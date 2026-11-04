Η ΕΟΚ ορίζει την έκτακτη γενική συνέλευση και τις εκλογές για νέα διοίκηση

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ανακοίνωσε την πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών της, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Δεκεμβρίου 2026. Η συνέλευση θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εν όψει των εκλογών που θα αναδείξουν τη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας. Οι αρχαιρεσίες αφορούν την πλήρωση θέσεων για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της θα λάβει χώρα την Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2026. Η έναρξη των εργασιών της συνέλευσης έχει οριστεί για τις 10:30 το πρωί.

Ως αποκλειστικός τόπος διεξαγωγής της διά ζώσης συνέλευσης έχει επιλεγεί η Αθήνα Αττικής. Συγκεκριμένα, η συνέλευση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη. Η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών υπογραμμίζει την κεντρική σημασία της εκδήλωσης για το ελληνικό μπάσκετ.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

Η προκήρυξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποτελεί αποτέλεσμα της υπ’ αριθμ. 50/3.11.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα καταστατικά που διέπουν τη λειτουργία της Ομοσποδίας.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία ακολουθεί τις διατάξεις του ν.2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τις προβλέψεις του Καταστατικού της ΕΟΚ. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Οι αρχαιρεσίες για τη νέα διοίκηση

Κεντρικό σημείο της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Σκοπός των αρχαιρεσιών είναι η εκλογή νέας Διοίκησης, η οποία θα αναλάβει τα καθήκοντά της για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκλογές προβλέπουν την ανάδειξη δεκαοκτώ (18) τακτικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο Υποψήφιος Πρόεδρος και δεκαεπτά (17) μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για τη μελλοντική πορεία και λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Εκλογή μελών εξελεγκτικής επιτροπής και εκπροσώπου στην ΕΟΕ

Πέραν της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνέλευση θα προχωρήσει και στην ανάδειξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, θα εκλεγούν τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής αυτής, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των οικονομικών και διοικητικών πράξεων της Ομοσποδίας.

Επίσης, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η εκλογή Αναπληρωματικού Εκπροσώπου της Ε.Ο.Κ. στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.). Η εκλογή αυτή κρίνεται απαραίτητη για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης και αφορά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της τρέχουσας ολυμπιακής θητείας. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ε. και το Άρθρο 11 παρ. 14 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ., διασφαλίζοντας την ομαλή εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στους ολυμπιακούς θεσμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta