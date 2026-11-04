Η αποστολή της Ρεν για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: Εκτός ο Λεπόλ, επιστρέφουν Σαμπά και Ρονζιέ

Γνωστή έγινε η αποστολή της Ρεν για την αποψινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, η οποία θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου, στις 17:30. Η γαλλική ομάδα θα παραταχθεί με μία σημαντική απουσία, αλλά και με δύο επιστροφές, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για την πορεία των δύο ομάδων στη διοργάνωση.

Η σημαντική απουσία του Εστεμπάν Λεπόλ

Ο βασικός επιθετικός της Ρεν, Εστεμπάν Λεπόλ, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το διάστρεμμα στον αστράγαλο που υπέστη και έμεινε οριστικά εκτός αποστολής. Η απουσία του θεωρείται σημαντική για την ομάδα από τη Βρετάνη, καθώς ο Λεπόλ αποτελεί ένα από τα μεγάλα αστέρια του συλλόγου. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 45 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του για το επιθετικό παιχνίδι των Γάλλων.

Ο τραυματισμός του είχε γίνει γνωστός τις προηγούμενες ημέρες, και παρά τις προσπάθειες, δεν μπόρεσε να τεθεί στη διάθεση του προπονητή Φρανκ Εζ. Η απουσία του αναγκάζει το τεχνικό επιτελείο να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για την κορυφή της επίθεσης ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Οι σημαντικές επιστροφές στην ομάδα

Στον αντίποδα της απουσίας του Λεπόλ, η Ρεν υποδέχεται δύο σημαντικές επιστροφές στο ρόστερ της. Ο Γάλλος τερματοφύλακας Μπρις Σαμπά, ο οποίος είχε μείνει εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας με τη Νις λόγω μυϊκών ενοχλήσεων, βρίσκεται πλέον κανονικά στη διάθεση του προπονητή. Μένει να φανεί αν ο Φρανκ Εζ θα του δώσει φανέλα βασικού κάτω από τα δοκάρια ή αν θα επιλέξει άλλη λύση για την αρχική ενδεκάδα.

Επιπλέον, ο αρχηγός της ομάδας, Βαλεντέν Ρονζιέ, καθώς και ο Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ, θα δώσουν κανονικά το «παρών» στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Η παρουσία τους προσθέτει βάθος και επιλογές στον προπονητή, ενισχύοντας την ομάδα σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού.

Η πλήρης αποστολή των Γάλλων για τον αγώνα

Ο προπονητής της Ρεν, Φρανκ Εζ, ανακοίνωσε τους είκοσι τρεις (23) ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Η λίστα περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Λεμέτρ, Σαμπά, Μπελαζούγκ, Ρέινολντς, Κρέσγουελ, Ρουό, Αΐτ Μπουντλάλ, Ολιβέιρα, Μερλέν, Ναγκιντά, Ρονζιέ, Καμαρά, Τομασόν, Σισέ, Ντο Μαρκολίνο, Μπλας, Σιμάνσκι, Αλ Ταμάρι, Ντιά, Μαγιέντα, Νορντέν, Σουμαρέ και Λεζάντρ Κινιόνες.

Η σύνθεση αυτή αντικατοπτρίζει τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου ενόψει του σημαντικού ευρωπαϊκού αγώνα. Οι παίκτες αυτοί θα ταξιδέψουν για την αναμέτρηση, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα ενισχύσει τις ελπίδες της γαλλικής ομάδας για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Το πλαίσιο της αναμέτρησης και οι λεπτομέρειες του αγώνα

Η αναμέτρηση μεταξύ της Ρεν και του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για σήμερα, 4 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 17:30. Ο αγώνας αποτελεί μέρος της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, μιας διοργάνωσης στην οποία και οι δύο ομάδες διεκδικούν την πρόκριση. Η Ρεν, ως ομάδα από τη Βρετάνη, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Ο προπονητής Φρανκ Εζ έχει καταστρώσει τα πλάνα του, λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες και τις επιστροφές στο ρόστερ. Ο αγώνας αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η έκβασή του μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κατάταξη στον όμιλο και τις προοπτικές των συλλόγων για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Με πληροφορίες από: Athletiko