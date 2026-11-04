Ο γιος του Μαρσέλο σκόραρε για τη Ρεάλ Κ19 απέναντι στην ΑΕΚ στο UEFA Youth League

Ο Έντσο Άλβες, γιος του θρυλικού Μαρσέλο, βρέθηκε στο επίκεντρο της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 με την ΑΕΚ Κ19, καθώς σημείωσε το νικητήριο τέρμα για την ομάδα του. Το παιχνίδι διεξήχθη στο «Σεραφείδειο» στο πλαίσιο του UEFA Youth League, προσφέροντας στιγμές έντασης και ανατροπών. Η παρουσία του πατέρα του στις εξέδρες και ο έντονος πανηγυρισμός του, προσέθεσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στην αναμέτρηση.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου στο «Σεραφείδειο»

Η αναμέτρηση ανάμεσα στις ομάδες Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης και της ΑΕΚ ξεκίνησε με τους Μαδριλένους να παίρνουν το προβάδισμα. Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 25ο λεπτό του αγώνα, αποκτώντας ένα προβάδισμα 1-0 έναντι της ελληνικής ομάδας στο «Σεραφείδειο». Ωστόσο, η αντίδραση της ΑΕΚ Κ19 ήταν άμεση και αποφασιστική, δείχνοντας την αγωνιστικότητα της.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης, η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Αργυρίου πραγματοποίησε μια εξαιρετική μεταβίβαση, βρίσκοντας τον Αμανατίδη στην πλάτη της ισπανικής άμυνας. Ο νεαρός επιθετικός της Ένωσης εκτέλεψε εύστοχα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το 1-1. Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια ισόπαλες.

Το δεύτερο ημίχρονο και η ανατροπή του σκορ

Με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου, οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο με στόχο να πάρουν το προβάδισμα. Οι Μαδριλένοι κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο και να δημιουργήσουν ευκαιρίες, πιέζοντας την άμυνα της ΑΕΚ Κ19. Η επιμονή τους απέδωσε καρπούς λίγο μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού, αλλάζοντας τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, στο 53ο λεπτό του αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 κατάφερε να πάρει ξανά κεφάλι στο σκορ. Αυτή η εξέλιξη έδωσε νέο ενδιαφέρον στον αγώνα, καθώς οι «μερένχες» απέκτησαν εκ νέου το προβάδισμα έναντι της ελληνικής ομάδας. Η ανατροπή του σκορ στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε την αποφασιστικότητα των φιλοξενούμενων να διεκδικήσουν τη νίκη.

Το καθοριστικό γκολ του Έντσο Άλβες

Ο πρωταγωνιστής της στιγμής αυτής ήταν ο Έντσο Άλβες, ο γιος του άλλοτε αστέρα της Ρεάλ, Μαρσέλο. Ο νεαρός επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 ήταν αυτός που σημείωσε το δεύτερο τέρμα για την ομάδα του, διαμορφώνοντας το 2-1 στο «Σεραφείδειο». Το γκολ του Έντσο Άλβες αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης, καθώς έδωσε το προβάδισμα στη «Βασίλισσα».

Ο Έντσο Άλβες εκμεταλλεύτηκε μια ασταθή επέμβαση του τερματοφύλακα Ρέγιες. Από κοντινή απόσταση, ο νεαρός επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας την προσπάθεια και δίνοντας στην ομάδα του ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η ψυχραιμία και η αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του τέρματος.

Ο έντονος πανηγυρισμός του Μαρσέλο στις εξέδρες

Η στιγμή του γκολ του Έντσο Άλβες προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ειδικά από τον πατέρα του, Μαρσέλο. Ο άλλοτε αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν στις εξέδρες του «Σεραφείδειου» για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του γιου του. Ο ίδιος ο Μαρσέλο πανηγύρισε έξαλλα το τέρμα του Έντσο, εκφράζοντας τη χαρά και την υπερηφάνειά του για την επιτυχία του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Οι αντιδράσεις του Μαρσέλο ήταν χαρακτηριστικές και δεν πέρασαν απαρατήρητες. Σήκωσε τα χέρια του ψηλά και φώναξε «Vamos!», δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για την επίτευξη του γκολ από τον γιο του. Αυτός ο έντονος πανηγυρισμός από τον πατέρα του προσέθεσε μια συναισθηματική διάσταση στην αναμέτρηση, τονίζοντας τη σημασία του γκολ όχι μόνο για την ομάδα, αλλά και για την οικογένεια Άλβες.

Με πληροφορίες από: Athletiko