Ο Κίμι Αντονέλι «χρυσός» πρωταθλητής της formula 1 με αυξημένες απολαβές

Ο Κίμι Αντονέλι, σε ηλικία μόλις 20 ετών, βρίσκεται πλέον στην κορυφή της Formula 1, έχοντας εξασφαλίσει μαθηματικά τον παγκόσμιο τίτλο στο Grand Prix Μεξικού. Η ιστορική του επιτυχία τον καθιστά τον νεότερο πρωταθλητή όλων των εποχών, ενώ είναι ο πρώτος Ιταλός που κατακτά το πρωτάθλημα μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Η εντυπωσιακή πορεία του με τη Mercedes δεν του εξασφάλισε μόνο μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους οδηγούς του σπορ, αλλά αναμένεται να αλλάξει ριζικά και τις οικονομικές του απολαβές, με τους λογαριασμούς του να «φουσκώνουν» κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Η ιστορική κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου

Ο Κίμι Αντονέλι, μόλις στα 20 του χρόνια, έγραψε ιστορία στον κόσμο της Formula 1. Η κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου στο Grand Prix Μεξικού τον ανέδειξε ως τον νεότερο πρωταθλητή στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, ο Ιταλός οδηγός έγινε ο πρώτος συμπατριώτης του που κατακτά το πρωτάθλημα μετά από 73 χρόνια, από την εποχή του Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953.

Η πορεία του με την ομάδα της Mercedes υπήρξε εντυπωσιακή, οδηγώντας τον στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή η επιτυχία δεν σηματοδοτεί μόνο την είσοδό του στους κορυφαίους οδηγούς του σπορ, αλλά και μια σημαντική ανατροπή στις οικονομικές του απολαβές, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.

Σημαντικά μπόνους ενεργοποιούνται με τον τίτλο

Η κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου από τον Κίμι Αντονέλι ενεργοποιεί ιδιαίτερα σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων στο συμβόλαιό του με τη Mercedes. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Sportune και Business Book GP, το συνολικό ποσό που μπορεί να εισπράξει ο Αντονέλι από τη γερμανική ομάδα για το 2026 εκτιμάται στα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με την πρώτη του σεζόν στη Formula 1. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ποσά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Mercedes, διατηρώντας ένα πέπλο αβεβαιότητας γύρω από τις ακριβείς οικονομικές λεπτομέρειες.

Οι εκτιμώμενες απολαβές για φέτος και το 2025

Οι πληροφορίες που προέρχονται από το Sportune αναφέρουν ότι ο Κίμι Αντονέλι έχει βασικές ετήσιες απολαβές ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος προβλέπεται να του αποφέρει ένα επιπλέον μπόνους που ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι συνολικές απολαβές του για τη φετινή χρονιά υπολογίζονται στα 26 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό έρχεται σε αντίθεση με τα 9 εκατομμύρια ευρώ που εκτιμάται ότι εισέπραξε ο Ιταλός οδηγός κατά τη διάρκεια του 2025.

Το αρχικό συμβόλαιο και οι οικονομικές διαφοροποιήσεις

Το αρχικό συμβόλαιο του Ιταλού οδηγού αφορούσε τη σεζόν του 2025, όταν η Mercedes του εμπιστεύθηκε τη θέση που άφησε ο Λιούις Χάμιλτον. Παρότι βρισκόταν στην πρώτη του χρονιά στη Formula 1, η συμφωνία περιλάμβανε οικονομικά κίνητρα που βασίζονταν στην απόδοση του οδηγού.

Σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, η επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και η παρουσία της Mercedes στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος κατασκευαστών συνδέθηκαν με ένα μπόνους ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, οι επιδόσεις αυτές οδήγησαν και σε επέκταση της συνεργασίας μεταξύ του Αντονέλι και της γερμανικής ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικονομικές εκτιμήσεις για τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων πηγών. Συγκεκριμένα, η Bild και το Forbes Italia τοποθετούν τις φετινές συνολικές απολαβές του Κίμι Αντονέλι κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που περιλαμβάνει και τα μπόνους που έχει εισπράξει.

Νέα πολυετής συμφωνία στον ορίζοντα

Η κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος από τον Κίμι Αντονέλι αλλάζει πλέον τα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις του με τη Mercedes. Ο 20χρονος οδηγός δεν αντιμετωπίζεται πλέον απλώς ως ένα εξαιρετικό ταλέντο με μεγάλες προοπτικές για το μέλλον.

Αντιθέτως, θεωρείται πλέον ο οδηγός που επανέφερε τη γερμανική ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος οδηγών. Σύμφωνα με το Sportune, εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας νέας πολυετούς συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να επεκτείνει τη συνεργασία των δύο πλευρών έως το 2030.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν κάνουν λόγο για ετήσιες απολαβές που θα κυμαίνονται μεταξύ 25 και 35 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα ποσά, αν επιβεβαιωθούν, θα τον τοποθετούσαν ανάμεσα στους υψηλότερα αμειβόμενους οδηγούς της Formula 1, αναδεικνύοντας την αξία του μετά την ιστορική του επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta