Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης: Μνήμες από ιστορικές αναμετρήσεις του παρελθόντος

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (4/11, 19:45) υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena». Η αναμέτρηση αυτή, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, θα είναι η πέμπτη στην ιστορία των δύο ομάδων. Οι προηγούμενες συναντήσεις τους το 1985 και το 2002 έχουν μείνει ανεξίτηλες στη μνήμη των φιλάθλων της «Ένωσης».

Οι προηγούμενες αναμετρήσεις στην ιστορία

Η επερχόμενη αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena» θα αποτελέσει την πέμπτη συνάντηση των δύο ομάδων στην ιστορία τους. Στο παρελθόν, οι δύο σύλλογοι είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους το 1985, στο πλαίσιο του Κυπέλλου UEFA, καθώς και το 2002, για το Champions League. Ειδικότερα, οι δύο αναμετρήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Οκτώβριο του 2002 έχουν χαραχτεί βαθιά στο πάνθεον της ιστορίας της ΑΕΚ.

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά από εκείνες τις αξέχαστες ευρωπαϊκές βραδιές, η «Ένωση» ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ξανά τη «Βασίλισσα» της Ευρώπης. Οι μνήμες από εκείνες τις ιστορικές στιγμές επανέρχονται στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντας το μέγεθος των εμφανίσεων που είχε πραγματοποιήσει η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς απέναντι στους περίφημους «Galácticos».

Η ιστορική νίκη του 1985 στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η πρώτη μεγάλη ιστορία μεταξύ ΑΕΚ και Ρεάλ Μαδρίτης γράφτηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1985. Τότε, η ΑΕΚ υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του Κυπέλλου UEFA. Η «Ένωση» κλήθηκε να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο με τεράστια ευρωπαϊκή παράδοση, ωστόσο κατάφερε να πραγματοποιήσει μια σπουδαία εμφάνιση.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 1-0, πανηγυρίζοντας μία από τις σημαντικότερες νίκες στην ευρωπαϊκή της ιστορία. Η επιτυχία των «κιτρινόμαυρων» προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό, με τον ελληνικό αθλητικό Τύπο να αποθεώνει την ομάδα. Χαρακτηριστικό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Αθλητική ΗΧΩ», η οποία κυκλοφόρησε με έναν εντυπωσιακό τίτλο.

Το εντυπωσιακό 3-3 του 2002 στην Αθήνα

Στις 2 Οκτωβρίου του 2002, η ΑΕΚ υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο γήπεδο «Νίκος Γκούμας», για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς βρέθηκε αντιμέτωπη με την τότε πρωταθλήτρια Ευρώπης, μια ομάδα γεμάτη αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στο ρόστερ της Ρεάλ περιλαμβάνονταν ονόματα όπως οι Ζινεντίν Ζιντάν, Λουίς Φίγκο, Ραούλ, Ρομπέρτο Κάρλος και Ίκερ Κασίγιας.

Παρά το λαμπερό σύνολο των Μαδριλένων, η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση. Με τον Βασίλη Τσιάρτα να ξεχωρίζει με την εντυπωσιακή του απόδοση, η «Ένωση» προηγήθηκε με 3-1. Τα γκολ για την ελληνική ομάδα σημείωσαν ο ίδιος ο Τσιάρτας, ο Χρήστος Μαλαδένης και ο Ντέμης Νικολαΐδης. Η Ρεάλ κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει σε 3-3, χάρη σε δύο τέρματα του Ζιντάν και ένα του Γκούτι, ωστόσο η εμφάνιση της ΑΕΚ είχε προκαλέσει τεράστια αίσθηση.

Η μάχη του «Σαντιάγο Μπερναμπέου»

Είκοσι ημέρες μετά το εντυπωσιακό 3-3 της Αθήνας, η ΑΕΚ ταξίδεψε στη Μαδρίτη για τη δεύτερη αναμέτρηση με τη Ρεάλ, στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης. Στις 22 Οκτωβρίου 2002, η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς βρέθηκε αντιμέτωπη με ακόμη μία τεράστια πρόκληση, αυτή τη φορά μέσα στην επιβλητική έδρα των Ισπανών, το «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Σε εκείνον τον αγώνα, οι γηπεδούχοι Ισπανοί κατάφεραν να προηγηθούν με σκορ 2-0 κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, θέτοντας τις βάσεις για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Οι μνήμες από αυτές τις ευρωπαϊκές μάχες, μαζί με τα ιστορικά πρωτοσέλιδα που τις αποτύπωσαν, όπως τα «Λάβα η ΑΕΚ», «Θεέ μου, τι ΑΕΚάρα!» και «Έπος», αναδεικνύουν το μεγαλείο των στιγμών που έζησε η «Ένωση» απέναντι σε έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Athletiko