Η ΚΕΔ ξεκαθαρίζει για τους Τσέτσιλα και Ματσούκα: Διαχείριση και όχι τιμωρία

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Από τους ορισμούς αυτούς απουσίαζαν τα ονόματα των Τσέτσιλα και Ματσούκα, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα. Η ΚΕΔ, ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο μη ορισμός των δύο διαιτητών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τιμωρία, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης του διαιτητικού δυναμικού.

Οι ορισμοί της 10ης αγωνιστικής

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προχώρησε στην ανακοίνωση των διαιτητών που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Αυτή η ανακοίνωση, όπως κάθε φορά, σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας για τους αγώνες που ακολουθούν.

Ωστόσο, στην λίστα των ορισμών που δόθηκε στη δημοσιότητα, παρατηρήθηκε η απουσία δύο συγκεκριμένων ονομάτων από το διαιτητικό δυναμικό. Πρόκειται για τους διαιτητές Τσέτσιλα και Ματσούκα, των οποίων η μη συμπερίληψη στους ορισμούς της τρέχουσας αγωνιστικής προκάλεσε ερωτήματα.

Διευκρινίσεις από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας

Αναφορικά με την απουσία των δύο διαιτητών, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας προέβη σε άμεσες διευκρινίσεις. Από την αρμόδια επιτροπή ξεκαθαρίστηκε πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με κάποια μορφή τιμωρίας. Επίσης, τονίστηκε ότι δεν υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά της ΚΕΔ σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι δύο διαιτητές στα παιχνίδια της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, διαλύοντας κάθε υπόνοια για αρνητική αξιολόγηση.

Αντιθέτως, η ΚΕΔ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόδοση τόσο του Τσέτσιλα όσο και του Ματσούκα. Η απόδοσή τους στις αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κρίθηκε θετική, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η μη επιλογή τους για την 10η αγωνιστική δεν οφείλεται σε αρνητική αξιολόγηση.

Ζήτημα διαχείρισης του διαιτητικού δυναμικού

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας τόνισε πως η απουσία των Τσέτσιλα και Ματσούκα από τους ορισμούς για την 10η αγωνιστική αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα διαχείρισης του συνολικού διαιτητικού δυναμικού. Η διαχείριση αυτή περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και την κατανομή των διαιτητών με βάση διάφορα κριτήρια που αφορούν τη συνολική λειτουργία και την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

Επανειλημμένα, η ΚΕΔ υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε μορφή πειθαρχικής τιμωρίας ή κυρώσεων. Η επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις της για τους ορισμούς των διαιτητών βασίζονται σε αρχές διαχείρισης και όχι σε τιμωρητικές διαθέσεις, ειδικά όταν η απόδοση των συγκεκριμένων διαιτητών έχει κριθεί ικανοποιητική.

Η διαχείριση του διαιτητικού δυναμικού αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ευθύνης της ΚΕΔ, με στόχο την ορθή κατανομή των ρόλων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας σε κάθε αγωνιστική. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ομαλή εναλλαγή και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων διαιτητών, χωρίς να υποδηλώνει δυσμένεια για όσους δεν ορίζονται σε συγκεκριμένες αγωνιστικές. Η ΚΕΔ, με αυτή τη λογική, επιδιώκει να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και απόδοσης σε όλο το φάσμα των διαιτητών της Stoiximan Super League, διασφαλίζοντας την ισορροπία και την αποτελεσματικότητα στους ορισμούς της.

Με πληροφορίες από: Athletiko