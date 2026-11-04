Βιλντόζα: «Πιο εύκολο να πάω από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό»

Ο Λούκα Βιλντόζα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «basket news», αναφέρθηκε εκτενώς στις μεταγραφικές του επιλογές και στις ιδιαιτερότητες που συνοδεύουν τις κινήσεις μεταξύ ομάδων με έντονη αντιπαλότητα. Ο Αργεντινός γκαρντ έκανε συγκεκριμένη αναφορά στη μετακίνησή του από τον Ερυθρό Αστέρα στην Παρτίζαν, ενώ σχολίασε και το ενδεχόμενο μεταγραφής μεταξύ των δύο μεγάλων ελληνικών συλλόγων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Η ιδιαίτερη μεταγραφή από τον Ερυθρό Αστέρα στην Παρτίζαν

Ο Βιλντόζα περιέγραψε τη μεταγραφή του από τον Ερυθρό Αστέρα στην Παρτίζαν ως μια «ιδιαίτερη» κίνηση. Όπως δήλωσε, γνώριζε το παρελθόν του στον Ερυθρό Αστέρα, όπου αγωνίστηκε για δέκα μήνες, χωρίς να ολοκληρώσει ολόκληρη τη χρονιά. Αυτή η σύντομη θητεία, σε συνδυασμό με την αντιπαλότητα των δύο ομάδων του Βελιγραδίου, έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην εν λόγω μετακίνηση.

Ο ίδιος δεν χαρακτήρισε τη μεταγραφή ως «δύσκολη», αλλά σίγουρα την περιέγραψε ως «κάπως περίεργη». Η αίσθηση αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι οι δύο ομάδες αποτελούν τους «αιώνιους» αντιπάλους στην Σερβία, δημιουργώντας ένα κλίμα που απαιτεί ιδιαίτερη διαχείριση από τους αθλητές που επιλέγουν να αλλάξουν στρατόπεδο.

Η σύγκριση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Λούκα Βιλντόζα προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση, δηλώνοντας ότι θα ήταν πιο εύκολο για τον ίδιο να μετακινηθεί από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, παρά από τον Ερυθρό Αστέρα στην Παρτίζαν. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ένταση και την ιδιαιτερότητα που βίωσε κατά τη μεταγραφή του εντός του Βελιγραδίου.

Ο Αργεντινός γκαρντ εξήγησε τη σκέψη του, αναφέροντας ότι μια πιθανή μετακίνηση στον Ολυμπιακό θα αποτελούσε μια «σπουδαία ευκαιρία» για τον ίδιο. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να κατακτήσει τη EuroLeague, κάτι που θα έδινε ένα ισχυρό κίνητρο σε έναν αθλητή να ενταχθεί στις τάξεις του.

Αντιδράσεις φιλάθλων και προσωπική διαχείριση

Ο Λούκα Βιλντόζα αναγνώρισε ότι τέτοιες μεταγραφές, ειδικά μεταξύ ομάδων με μεγάλη αντιπαλότητα, προκαλούν αναπόφευκτα αρνητικές αντιδράσεις από τους φιλάθλους. Ωστόσο, τόνισε τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος επιλέγει να διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, προκειμένου να μην επηρεάζεται η καθημερινότητά του και η απόδοσή του.

Όπως αποκάλυψε, η στρατηγική του είναι να απομακρύνει από τη ζωή του τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ΜΜΕ. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, «δεν νιώθει τίποτα» από τις αρνητικές αντιδράσεις. Αυτή η προσέγγιση του επιτρέπει να παραμένει συγκεντρωμένος και να απολαμβάνει την παρουσία του στην ομάδα και την πόλη.

Η τρέχουσα κατάσταση και η ευτυχία στο Βελιγράδι

Παρά τις ιδιαιτερότητες των μεταγραφικών του κινήσεων, ο Λούκα Βιλντόζα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τρέχουσα κατάστασή του. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στο Βελιγράδι, έχοντας κοντά του την οικογένειά του, καθώς και την οικογένεια της συζύγου του.

Η παρουσία των αγαπημένων του προσώπων στην πόλη, σε συνδυασμό με την ευκαιρία να παίζει μπάσκετ με τον τρόπο που επιθυμεί, συμβάλλουν στην προσωπική του ευτυχία και ηρεμία. Ο Αργεντινός γκαρντ απολαμβάνει τη διαμονή του και την αγωνιστική του παρουσία, μακριά από τον θόρυβο και τις πιέσεις που συχνά συνοδεύουν τις μεταγραφές υψηλού προφίλ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta