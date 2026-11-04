Η Κ19 της ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά διατηρεί ελπίδες πρόκρισης

Την πρώτη της ήττα στο φετινό UEFA Youth League γνώρισε η Κ19 της ΑΕΚ, η οποία ηττήθηκε με 4-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η αναμέτρηση διεξήχθη στα Σπάτα, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της διοργάνωσης, με την «Ένωση» να αντιμετωπίζει μία ομάδα υψηλού επιπέδου. Παρά την ήττα, ο προπονητής Περικλής Παπαπαναγής στάθηκε στις πιθανότητες πρόκρισης της ομάδας του στην επόμενη φάση.

Η αναμέτρηση στα Σπάτα και η ανωτερότητα της Ρεάλ

Η Κ19 της ΑΕΚ υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης στα Σπάτα για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Youth League, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 4-1. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την ελληνική ομάδα στη φετινή διοργάνωση, σε ένα παιχνίδι όπου η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής.

Ο προπονητής της ΑΕΚ Κ19, Περικλής Παπαπαναγής, μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναγνώρισε την ανωτερότητα της ισπανικής ομάδας. Χαρακτήρισε τη Ρεάλ ως «πολύ υψηλού επιπέδου ομάδα» και σημείωσε ότι πρόκειται για την περυσινή πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Ο ίδιος τόνισε ότι η ομάδα του είχε τη δική της τακτική, αλλά το γρήγορο δεύτερο γκολ της Ρεάλ επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα. «Σε αυτά τα παιχνίδια για να κρατηθείς στο παιχνίδι, πρέπει να έχεις για λίγο το αποτέλεσμα», δήλωσε.

Η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και το κέρδος της εμπειρίας

Παρά τη μεγάλη διαφορά επιπέδου, ο Περικλής Παπαπαναγής εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους ποδοσφαιριστές του για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Ανέφερε ότι η ομάδα προσπάθησε και δημιούργησε ευκαιρίες, δίνοντας τη μάχη της απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι η συμμετοχή σε τέτοια παιχνίδια αποτελεί σημαντικό κέρδος. «Για εμάς όλο αυτό είναι ένα κέρδος. Για όλους, για τα παιδιά, για τον οργανισμό, για την ΑΕΚ. Να έχουμε την ευκαιρία να παίζουμε τέτοια παιχνίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η εμπειρία του ανταγωνισμού με ομάδες υψηλού επιπέδου θεωρείται πολύτιμη για την εξέλιξη των νεαρών αθλητών και του συλλόγου.

Οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση

Παρά την ήττα, η Κ19 της ΑΕΚ διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση του UEFA Youth League. Ο Περικλής Παπαπαναγής αναφέρθηκε στην τρέχουσα βαθμολογική θέση της ομάδας, τονίζοντας ότι έχει συγκεντρώσει πέντε βαθμούς, ένα αποτέλεσμα που χαρακτήρισε «αξιοσημείωτο».

Για την πρόκριση, η ομάδα χρειάζεται να συγκεντρώσει τρεις βαθμούς στα δύο τελευταία παιχνίδια της διοργάνωσης. Τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ Κ19 είναι με την Κόμο και τη Γαλατασαράι. «Η διοργάνωση έχει δείξει ότι με 3 πόντους σε 2 παιχνίδια, μάλλον θα περάσουμε στους καλύτερους 22 του Youth League», σημείωσε ο προπονητής, δίνοντας το στίγμα για τους στόχους των επόμενων αναμετρήσεων.

Η σημασία της εμπειρίας για τον οργανισμό της ΑΕΚ

Ο προπονητής της Κ19 της ΑΕΚ επανέλαβε τη σημασία της συμμετοχής σε αγώνες τέτοιου επιπέδου. Τόνισε ότι αυτό που πρέπει να μείνει στην ομάδα είναι η εμπειρία που αποκομίζει από την αντιμετώπιση ισχυρών αντιπάλων.

Η ευκαιρία να ανταγωνίζονται ομάδες υψηλού επιπέδου αποτελεί ένα σημαντικό κέρδος τόσο για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές όσο και για τον ευρύτερο οργανισμό της ΑΕΚ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των ακαδημιών του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Athletiko