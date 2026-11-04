Οριστικό τέλος στη συνεργασία Haas και Οκόν – Ο Κάμαρα παίρνει τη θέση του στη Βραζιλία

Οριστικό τέλος στη συνεργασία της αμερικανικής ομάδας Haas με τον Γάλλο οδηγό Έστεμπαν Οκόν ανακοινώθηκε για το 2026, με τις εξελίξεις να οδηγούν σε πρόωρη απομάκρυνση του οδηγού και από το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Ο Οκόν δεν θα αγωνιστεί ξανά με τα χρώματα της Haas, ενώ τη θέση του για τον αγώνα της Βραζιλίας θα πάρει ένας rookie, ο Ραφαέλ Κάμαρα.

Πρόωρο τέλος συνεργασίας και οι εξελίξεις

Η Haas επιβεβαίωσε ότι ο Έστεμπαν Οκόν δεν θα αγωνιστεί ξανά με τα χρώματά της στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά το επεισοδιακό τριήμερο του Μεξικού, όπου ο Γάλλος οδηγός αντικαταστάθηκε αιφνιδιαστικά πριν από τις κατατακτήριες δοκιμές, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις για τους λόγους της απομάκρυνσής του.

Αν και η Haas είχε ήδη ανακοινώσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα ολοκληρωνόταν στο τέλος της σεζόν, οι πρόσφατες εξελίξεις στο Μεξικό οδήγησαν στην πρόωρη απομάκρυνση του 30χρονου οδηγού. Η ομάδα επέλεξε έναν νέο οδηγό για τον αγώνα της Βραζιλίας, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Haas

Η επισημοποίηση της απόφασης έγινε μέσω ανακοίνωσης της ομάδας, με τον επικεφαλής της, Άγιαο Κομάτσου, να ξεκαθαρίζει τη θέση της Haas. Ο Κομάτσου δήλωσε ότι ο Γάλλος οδηγός δεν πρόκειται να επιστρέψει στο μονοθέσιο κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, ο Άγιαο Κομάτσου ανέφερε: «Έχουμε πλέον ενημερώσει τον Έστεμπαν Οκόν ότι δεν θα επιστρέψει σε αγωνιστική θέση στη Haas αυτή τη σεζόν. Τέτοιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται ποτέ ελαφρά τη καρδία, όπως συνέβη και στο Μεξικό. Ωστόσο, τόσο τότε όσο και τώρα, θεωρούμε ότι αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον της ομάδας για τη συνέχεια».

Ο επικεφαλής της Haas απέφυγε να αποκαλύψει τους συγκεκριμένους λόγους που οδήγησαν στην οριστική ρήξη, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις με τον οδηγό θα παραμείνουν εσωτερική υπόθεση. «Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην ομάδα και τον Έστεμπαν αποτελούν εσωτερικό ζήτημα και θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε τον ιδιωτικό χαρακτήρα όσων συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες», πρόσθεσε ο Κομάτσου.

Η ένταση κατά το τριήμερο του Μεξικού

Η ένταση ανάμεσα στον Έστεμπαν Οκόν και την ομάδα της Haas είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών στο Μεξικό. Εκεί, ο Γάλλος οδηγός εξέπληξε εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Haas, χρησιμοποιώντας τον ασύρματο της ομάδας.

Στη συνέχεια, ο Οκόν αναγνώρισε ότι υπήρξε διαφωνία με ανθρώπους της ομάδας. Ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σωματική βία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε τέτοιο περιστατικό.

Ο Ραφαέλ Κάμαρα κάνει το ντεμπούτο του

Τη θέση του Έστεμπαν Οκόν για τον αγώνα της Βραζιλίας θα πάρει ο Ραφαέλ Κάμαρα, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη Formula 1. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος οδηγός θα αγωνιστεί μπροστά στους συμπατριώτες του, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

Ο Κάμαρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας της Formula 2, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του. Έχει ήδη ανακοινωθεί ως οδηγός της Haas για το 2027, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της ομάδας στο ταλέντο του.

Ο νεαρός οδηγός αποτελεί μέλος της Ακαδημίας Νέων Οδηγών της Ferrari από το 2021. Στο παρελθόν έχει κατακτήσει σημαντικά πρωταθλήματα, όπως το Formula Regional European Championship το 2024 και το Formula 3 το 2025. Τον περασμένο Αύγουστο, είχε την πρώτη του επαφή με τη Haas, οδηγώντας το μονοθέσιο VF-25 σε ιδιωτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο Πορτιμάο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta