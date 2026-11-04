Ο Μπεν Μουρ καθοριστικός στις νίκες του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε μια νίκη σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε ως «ωραίος», με συνολικά 224 πόντους να σημειώνονται. Το παιχνίδι, που διεξήχθη σε γεμάτο γήπεδο, προσέφερε ανατροπές στο σκορ και μεγάλα σουτ, τόσο από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά. Στο τέλος, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την επικράτηση, με τον Μπεν Μουρ να έχει καθοριστική συμβολή στις τελευταίες φάσεις.

Ο χθεσινός αγώνας και η κρίσιμη στιγμή

Ο χθεσινός αγώνας ήταν γεμάτος ένταση και θέαμα, με τους 224 πόντους να επιβεβαιώνουν τη χαρά του αθλήματος. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν ενθουσιώδης, με το κοινό να παρακολουθεί ανατροπές στο σκορ και σημαντικά σουτ από τους παίκτες. Η έκβαση του αγώνα κρίθηκε στις τελευταίες φάσεις, όπου ο Μπεν Μουρ ανέλαβε δράση.

Με το μυαλό του να παίρνει διαρκείς στροφές, ο Μουρ πήγε πάνω από τον Στίβενσον και έβαλε τη μπάλα στο καλάθι, μετά από ένα χαμένο σουτ του Ταϊρί. Λίγο πριν, ο Ολίνικ, ο οποίος έχει 897 αγώνες στο ΝΒΑ, επιχείρησε ένα τρίποντο από απόσταση ΝΒΑ, αλλά αστόχησε. Όλα όσα έγιναν πριν, σε ένα τόσο γεμάτο παιχνίδι, μικρή σημασία έχουν με τον τρόπο που κρίθηκε στο τέλος.

Η καθοριστική συμβολή του Μπεν Μουρ

Ο Μπεν Μουρ δεν περιορίστηκε μόνο στην τελευταία φάση, αλλά είχε και άλλες σημαντικές συνεισφορές στον αγώνα. Σημείωσε 13 πόντους και κατέγραψε 5 ριμπάουντ, ενώ ήταν η πρώτη φορά φέτος που είχε μεγάλη επίδραση και στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Δικό του ήταν επίσης το καλάθι με το οποίο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 111-111, μετά από ασίστ του Ταϊρί.

Η παρουσία του Μουρ ήταν καθοριστική στις τελευταίες στιγμές, καθώς με 0.9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, μετά τη διεκδίκηση του ριμπάουντ από τον Καλάθη και τον Στίβενσον, πετάχτηκε από πάνω τους και έβαλε τη μπάλα στο καλάθι, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τον ΠΑΟΚ.

Ένα «deja vu» από το παρελθόν

Η χθεσινή φάση, με τον Μπεν Μουρ πρωταγωνιστή, θύμισε ένα εκπληκτικό «deja vu» από σχεδόν ένα χρόνο πριν. Συγκεκριμένα, στις 19 Νοεμβρίου 2025, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τη Μπραουνσβάιγκ για το FIBA Europe Cup. Σε εκείνο τον αγώνα, με 0.4 δέκατα πριν το τέλος, ο Κόνιαρης έδωσε μια πάσα κοντά στο καλάθι στον Μουρ, ο οποίος κέρδισε φάουλ.

Ο Αμερικανός παίκτης ευστόχησε στις δύο βολές, διαμορφώνοντας το σκορ σε 88-87. Αυτή η ενέργεια όχι μόνο εξασφάλισε την πρόκριση του ΠΑΟΚ στους 16 της διοργάνωσης, αλλά και τη συνέχιση της πορείας του, καθώς αν οι Γερμανοί κέρδιζαν, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αποχαιρετούσε τη διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ, μάλιστα, έφτασε ως τους τελικούς εκείνης της χρονιάς.

Οι πρωταγωνιστές των εντός έδρας νικών

Είναι αξιοσημείωτο ότι το εντός έδρας 3/3 του ΠΑΟΚ στο Eurocup, με νίκες απέναντι σε Μανρέσα, Ουλμ και BC Ρόμα, επιτεύχθηκε με πρωταγωνιστές τους δύο πιο οικονομικούς ξένους της ομάδας. Ο Ταϊρί αναδείχθηκε πρωταγωνιστής δύο φορές, ενώ ο Μουρ μία, κρατώντας τη νίκη για την ομάδα τους σε κρίσιμες στιγμές.

Ο Ταϊρί, ειδικότερα, είχε πρωταγωνιστήσει και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, σημειώνοντας 28 πόντους από τους συνολικούς 65 της ομάδας του. Η συμβολή αυτών των παικτών ήταν καθοριστική για την πορεία του ΠΑΟΚ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ομαδική λειτουργία και η περίπτωση του Αλεξάντερ

Στον αγώνα, ο ΠΑΟΚ επέδειξε καλή ομαδική λειτουργία, καταγράφοντας 27 ασίστ έναντι 10 λαθών. Παρά την καλή συνολική εικόνα, η επίδραση του Αλεξάντερ στον αγώνα ήταν περιορισμένη. Αναφέρθηκε ότι ο Αμερικανός σέντερ, ενώ ήταν σωματικά παρών στο γήπεδο, πνευματικά βρισκόταν αλλού, κάτι που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta