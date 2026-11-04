Παρί Σεν Ζερμέν: Νέα ρεκόρ και εντυπωσιακή πορεία στο Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν έδειξε για μία ακόμη φορά την κυριαρχία της στο Champions League, καταγράφοντας ένα νέο ρεκόρ ταχύτητας στην επίτευξη τερμάτων. Οι Παριζιάνοι, στον χθεσινοβραδινό αγώνα τους με τη Βιγιαρεάλ, σκόραραν τέσσερα γκολ σε μόλις δεκαέξι λεπτά και δύο δευτερόλεπτα, μια επίδοση που δεν έχει προηγούμενο στη διοργάνωση. Παράλληλα, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε διατηρεί ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί δεκατεσσάρων αγώνων, σπάζοντας το δικό της ιστορικό ρεκόρ.

Το νέο ρεκόρ ταχύτητας στα γκολ

Στο εκτός έδρας παιχνίδι που διεξήχθη χθες, 3 Νοεμβρίου, η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετώπισε τη Βιγιαρεάλ και κατάφερε να εντυπωσιάσει με την αποτελεσματικότητά της. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, όπως αναφέρεται, πέτυχαν τέσσερα τέρματα σε ένα απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, χρειάστηκαν μόλις δεκαέξι λεπτά και δύο δευτερόλεπτα για να σημειώσουν τα τέσσερα αυτά γκολ.

Αυτή η επίδοση αποτελεί νέο ρεκόρ για την ομάδα που σκοράρει τέσσερα γκολ στο Champions League σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιθετική δυναμική και την ικανότητα της Παρί να επιβάλλει τον ρυθμό της από την αρχή των αγώνων.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή διοργάνωση

Η φετινή πορεία της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League έχει ξεκινήσει με «δαιμονιώδεις ρυθμούς», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η ομάδα έχει επιδείξει απόλυτη κυριαρχία στους ομίλους, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει το απόλυτο των βαθμών.

Συγκεκριμένα, σε τέσσερις αγώνες που έχει δώσει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, η Παρί έχει μαζέψει δώδεκα βαθμούς, διατηρώντας το 100% των νικών. Αυτό το ξεκίνημα θέτει τις βάσεις για μια ιδιαίτερα επιτυχημένη ευρωπαϊκή σεζόν.

Αήττητο σερί δεκατεσσάρων αγώνων

Πέρα από το ρεκόρ ταχύτητας στην επίτευξη γκολ, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει καταγράψει ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα. Η ομάδα έχει παραμείνει αήττητη στα δεκατέσσερα τελευταία παιχνίδια της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο.

Το σερί αυτό ξεπερνά το μέχρι πρότινος ρεκόρ του συλλόγου, δείχνοντας μια σταθερότητα και ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία και την ισχυρή παρουσία της Παρί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η τελευταία ήττα και η πορεία μέχρι σήμερα

Η τελευταία φορά που η ομάδα του προπονητή Ενρίκε γνώρισε την ήττα στο Champions League ήταν στις 20 Ιανουαρίου του 2026. Τότε, η Παρί Σεν Ζερμέν ηττήθηκε με σκορ 2-1 από την Σπόρτινγκ, σε αγώνα που διεξήχθη στην Λισαβόνα, για την 7η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Από εκείνη την αναμέτρηση και μετά, η Παρί έχει διανύσει μια εντυπωσιακή πορεία, σημειώνοντας νίκες και ισοπαλίες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Το αήττητο σερί περιλαμβάνει αναμετρήσεις όπως την ισοπαλία 1-1 με τη Νιούκαστλ, μία νίκη με 2-3 και μία ισοπαλία με 2-2 απέναντι στη Μονακό, τις νίκες 5-2 και 0-3 επί της Τσέλσι, καθώς και τις νίκες 2-0 και 0-2 κόντρα στη Λίβερπουλ.

Επιπλέον, στο σερί των αήττητων αγώνων συγκαταλέγονται οι νίκες 5-4 επί της Μπάγερν, η ισοπαλία 1-1 με την ίδια ομάδα, η ισοπαλία 1-1 με την Άρσεναλ, η νίκη 6-1 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβα, η νίκη 2-4 επί της Μάντσεστερ Σίτι, η νίκη 4-2 επί της Μπαρτσελόνα, και τέλος η πρόσφατη θριαμβευτική νίκη 0-6 επί της Βιγιαρεάλ, όπου σημειώθηκε και το νέο ρεκόρ ταχύτητας στα γκολ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta