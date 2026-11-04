Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο στον Αστέρα Τρίπολης και τον Γιάννη Κοντοέ για επεισόδια σε αγώνα της Super League 2

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) προχώρησε στην επιβολή διοικητικών προστίμων τόσο στην ΠΑΕ Αστέρας AKTOR όσο και στον προπονητή της β' ομάδας του συλλόγου, Γιάννη Κοντοέ. Οι κυρώσεις αυτές επιβλήθηκαν έπειτα από συμπεριφορά που κρίθηκε ως πρόκληση και παρότρυνση επεισοδίων, η οποία εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της αναμέτρησης της β' ομάδας του Αστέρα με τον Πανθρακικό. Ο συγκεκριμένος αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League 2, για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027.

Οι κυρώσεις της ΔΕΑΒ

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε διεξοδικά τα διαθέσιμα στοιχεία, αποφάσισε να τιμωρήσει την ΠΑΕ ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης με διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€). Παράλληλα, στον Έλληνα τεχνικό, Γιάννη Κοντοέ, ο οποίος είναι προπονητής της β' ομάδας της φιλοξενούμενης ΠΑΕ, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με βάση τις διατάξεις που αφορούν την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις κλήσεις της ΔΕΑΒ, ο Αστέρας AKTOR και ο Γιάννης Κοντοές κατηγορήθηκαν για συμπεριφορά που συνιστά πρόκληση και παρότρυνση επεισοδίων. Ειδικότερα, η κατηγορία εις βάρος του Έλληνα τεχνικού αφορούσε συγκεκριμένες ενέργειες και δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της β' ομάδας με τον Πανθρακικό, οι οποίες κρίθηκε ότι συνέβαλαν στη δημιουργία τεταμένου κλίματος και στην πρόκληση επεισοδίων.

Το επεισόδιο στο ΔΑΚ Κομοτηνής

Το περιστατικό για το οποίο επιβλήθηκαν οι κυρώσεις έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα μεταξύ του ΑΠΣ Πανθρακικού ΠΑΕ και της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης Β'. Η αναμέτρηση διεξήχθη συγκεκριμένα στις 25 Οκτωβρίου του 2026, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Κομοτηνής. Ο αγώνας αυτός ήταν μέρος της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027.

Από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στη ΔΕΑΒ, προέκυψε ότι ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας, Γιάννης Κοντοές, παρότρυνε με χειρονομίες και ύβρεις τους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας. Η ενέργεια αυτή εκτιμήθηκε ως άμεση πρόκληση για τη δημιουργία επεισοδίων. Η συμπεριφορά αυτή καταγράφηκε τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και μετά το τελικό σφύριγμα, γεγονός που επιβάρυνε τη θέση του προπονητή και της ομάδας του.

Τα παράπονα των Αρκάδων

Κατά τη διάρκεια του επίμαχου αγώνα, οι Αρκάδες, δηλαδή η ομάδα του Αστέρα, είχαν εκφράσει σοβαρά παράπονα σχετικά με τη διαιτησία. Τα παράπονα αυτά εστιάστηκαν κυρίως σε μία συγκεκριμένη φάση, όπου ακυρώθηκε ένα γκολ της ομάδας τους για οφσάιντ. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του Αστέρα, θεωρώντας ότι αδικήθηκε από τις διαιτητικές αποφάσεις.

Η δυσαρέσκεια για τις διαιτητικές αποφάσεις, και ειδικότερα για το ακυρωθέν γκολ, συνέβαλε στη δημιουργία ενός κλίματος έντασης στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες. Οι διαμαρτυρίες της φιλοξενούμενης ομάδας για την εγκυρότητα της διαιτησίας αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο του πλαισίου εντός του οποίου εκδηλώθηκαν οι συμπεριφορές που οδήγησαν στις κυρώσεις της ΔΕΑΒ.

Το νομικό υπόβαθρο της απόφασης

Για την έκδοση της απόφασής της, η ΔΕΑΒ έλαβε υπόψη της συγκεκριμένα επίσημα έγγραφα. Αυτά περιελάμβαναν το Φύλλο Αγώνα, καθώς και την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή αξιοποίησε και την Έκθεση του δικού της Παρατηρητή, ο οποίος βρισκόταν στο ΔΑΚ Κομοτηνής και κατέγραψε τα συμβάντα. Όλα αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν στη διαμόρφωση της πλήρους εικόνας των γεγονότων.

Η επιβολή των διοικητικών προστίμων στον προπονητή της β' ομάδας του Αστέρα Τρίπολης και στην ΠΑΕ έγινε με βάση την εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου 4326/2015. Αυτός ο νόμος έχει τροποποιηθεί και ισχύει πλέον με το άρθρο 104 του νόμου 5224/2025. Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στη ΔΕΑΒ να επιβάλλει κυρώσεις για πράξεις που σχετίζονται με την πρόκληση βίας και επεισοδίων σε αθλητικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta