Τραγωδία στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ συγκλονίζει

Βαθιά θλίψη και συγκλονισμό έχει προκαλέσει στο ισπανικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του 30χρονου Χεσούς ντε Μιγκέλ. Ο Ισπανός επιθετικός έχασε τη ζωή του την Τρίτη (3/11), έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα. Μια ακόμη πιο οδυνηρή διάσταση στην τραγωδία δίνει το γεγονός ότι η σύζυγός του και η μόλις 16 μηνών κόρη τους παρακολουθούσαν την αναμέτρηση από τις εξέδρες.

Το τραγικό περιστατικό στον αγώνα

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ, επιθετικός της Τενερίφης, τραυματίστηκε μοιραία κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με την Ανδόρα. Η αναμέτρηση διεξαγόταν για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος, όταν εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα έξω από την περιοχή του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή. Αυτή η σύγκρουση οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του Ντε Μιγκέλ.

Οι προσπάθειες για τη σωτηρία του

Μετά τον τραυματισμό του, οι ιατρικές ομάδες που βρίσκονταν στο γήπεδο επενέβησαν άμεσα, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή. Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο Ισπανός επιθετικός δεν κατάφερε να επιβιώσει. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η οικογένεια παρούσα στο γήπεδο

Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο οδυνηρή διάσταση λόγω της παρουσίας της οικογένειας του Χεσούς ντε Μιγκέλ στο γήπεδο. Όπως αναφέρουν η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola» και άλλα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, η σύζυγός του, Μαρία, και η μικρή τους κόρη, Κάρλα, βρίσκονταν στις εξέδρες.

Μητέρα και κόρη, η οποία είναι μόλις 16 μηνών, παρακολουθούσαν την αναμέτρηση από τις εξέδρες του σταδίου «Heliodoro Rodríguez López» την ώρα ακριβώς που συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Η παρουσία τους στο γήπεδο την ώρα του θανάτου του ποδοσφαιριστή προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στον ήδη βαρύ θρήνο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr