Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με τη Ρεν στο Europa League: Οι επιλογές του Αλγκουαθίλ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα, 4 Νοεμβρίου του 2026, τη Ρεν σε μια κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, που είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, ο προπονητής των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αποκάλυψε τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα, η οποία περιλαμβάνει ορισμένες εκπλήξεις.

Οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με εκπλήξεις

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε να παρατάξει τον Ολυμπιακό με ένα σχήμα που περιέχει αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις. Μία από τις βασικές εκπλήξεις εντοπίζεται στην αμυντική γραμμή, όπου ο Κάρμο θα ξεκινήσει ως βασικός στόπερ, αγωνιζόμενος στο πλευρό του Ρέτσου. Αυτή η επιλογή σηματοδοτεί μια νέα συνεργασία στην καρδιά της άμυνας των «ερυθρόλευκων».

Στον χώρο του κέντρου, ο Σα έχει θέση βασικού στον άξονα, συμπληρώνοντας το δίδυμο των Έσε και Πουέρτα. Η παρουσία του Σα στην αρχική ενδεκάδα αναμένεται να προσδώσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη λειτουργία της μεσαίας γραμμής. Παράλληλα, στα «φτερά» της επίθεσης, ο Μπέιλι πήρε φανέλα βασικού, αναλαμβάνοντας έναν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από τις πλευρές.

Η διάταξη 4-2-3-1 και οι βασικοί παίκτες

Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν με διάταξη 4-2-3-1 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ορτέγκα, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της εστίας. Μπροστά του, η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Σάλιακα και Μπρούνο στα άκρα, ενώ στο κέντρο της οπισθοφυλακής θα βρίσκονται οι Ρέτσος και Κάρμο.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο των Πουέρτα και Έσε θα έχει ρόλο στη διαχείριση του χώρου και την ανάκτηση της μπάλας, ενώ ο Σα θα αγωνιστεί στη θέση «10», ως ο οργανωτής του παιχνιδιού πίσω από τον επιθετικό. Στις πτέρυγες της επίθεσης, ο Μπέιλι και ο Φορτούνης θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ρήγματα, με τον Γκονζάλες να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, ως ο μοναδικός προωθημένος.

Η αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού είναι η εξής: Ορτέγκα - Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο - Πουέρτα, Έσε - Μπέιλι, Σα, Φορτούνης - Γκονζάλες.

Οι διαθέσιμοι παίκτες από τον πάγκο

Στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει στη διάθεσή του μια σειρά από παίκτες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του αγώνα. Οι αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στη λίστα είναι οι: Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Φρόιλερ, Ζότα Σίλβα, Τσικίνιο, Πέντερσεν, Τικνιζάν και Τουφάκης.

Αυτοί οι παίκτες προσφέρουν στον προπονητή επιλογές για αλλαγές σε όλες τις γραμμές, από την άμυνα μέχρι την επίθεση, δίνοντας τη δυνατότητα για φρεσκάδα και διαφορετικές τακτικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στη Γαλλία.

Το πλαίσιο της ευρωπαϊκής αναμέτρησης

Η αναμέτρηση της Ρεν με τον Ολυμπιακό αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ο αγώνας διεξάγεται στην έδρα της γαλλικής ομάδας, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 17:30.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «απόλυτος» στη League Phase του Europa League, διεκδικεί το 4Χ4 σε αυτή την εκτός έδρας δοκιμασία. Οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να συνεχίσουν το θετικό τους σερί στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, προσβλέποντας σε ένα αποτέλεσμα που θα ενισχύσει την πορεία τους στον όμιλο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta