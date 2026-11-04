Ο πονοκέφαλος του Μουρίνιο με Βινίσιους και Ντιομαντέ ενόψει ΑΕΚ

Ο Βινίσιους Τζούνιορ αναμένεται να βρεθεί απόψε στη βασική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στις 19:45. Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που θα παρακολουθήσουν οι φίλοι της ΑΕΚ διαφέρει σημαντικά από τον παίκτη που πρωταγωνιστούσε για τη «Βασίλισσα» σε Πρωτάθλημα και Champions League το 2024. Η πτώση στην απόδοσή του έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό δίλημμα για τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την επιστροφή του, εν μέσω της εντυπωσιακής εμφάνισης του Γιαν Ντιομαντέ.

Η πτώση του Βινίσιους Τζούνιορ

Το καλοκαίρι φάνηκε να σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον Βινίσιους Τζούνιορ, καθώς τον Αύγουστο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2032, κλείνοντας έτσι την πόρτα σε προτάσεις όπως αυτή της Άρσεναλ. Ο Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος ανέλαβε τον πάγκο της ομάδας τον Ιανουάριο μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο, του έδειξε από την πρώτη στιγμή απόλυτη εμπιστοσύνη.

Παρά την εμπιστοσύνη του προπονητή, η εικόνα του Βραζιλιάνου δεν άλλαξε. Οι οπαδοί στο «Μπερναμπέου» συνεχίζουν να τον αποδοκιμάζουν, ενώ η απόδοσή του έχει περιοριστεί σε ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 11 εμφανίσεις. Στις 10 Οκτωβρίου, μάλιστα, αποβλήθηκε επειδή τράβηξε τα μαλλιά του Νέιθαν Σαλίμπα της Βιγιαρεάλ, γεγονός που του επέφερε τιμωρία τεσσάρων αγωνιστικών.

Η Ρεάλ απογειώθηκε χωρίς αυτόν

Το πιο άβολο για τον Βινίσιους είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε μια εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδο κατά την περίοδο της απουσίας του. Η ομάδα κατέγραψε σημαντικές νίκες, επικρατώντας με 4-1 της Σεβίλλης, με 2-1 της Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και με 3-0 της Ρασίνγκ.

Ακόμη και στο Champions League, μια διοργάνωση όπου θα μπορούσε να βρει τον αγωνιστικό του ρυθμό, ο Βινίσιους αντικαταστάθηκε τόσο στην αναμέτρηση της Ρώμης όσο και στον αγώνα κόντρα στη Λειψία. Τα στατιστικά στοιχεία της Opta αποτυπώνουν με ακρίβεια αυτή την πτώση, καθώς για πρώτη φορά σε 85 αγώνες στη διοργάνωση, ο Βραζιλιάνος πέρασε δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς να επιχειρήσει ούτε μία ντρίμπλα, συμπληρώνοντας 130 λεπτά χωρίς να αναμετρηθεί με αντίπαλο. Ο ίδιος παίκτης είχε δοκιμάσει 15 ντρίμπλες στον τελικό του 2024 με την Ντόρτμουντ.

Η άνοδος του Γιαν Ντιομαντέ

Στη θέση του Βινίσιους, έλαμψε ο 19χρονος Γιαν Ντιομαντέ, ο οποίος αποτελεί τη μεταγραφή-ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης, φτάνοντας τα 140 εκατομμύρια ευρώ από τη Λειψία. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ στα τελευταία έξι παιχνίδια.

Στο Champions League, ο Ντιομαντέ μοίρασε ασίστ στον Κιλιάν Μπαπέ και σκόραρε μέσα σε 20 λεπτά, δείχνοντας την άμεση προσαρμογή του. Η σύγκριση με τον Βινίσιους είναι αμείλικτη: με λιγότερο χρόνο συμμετοχής στο γήπεδο, ο Ιβοριανός έχει πετύχει 36 επιτυχημένες ντρίμπλες έναντι 15 του Βραζιλιάνου, με ένα εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας 64%.

Το ποσοστό επιτυχίας στις ντρίμπλες του Βινίσιους παραμένει σταθερά γύρω στο 40%, ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι επιχειρεί όλο και λιγότερο. Από μία ντρίμπλα κάθε 9,5 λεπτά τη σεζόν 2022-23, έφτασε σήμερα στη μία κάθε 21,6 λεπτά. Ο Ντιομαντέ βρήκε γρήγορα κοινή γλώσσα και με τον Κιλιάν Μπαπέ στη νέα επιθετική εικόνα της Ρεάλ, με το πρώτο δείγμα να έρχεται κόντρα στη Λειψία, όπου μπήκε στο 70ό λεπτό στη θέση του Βινίσιους.

Το δίλημμα του Ζοζέ Μουρίνιο

Στο περιβάλλον του Βινίσιους αποδίδουν μέρος της πτώσης του σε προσωπικά ζητήματα, ανάμεσά τους και έναν χωρισμό. Ο ίδιος εμφανίζεται αυτοκριτικός και ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα προπόνησης με στόχο να καλύψει την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο τον στηρίζει δημόσια και εκφράζει την επιθυμία του να αξιοποιήσει ξανά την εκρηκτικότητα του Βραζιλιάνου. Ωστόσο, το δίλημμα για τον προπονητή είναι πραγματικό: η επιστροφή του Βινίσιους στην ενδεκάδα θα σήμαινε ότι κάποιος από τους παίκτες που κράτησαν την ομάδα ψηλά κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα έπρεπε να βγει από αυτήν.

Η ευκαιρία στην Αθήνα

Για τον Βινίσιους, η αναμέτρηση στην Αθήνα δεν είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι ομίλων του Champions League. Αποτελεί την πρώτη του ευκαιρία να αποδείξει ότι η θέση του στη βασική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης δεν πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον Βραζιλιάνο να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων και του προπονητή του, σε μια περίοδο που η ομάδα έχει βρει νέους πρωταγωνιστές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta