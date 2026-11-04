Ο Κόβατς προειδοποίησε για τον Καρέτσα: «Να μην βιαστούμε»

Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, τονίζοντας την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη επαναφορά του Έλληνα μεσοεπιθετικού στη δράση μετά τον τραυματισμό του. Ο Κόβατς υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να είναι προσεκτική και να μην βιαστεί με την επανένταξη του παίκτη. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα της Ντόρτμουντ με την Μπέτις για το Champions League.

Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ, έχει πλέον επιστρέψει από τον τραυματισμό που είχε υποστεί στον αστράγαλο. Η ανάρρωσή του έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, επιτρέποντάς του να επανέλθει στους αγωνιστικούς χώρους και να ενσωματωθεί ξανά στο προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτής της σταδιακής επανένταξης, ο Καρέτσας πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής στον πρόσφατο αγώνα της ομάδας του κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου. Αυτή η εμφάνιση σηματοδότησε την επιστροφή του στη δράση και έδωσε το έναυσμα για την περαιτέρω ενσωμάτωσή του στο αγωνιστικό πλάνο των Βεστφαλών.

Οι προσδοκίες είναι ότι ο Έλληνας παίκτης θα αγωνιστεί και στην επερχόμενη αναμέτρηση απέναντι στον ισπανικό σύλλογο της Μπέτις, συνεχίζοντας έτσι την πορεία του προς την πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα. Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, τοποθετήθηκε σχετικά με αυτή την εξέλιξη, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας της ομάδας για τη διαχείριση του παίκτη.

Η προειδοποίηση του Νίκο Κόβατς

Ο Νίκο Κόβατς, προπονητής της Ντόρτμουντ, εξέφρασε την ανάγκη για σύνεση και προσοχή όσον αφορά την επαναφορά του Κωνσταντίνου Καρέτσα στους ρυθμούς των αγώνων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Κόβατς τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο Καρέτσας έχει πλέον αναρρώσει σε μεγάλο βαθμό. Πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής και θα συνεχίσουμε να τον επαναφέρουμε σταδιακά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην βιαστούμε».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη στρατηγική της ομάδας να διαχειριστεί με σύνεση την επιστροφή του παίκτη, αποφεύγοντας οποιαδήποτε βιασύνη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποτροπή του τραυματισμού του. Η σταδιακή επαναφορά θεωρείται κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη υγεία και την απρόσκοπτη απόδοση του Έλληνα μεσοεπιθετικού στους απαιτητικούς αγώνες.

Η αναμέτρηση με την Μπέτις στο Champions League

Η Ντόρτμουντ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπέτις σε έναν σημαντικό αγώνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 4 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 22:00. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί κομβικό σημείο για την πορεία των δύο ομάδων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Νίκο Κόβατς αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου τόσο για την επικείμενη αναμέτρηση όσο και για την κατάσταση των παικτών του. Η φιλοξενία του ισπανικού συλλόγου αναμένεται να είναι ένα δυνατό τεστ για τους Βεστφαλούς, οι οποίοι επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα τους για να ενισχύσουν τη θέση τους στον όμιλο.

Η διαθεσιμότητα του ρόστερ και η αισιοδοξία

Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη κατάσταση του ρόστερ, ο Νίκο Κόβατς δήλωσε ότι έχει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του ενόψει του αγώνα με την Μπέτις. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για τον προπονητή, καθώς του δίνει περισσότερες επιλογές για τη διαμόρφωση της ενδεκάδας και των αλλαγών.

Συγκεκριμένα, ο Κόβατς ανέφερε ότι οι δύο νεαροί παίκτες θα αγωνιστούν με την ομάδα Κ19, ενώ όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στην αποστολή της πρώτης ομάδας. Αυτή η πληρότητα του ρόστερ προσφέρει ευελιξία και βάθος στην ομάδα της Ντόρτμουντ.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Ντόρτμουντ, με τον προπονητή να δηλώνει: «Είναι ευχάριστο να βλέπεις πολλούς παίκτες στο προπονητικό γήπεδο και είμαστε αισιόδοξοι για το αυριανό παιχνίδι». Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει το θετικό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta