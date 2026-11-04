Βαριά εκθέτει τον υφυπουργό αθλητισμού η αδυναμία κάθαρσης στην ΕΟΚ

Βαριά εκθέτει τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, η αδυναμία του να επιβάλει πραγματική κάθαρση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Το πρωτοφανές σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες, τους εξωνημένους διαιτητές και το πελατειακό σύστημα έχει προκαλέσει απέχθεια, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και διασύροντας τη χώρα διεθνώς. Παρά την έξαρση των αποκαλύψεων, ο υφυπουργός φέρεται να άφησε τους ανθρώπους του προφυλακισμένου πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, να κάνουν κουμάντο στην Ομοσπονδία.

Η αδυναμία κάθαρσης στην ΕΟΚ

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Βρούτσης, εκτίθεται λόγω της αδυναμίας του να επιβάλει ουσιαστική κάθαρση στην ΕΟΚ. Το σκάνδαλο που έχει αποκαλυφθεί έχει προκαλέσει ευρεία απέχθεια και έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού προς τους αθλητικούς θεσμούς, ενώ παράλληλα έχει οδηγήσει στον διεθνή διασυρμό της χώρας.

Μετά την έξαρση των αποκαλύψεων, ο κ. Βρούτσης φέρεται να έκανε ελάχιστα από τα στοιχειώδη, επιτρέποντας ουσιαστικά στους συνεργάτες του προφυλακισμένου πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου, να συνεχίσουν να έχουν τον έλεγχο των διοικητικών διαδικασιών στην ΕΟΚ.

Το «αυτοδιοίκητο» και η συνέχεια του συστήματος

Ο κ. Βρούτσης κρύβεται πίσω από το «αυτοδιοίκητο» της Ομοσπονδίας, ένα πλαίσιο το οποίο η ίδια κυβέρνηση, διά του Λευτέρη Αυγενάκη, φέρεται να καταπάτησε αντισυνταγματικά πριν από πέντε χρόνια. Αυτή η στάση επιτρέπει στο ίδιο σύστημα που διαμορφώθηκε από τον Λιόλιο, το οποίο τον ανέχτηκε και υποτάχθηκε στις μεθόδους του, να συνεχίζει να έχει τα ηνία του ελληνικού μπάσκετ.

Το σύστημα αυτό, που εκτρέφοντας τελικά το «φαινόμενο Λιόλιος», παραμένει στα πόστα του. Οι ίδιοι άνθρωποι που πλάι στον Λιόλιο οδήγησαν, διά της διοικητικής ευθύνης και ανοχής, το μπάσκετ στο χείλος του γκρεμού, εξακολουθούν να βρίσκονται στις θέσεις τους, παρά τις σοβαρές καταγγελίες και τις δικαστικές εξελίξεις.

Η δικαστική έρευνα και οι κατηγορίες

Την ίδια περίοδο που εξελίσσεται μια μεγάλη δικαστική έρευνα, η οποία αφορά δεκάδες στημένους αγώνες, μαύρο χρήμα και τρομακτικές καταγγελίες για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων, ο υφυπουργός φέρεται να παρακολουθεί άβουλος τις εξελίξεις. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν επίσης επιλεκτικές επιλογές διαιτητών, αδικίες σε μαθητές σε τουρνουά, στοιχηματισμό και τριγωνικές συναλλαγές, γεγονότα που δεν χωράει ο νους, ειδικά στον χώρο του αθλητισμού.

Ενώ ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο Μαυραγάνης, ο Παπαπέτρου και ο Κορομηλάς βρίσκονται στη φυλακή, και η Τσαρούχα με τον Πηλοΐδη έχουν βραχιολάκι στα σπίτια τους, ο κ. Βρούτσης φέρεται να μένει μοιραίος και άβουλος. Οι άλλοτε ευνοούμενοι και συνοδοιπόροι του προηγούμενου προέδρου επιχειρούν να ελέγξουν την επόμενη ημέρα, με τον «μαυραγανισμό» και τον «λιολιονισμό» να επικρατούν στην ΕΟΚ.

Οι κινήσεις της προσωρινής διοίκησης

Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσωρινή διοίκηση, υπό τον Άγγελο Παπανικολάου, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παραμείνει στις καρέκλες της. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε ανανεώσεις συμβάσεων συνεργατών της ΕΟΚ και του πρώην προέδρου Λιόλιου.

Μεταξύ των συμβάσεων που φέρεται να ενέκρινε μόλις προχθές, είναι αυτή του νομικού συμβούλου Νίκου Σβερκούνου, ο οποίος περιγράφεται ως ο πιο στενός άνθρωπος του Λιόλιου όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, ανανεώθηκε η σύμβαση του οικονομικού διευθυντή, ο οποίος είχε τοποθετηθεί από τον παραιτηθέντα πρόεδρο.

Οι εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου

Η προσωρινή διοίκηση ανακοίνωσε και ετοιμάζει εκλογές για τις 20 Δεκεμβρίου, οι οποίες θα διεξαχθούν διά ζώσης. Με αυτή την απόφαση, παραδέχεται εμμέσως το άστοχο, αν όχι ύποπτο, της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που είχε εφαρμοστεί το 2024. Ο κ. Βρούτσης φέρεται να πανηγύρισε αφελώς που οι εκλογές θα γίνουν πριν το τέλος του έτους.

Ωστόσο, οι εκλογές θα μπορούσαν να είχαν διεξαχθεί εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις καταστατικές προβλέψεις της Ομοσπονδίας. Η επιλογή της 20ης Δεκεμβρίου, αντί για μια νωρίτερη ημερομηνία, δημιουργεί ερωτήματα και υποδηλώνει μια δυσώδη σκοπιμότητα πίσω από τον καθορισμό της συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki