ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης Κ19: Ηττήθηκε με 4-1 στο Σεραφείδιο

Η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Ρεάλ Μαδρίτης U19 στο Σεραφείδιο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League. Παρά την προσπάθεια και την ισοφάριση σε 1-1 στο πρώτο ημίχρονο, η «Ένωση» δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τα αστέρια της ισπανικής ομάδας. Τελικά, ηττήθηκε με σκορ 4-1, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να φεύγει νικήτρια από την αναμέτρηση.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την αναμέτρηση στο Σεραφείδιο, η ΑΕΚ παρατάχθηκε με τον Κίρος κάτω από τα δοκάρια. Την τετράδα της άμυνας αποτελούσαν οι Ρίννης, Ταμπάκογλου, Ψυρόπουλος και Φιλιππιάδης. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Σκάκιτς, Γκολφίνο και Φραντζεσκάκης, ενώ στα άκρα της επίθεσης βρέθηκαν οι Τσαντίλας και Αμανατίδης. Στην κορυφή της επίθεσης για την «Ένωση» ήταν ο Αργυρίου.

Από την πλευρά της, η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με τον Πόνσε στην εστία. Οι Γκονζάλες, Ρίβας, Γκαρίδο και Εσπινόσα συνέθεσαν την αμυντική τετράδα. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Βιλιάλμπα, Φοφανά και Ντίεθ. Τον γιο του Μαρσέλο, Έντσο Άλβες, στην επίθεση πλαισίωναν οι Γιάνιεθ και Τσίρια, οι οποίοι ήταν στα άκρα.

Δυναμικό ξεκίνημα και πρώτες ευκαιρίες

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ΑΕΚ να μπαίνει δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας την πρώτη σημαντική στιγμή μόλις στο 4ο λεπτό. Μετά από μια σειρά από κόντρες, η μπάλα έφτασε στον Αργυρίου, ο οποίος επιχείρησε ένα πλασέ. Ωστόσο, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από την εστία, χάνοντας την ευκαιρία για ένα γρήγορο προβάδισμα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης απάντησε στο 13ο λεπτό, όταν ο Ντίεθ βρέθηκε σε θέση βολής και έκανε ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, προτού ο τερματοφύλακας Κίρος μπλοκάρει τη συνέχεια της φάσης. Λίγο αργότερα, στο 22', οι «μερένχες» απείλησαν ξανά. Ο Τσίρια βρήκε ιδανικά τον Εσπινόσα, ο οποίος έκανε το γύρισμα, αλλά το πλασέ του Βιγιάλμπα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου

Το πρώτο γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 25ο λεπτό και ανήκε στον ισπανικό σύλλογο. Ο Τσίρια πραγματοποίησε μια φανταστική ενέργεια πάνω στη γραμμή, περνώντας όλους τους αντιπάλους του και κάνοντας το γύρισμα. Η μπάλα βρήκε στα σώματα των αμυντικών και ο Βιγιάλμπα, με ένα δυνατό πλασέ, την έστειλε στα δίχτυα της «Ένωσης», κάνοντας το 1-0.

Οι παίκτες του Παπαπαναγή δεν έχασαν τη συγκέντρωσή τους και βρήκαν τον δρόμο προς την ισοφάριση στο 30ο λεπτό. Μετά από μια ωραία ανάπτυξη, ο Αργυρίου πήρε την μπάλα στα πλάγια και πραγματοποίησε μια σέντρα. Ο Αμανατίδης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-1.

Η μάχη συνεχίζεται μέχρι το ημίχρονο

Η ΑΕΚ προσπάθησε να πιέσει ξανά, με τον Γκολφίνο να κλέβει την μπάλα στο κέντρο στο 37ο λεπτό. Ο Αργυρίου έφυγε στην αντεπίθεση, προσπάθησε να πλασάρει, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ. Η Ρεάλ Μαδρίτης απάντησε στο 39ο λεπτό με δύο σουτ στην περιοχή από τους Γιάνεθ και Βιγιάλμπα.

Ωστότε, ο Φιλιππιάδης της ΑΕΚ αντέδρασε άμεσα και έκανε το μπλοκ και στις δύο περιπτώσεις, αποτρέποντας ένα πιθανό δεύτερο γκολ για τους Ισπανούς. Αυτές οι φάσεις ήταν και οι τελευταίες αξιόλογες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-1.

Η Ρεάλ πήρε το προβάδισμα στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε να πιέζει για ένα δεύτερο γκολ. Ο Βιγιάλμπα είχε μια σπουδαία ευκαιρία στο 52ο λεπτό, όταν βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο τερματοφύλακας Κίρος απέκρουσε εξαιρετικά, κρατώντας το σκορ στην ισοπαλία.

Τελικά, το προβάδισμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε στο 53ο λεπτό. Ο Έντσο Άλβες, γιος του Μαρσέλο, εκμεταλλεύτηκε μια ασταθή απόκρουση του Κίρος. Ο ίδιος πέρασε τον τερματοφύλακα και στη συνέχεια νίκησε τον αντίπαλο αμυντικό, σκοράροντας για το 2-1. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με την επικράτηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τελικό σκορ 4-1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta