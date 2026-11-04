Τα Χανιά κέρδισαν τον Υδραϊκό με 16-15 στην Waterpolo League ανδρών

Ο ΝΟ Χανίων πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην Waterpolo League ανδρών, επικρατώντας του Υδραϊκού με σκορ 16-15. Ο αγώνας, που ήταν εξ αναβολής για την 5η αγωνιστική, διεξήχθη στο Ηράκλειο και έδωσε βαθιά βαθμολογική ανάσα στην ομάδα των Χανίων. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τα Χανιά να βρίσκουν πολλές επιθετικές λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο.

Η εξέλιξη του αγώνα στο Ηράκλειο

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΝΟ Χανίων και τον Υδραϊκό διεξήχθη στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών. Ο Υδραϊκός είχε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας στο 7-5. Η ομάδα της Ύδρας κατάφερε να διατηρήσει ένα ελάχιστο προβάδισμα σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του τρίτου οκτάλεπτου.

Το σκορ έφτασε στο 10-9 υπέρ του Υδραϊκού, δύο λεπτά και είκοσι τρία δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου. Ωστόσο, ο ΝΟ Χανίων αντέδρασε δυναμικά, πραγματοποιώντας ένα σερί 4-0, το οποίο του επέτρεψε να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει το προβάδισμα.

Το προβάδισμα των Χανίων και η αντίδραση του Υδραϊκού

Μετά το σερί των τεσσάρων τερμάτων, ο ΝΟΧ προηγήθηκε με 13-10, έξι λεπτά και σαράντα πέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Στη συνέχεια, διεύρυνε το προβάδισμά του φτάνοντας στο 15-12, τρία λεπτά και είκοσι εννέα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Υδραϊκός δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, πλησιάζοντας στο 15-14, δύο λεπτά και έξι δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, ο Χαριτάκης των Χανίων σημείωσε ένα σημαντικό γκολ, δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα δύο τερμάτων, ανεβάζοντας το σκορ στο 16-14, ένα λεπτό και σαράντα τρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αυτό το γκολ αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης, καθώς έδωσε στα Χανιά την απαραίτητη διαφορά για να διατηρήσουν τη νίκη.

Το φινάλε του αγώνα

Παρά το προβάδισμα των Χανίων, ο Υδραϊκός προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Τσαταλιός του Υδραϊκού κατάφερε να μειώσει το σκορ στο τελικό 16-15, ένα λεπτό και δεκαεπτά δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Ωστόσο, αυτό το γκολ δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει το αποτέλεσμα, με τον ΝΟ Χανίων να κρατάει τη νίκη.

Η ομάδα των Χανίων πανηγύρισε έτσι την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, αποκτώντας μια σημαντική βαθμολογική ανάσα. Η αναμέτρηση προσέφερε έντονο θέαμα και αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τις δύο ομάδες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στο Ηράκλειο.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι σκόρερ

Για τον ΝΟ Χανίων, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιώργου Κατσουλάκη, αγωνίστηκαν οι Κουτρουλάκης Ν., Καπής, Κόρακας, Κατάκης, Χωματάς, Δήμου, Ιβάνοφ, Χαριτάκης, Αποστολάκης, Μαζοκοπάκης, Βατράι, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης Στ., Κοξ και Αυγουστιανάκης. Οι σκόρερ της ομάδας ήταν οι Ιβάνοφ με πέντε τέρματα, Αποστολάκης με τρία, Δήμου, Μαζοκοπάκης και Τζανακάκης με δύο ο καθένας, ενώ από ένα γκολ σημείωσαν οι Κόρακας και Χαριτάκης.

Από την πλευρά του Υδραϊκού, με προπονητή τον Δημήτρη Κραβαρίτη, συμμετείχαν οι Γαλανόπουλος, Μαυράκης, Μαυρωτάς, Παππάς, Πρέκας, Δίπλαρος, Αντζιτς, Τσαταλιός, Παπάκος, Καλαϊτζής, Αγκόρτσας, Γιαννάτος και Γιανναράς. Οι παίκτες που βρήκαν δίχτυα για τον Υδραϊκό ήταν οι Γιαννάτος με τέσσερα τέρματα, Τσαταλιός και Καλαϊτζής με τρία ο καθένας, Παπάκος με δύο, και από ένα γκολ σημείωσαν οι Παππάς, Δίπλαρος και Αντζιτς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta