεις αυτές ήταν αρκετά σοβαρές, ώστε να μην του επιτρέψουν να συνεχίσει την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της αναμέτρησης. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην αναγκαστική του αποχώρηση.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής ποδοσφαιριστής έμεινε στα αποδυτήρια κατά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, καθώς δεν ήταν σε θέση να επιστρέψει για το δεύτερο μέρος. Τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού πήρε ο Πέντερσεν, ο οποίος κλήθηκε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από τον τραυματισμό του Σάλιακα.

Κλίμα ανησυχίας ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Όπως είναι λογικό, στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» επικρατεί ένα κλίμα έντονης ανησυχίας μετά τον τραυματισμό του Μανώλη Σάλιακα. Η ομάδα έχει μπροστά της ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, και η πιθανή απουσία ενός βασικού στελέχους δημιουργεί προβληματισμό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τους Θεσσαλονικείς την Κυριακή (08/11) σε μια αναμέτρηση που έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία. Η ετοιμότητα του Μανώλη Σάλιακα για αυτόν τον αγώνα αποτελεί ένα κρίσιμο ερώτημα, καθώς η παρουσία του θεωρείται απαραίτητη για την αμυντική σταθερότητα της ομάδας.

Η διαθεσιμότητα του διεθνή μπακ παραμένει αμφίβολη

Το κύριο ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού και τον προπονητή Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι το αν ο Μανώλης Σάλιακας θα είναι τελικά διαθέσιμος για το ντέρμπι της Κυριακής (08/11). Η κατάσταση της μέσης του αξιολογείται συνεχώς, και η απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες.

Η αγωνία για την ετοιμότητα του διεθνή μπακ είναι μεγάλη, καθώς η ενδεχόμενη απουσία του θα αναγκάσει τον προπονητή να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για την κρίσιμη αναμέτρηση. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να απαντηθεί λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko