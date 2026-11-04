Ο Γκονσάλο Φέιο ξεκίνησε την προετοιμασία του Αστέρα AKTOR

Ο Γκονσάλο Φέιο, ο νέος τεχνικός του Αστέρα AKTOR, πραγματοποίησε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου την πρώτη του προπόνηση στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Ο Πορτογάλος προπονητής ανέλαβε και επίσημα τα αγωνιστικά του καθήκοντα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για την ομάδα της Τρίπολης. Η προπόνηση αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για να περάσει σταδιακά τη δική του φιλοσοφία στους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα το έμψυχο δυναμικό του συλλόγου.

Η πρώτη προπόνηση και οι στόχοι του Φέιο

Ο 36χρονος Γκονσάλο Φέιο, μετά την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας δυόμισι ετών με τους Αρκάδες, ξεκίνησε άμεσα τη δουλειά του στον Αστέρα AKTOR. Η πρώτη του επαφή με τους ποδοσφαιριστές πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, όπου και ανέλαβε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα της παρουσίας του, ο Πορτογάλος τεχνικός έδειξε ξεκάθαρα την πρόθεσή του να περάσει τη δική του αγωνιστική φιλοσοφία και τις αρχές του παιχνιδιού που επιθυμεί. Η σημερινή προπόνηση δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά η ουσιαστική αφετηρία για μια νέα προσπάθεια και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Ο Φέιο είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους παίκτες και να αρχίσει να εφαρμόζει τις πρώτες του αγωνιστικές κατευθύνσεις, θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον.

Έμφαση στην τακτική και την αγωνιστική ταυτότητα

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του προπόνησης, ο Γκονσάλο Φέιο αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην τακτική. Δούλεψε εντατικά με τους παίκτες του, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες που θεωρεί κρίσιμες για την ορθή λειτουργία της ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η προσέγγισή του υποδηλώνει την επιθυμία του να δημιουργήσει ένα καλά οργανωμένο σύνολο που θα εφαρμόζει συγκεκριμένο πλάνο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός επιδιώκει από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας του στην Τρίπολη να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ομάδας με συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο, καθώς επιθυμεί να διαμορφώσει ένα σύνολο που θα έχει ξεκάθαρους ρόλους και τρόπο παιχνιδιού. Παράλληλα με την εφαρμογή της φιλοσοφίας του, ο Φέιο έχει στραμμένη την προσοχή του και στην επικείμενη αναμέτρηση, προετοιμάζοντας την ομάδα για τις προκλήσεις που ακολουθούν.

Προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα

Ο Αστέρας AKTOR ετοιμάζεται πυρετωδώς για τον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Η ομάδα της Τρίπολης θα υποδεχθεί την Καλαμάτα στις 17:00, στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Ο νέος προπονητής καλείται να διαχειριστεί και τις απουσίες που προκύπτουν ενόψει αυτής της σημαντικής αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το καλύτερο δυνατό σχήμα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Χουλιάν Μπαρτόλο δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως. Αντίθετα, θετικά είναι τα νέα για τον Αντριάν Ριέρα, ο οποίος έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και τίθεται στη διάθεση του Γκονσάλο Φέιο, προσφέροντας μια επιπλέον λύση. Τέλος, ο Φρανζ Μπρόρσον δεν υπολογίζεται για την επικείμενη αναμέτρηση, καθώς είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, η οποία είχε διεξαχθεί στην Τούμπα.

Με πληροφορίες από: Athletiko