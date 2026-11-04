Ο Μάριο Ρέγες κάνει ντεμπούτο με την Κ19 της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Μια ξεχωριστή στιγμή στην ποδοσφαιρική του πορεία βιώνει σήμερα ο Μάριο Ρέγες, καθώς ο 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕΚ παίρνει για πρώτη φορά φανέλα βασικού στο Youth League. Η Κ19 της ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης, σε έναν κρίσιμο αγώνα που ξεκινά στις 12:00. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, γιος του τεχνικού διευθυντή του Άρη, Ρούμπεν Ρέγες, βρίσκεται για πρώτη φορά κάτω από τα γκολπόστ ως βασικός σε αυτή τη διοργάνωση.

Η σημαντική στιγμή του Μάριο Ρέγες

Ο Μάριο Ρέγες, σε ηλικία 18 ετών, ετοιμάζεται να ζήσει ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του. Ο νεαρός τερματοφύλακας της ΑΕΚ θα αγωνιστεί ως βασικός στον αγώνα του Youth League, μία εξέλιξη που σηματοδοτεί την πρώτη του εμφάνιση στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας σε αυτή τη διοργάνωση. Η συγκεκριμένη στιγμή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ίδιο, καθώς αποτελεί την πρώτη του φορά που θα υπερασπιστεί την εστία της Κ19 της ΑΕΚ σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου παιχνίδι.

Ο Μάριο Ρέγες είναι ο γιος του Ρούμπεν Ρέγες, ο οποίος κατέχει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Άρη. Παρά την οικογενειακή του σύνδεση με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, η ένταξη του Μάριο στην ΑΕΚ δεν πραγματοποιήθηκε μέσω κάποιας μεταγραφικής συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων. Η πορεία του προς την ΑΕΚ ακολούθησε διαφορετικό δρόμο, όπως αναλύεται παρακάτω.

Ο αγώνας της Κ19 με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Κ19 της ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μία αναμέτρηση που διεξάγεται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Youth League. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12:00. Λίγο πριν τη σέντρα, ανακοινώθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο τεχνικός της Ένωσης, Περικλής Παπαπαναγής, για να παρατάξει την ομάδα του.

Στην ενδεκάδα αυτή, για πρώτη φορά στο Youth League, συμπεριλήφθηκε ο Μάριο Ρέγες ως βασικός τερματοφύλακας. Η επιλογή αυτή του προπονητή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις ικανότητες του νεαρού ποδοσφαιριστή, δίνοντάς του την ευκαιρία να αγωνιστεί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ένταξη του Ρέγες στην ΑΕΚ

Η ένταξη του Μάριο Ρέγες στους «κιτρινόμαυρους» δεν προέκυψε από μεταγραφική συμφωνία με τον Άρη. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ δεν χρειάστηκε να καταβάλει κάποιο χρηματικό ποσό στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, καθώς δεν υπήρξε επίσημη μεταγραφή μεταξύ των δύο ομάδων. Ο τρόπος με τον οποίο ο Ρέγες εντάχθηκε στο δυναμικό της ΑΕΚ ήταν διαφορετικός.

Ο 18χρονος γκολκίπερ είχε εκφράσει την επιθυμία του να μετακομίσει στην Αθήνα, ένα γεγονός που έφερε την περίπτωσή του στην προσοχή των ανθρώπων της ΑΕΚ. Η επιθυμία του παίκτη να αλλάξει πόλη και να συνεχίσει την καριέρα του στην πρωτεύουσα αποτέλεσε το έναυσμα για τις περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά της Ένωσης.

Η απόφαση της ΑΕΚ για την ενίσχυση της Κ19

Οι υπεύθυνοι της ΑΕΚ εξέτασαν την περίπτωση του Μάριο Ρέγες με προσοχή. Αφού αξιολόγησαν τα δεδομένα, θεώρησαν την περίπτωσή του ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η εκτίμηση ήταν ότι ο νεαρός τερματοφύλακας αποτελούσε μία καλή ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ της Κ19 ομάδας τους.

Με βάση αυτή την αξιολόγηση, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ένταξή του στο δυναμικό της ομάδας Νέων. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΑΕΚ για την ενδυνάμωση των τμημάτων υποδομής της με ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στο μέλλον.

Προηγούμενες συμμετοχές και το ντεμπούτο στο Youth League

Πριν από τη σημερινή του εμφάνιση στο Youth League, ο Μάριο Ρέγες είχε καταγράψει δύο συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ. Μία από αυτές τις συμμετοχές ήταν στο πρωτάθλημα Υποδομών, ενώ η άλλη πραγματοποιήθηκε στο Κύπελλο. Αυτές οι εμφανίσεις του είχαν δώσει την ευκαιρία να αγωνιστεί με τα «κιτρινόμαυρα» σε επίσημους αγώνες.

Ωστόσο, η σημερινή αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη του συμμετοχή στο Youth League ως βασικός. Στα προηγούμενα παιχνίδια της διοργάνωσης, με αντιπάλους όπως η ΛΑΣΚ, η Σαχτάρ Ντόνετσκ και η Μάντσεστερ Σίτι, ο τεχνικός Περικλής Παπαπαναγής είχε επιλέξει τον Ιωάννου για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα. Ο Ρέγες πλέον παίρνει τη δική του ευκαιρία να δείξει τις ικανότητές του σε αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko